Skandal u grčkoj košarci: Uhapšen predsednik Saveza, Janakopulos doliva ulje na vatru

Čitav slučaj rezultat je tromesečne istrage, a odnosi se na sumnje u davanje i primanje mita, kao i nameštanje utakmica u najvišem rangu grčke košarke, ali i nižim ligama. Prema informacijama tamošnjih medija, sumnja se da su se nepravilnosti dešavale tokom najmanje prethodnih pet godina.

Koliko je čitav slučaj ozbiljan, govori i podatak koji je objavio grčki portal "ProtoThema", prema kojem je tokom pretresa kuće jednog od osumnjičenih sudija pronađeno čak 820.000 evra. Novac je bio sakriven u sefu u kući van grada, a njegovo poreklo predmet je istrage.

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Tužilaštvo je procenilo da postoji opasnost od bekstva predsednika Saveza, zbog čega je i izdat nalog za njegovo hapšenje.

Nije dugo trebalo da se oglasi ni Dimitris Janakopulos, vlasnik Panatinaikosa, koji je i ranije imao burne reakcije na dešavanja u grčkoj košarci, pa ni ovaj put nije ostao bez komentar.

"Želeli ste rat sa mnom i mislili ste da ćete pobediti. Šaljem vam poljupce svima. Hteli ste rat? Rat. Sada si zatvorenik“, poručio je Janakopulos.