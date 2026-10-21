Skandal u grčkoj košarci: Uhapšen predsednik Saveza, Janakopulos doliva ulje na vatru
Vreme čitanja: 2min | sre. 21.10.26. | 14:44
"Želeli ste rat sa mnom i mislili ste da ćete pobediti? Sada si zatvorenik", poručio je prvi čovek Panatinaikosa
Veliki skandal trese grčku košarku, nakon što su tamošnji mediji objavili da je uhapšen predsednik Košarkaškog saveza Grčke, Vangelis Liolios. Prvi čovek grčke košarke priveden je zbog sumnji na korupciju i nameštanje utakmica, a čitav slučaj mogao bi da obuhvati i druge funkcionere i sudije. Na vest o hapšenju ubrzo je reagovao i vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos, koji ni ovog puta nije birao reči.
Prema pisanju grčkog "Sport24", Liolios je uhapšen u sredu oko podneva, a pored njega privedeni su i Ilijas Koromilas i Petros Papapetru, dok je ukupno izdato šest naloga za hapšenje.
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Čitav slučaj rezultat je tromesečne istrage, a odnosi se na sumnje u davanje i primanje mita, kao i nameštanje utakmica u najvišem rangu grčke košarke, ali i nižim ligama. Prema informacijama tamošnjih medija, sumnja se da su se nepravilnosti dešavale tokom najmanje prethodnih pet godina.
Koliko je čitav slučaj ozbiljan, govori i podatak koji je objavio grčki portal "ProtoThema", prema kojem je tokom pretresa kuće jednog od osumnjičenih sudija pronađeno čak 820.000 evra. Novac je bio sakriven u sefu u kući van grada, a njegovo poreklo predmet je istrage.
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Tužilaštvo je procenilo da postoji opasnost od bekstva predsednika Saveza, zbog čega je i izdat nalog za njegovo hapšenje.
Nije dugo trebalo da se oglasi ni Dimitris Janakopulos, vlasnik Panatinaikosa, koji je i ranije imao burne reakcije na dešavanja u grčkoj košarci, pa ni ovaj put nije ostao bez komentar.
"Želeli ste rat sa mnom i mislili ste da ćete pobediti. Šaljem vam poljupce svima. Hteli ste rat? Rat. Sada si zatvorenik“, poručio je Janakopulos.