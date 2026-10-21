Skandal trese Grčku: Uhapšeni predsednik Saveza i evroligaške sudije; Janakopulos doliva ulje na vatru

Čitav slučaj rezultat je tromesečne istrage, a odnosi se na sumnje u davanje i primanje mita, kao i nameštanje utakmica u najvišem rangu grčke košarke, ali i nižim ligama. Prema informacijama tamošnjih medija, sumnja se da su se nepravilnosti dešavale tokom najmanje prethodnih pet godina.

Koliko je čitav slučaj ozbiljan, govori i podatak koji je objavio grčki portal "ProtoThema", prema kojem je tokom pretresa kuće jednog od osumnjičenih sudija pronađeno čak 820.000 evra. Novac je bio sakriven u sefu u kući van grada, a njegovo poreklo predmet je istrage.

Zanimljivo je da su Koromilas, Papapetru i Caruča sudili u Evroligi. Iskustvo u elitnom evropskom takmičenju ima i Piloidis, koji je pravdu delio ranije tokom karijere. Ime Koromilasa već se dovodilo u vezu sa jednim slučajem mogućeg podmićivanja, kada je ukrajinski sudija Nikola Ambrosov 2023. godine tvrdio da mu je preko Borisa Rižika ponuđeno 10.000 evra kako bi sudio u korist Uniksa iz Kazanja u finalu Evrokupa 2021. godine. Evroliga je tada sprovela nezavisnu istragu, ali nije pronašla jasne dokaze o pokušaju podmićivanja, zbog čega je slučaj zatvoren.

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Nije dugo trebalo da se oglasi ni Dimitris Janakopulos, vlasnik Panatinaikosa, koji je i ranije imao burne reakcije na dešavanja u grčkoj košarci, pa ni ovaj put nije ostao bez komentar.

"Želeli ste rat sa mnom i mislili ste da ćete pobediti. Šaljem vam poljupce svima. Hteli ste rat? Rat. Sada si zatvorenik“, poručio je Janakopulos.