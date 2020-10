Izgleda da je Andrea Trinkijeri "namestio" Bajern iz Minhena. Stigli su Bavaci do velike pobede tako što su nadigrali Makabi iz Tel Aviva i to u gostima rezultatom 85:82. Iznenađenje je to svakako, a očigledno da Makabi ne uspeva sav talenat koji ima da pretoči na parket.

Sa druge strane srpski reprezentativac Vladimir Lučić je pretočio svoj talenat na parket i zabeležio sjajne brojke. Lučić je dao 26 poena što mu je rekord karijere u Evroligi. Pre ove utakmice imao je 20 datih poena Efesu krajem novembra prošle godine.

Lučić je šutirao 3/3 za dva, 4/5 za tri i 8/9 sa linije za slobodna bacanja. Imao jei tri skoka i dve ukradene lopte. Zaista je briljirao srpski košarkaš i to samo može da raduje naše poklonike igre pod obručima.

Pol Cipser je dao 16 poena, Džejlen Rejnolds je dodao 14, a Vejd Boldvin je dodao 13 poena. Kod Makabija su ubedljivo najbolji bili Skoti Vilbekin sa 27 poena i Ante Žižić sa 19. Ostali su dali značajno manje.

U drugoj utakmici dana Olimpijakos je stigao do važne pobede protiv Olimpije iz Milana i tako je pokazao da se može protiv ovog "novog" snažnog italijanskog tima - 86:75.

Olimpija je igrala odlično u prvom poluvremenu u Pireju, uspevala i da vodi, ali je potpuno pala u drugom poluvremenu pa je Olimpijakos zategnuo odbranu i uspeo do preokreta.

Olimpija je dala samo 16 poena u trećoj deonici, nije bila mnogo bolja ni u poslednjoj, pa je tim Jorgosa Barcokasa uspeo da upiše bodove i sebi značajno digne samopouzdanje.

Najefikasniji u pobedi Olimpijakosa bili su Kostas Slukas sa 17 poena i 11 asistencija, Aron Herison sa 16 poena, koliko je dao i Jorgos Printezis. Šakel Mekisik je dodao 10 poena. Olimpiju su predvodili Serhio Rodrigez sa 18 i Majkl Rol sa 16 datih poena, ali je to ovoga puta bilo nedovoljno.

EVROLIGA - TREĆE KOLO

Utorak

Crvena zvezda - Žalgiris 69:75

/Lojd 19 - Lekavičijus 16/

Alba - Anadolu Efes 72:93

/Erikson 13 – Plajs 23/

Asvel - Panatinaikos, odloženo

Baskonija - Zenit, odloženo

Valensija - Barselona 66:71

/Kalinić 13, Dubljević 13 - Šmits 15/

Sreda

Makabi - Bajern 82:85

/Vilbekin 27 - Lučić 26/

Olimpijakos - Olimpija Milano 86:75

/Slukas 17 - Rodrigez 18/

20.00: (1.90) Olimpijakos (13.5) Milano (2.05)

21.00: Real - Himki