Virtus je posle dugog niza godina uspeo da sedne na tron italijanske košarke. To je za rukom pošlo Aleksandru Đorđeviću, ali samo par dana posle istorijskog uspeha, tim iz Bolonje je odlučio da se rastane sa srpskim trenerom. Na njegovo mesto je postavljen domaći stručnjak Serđo Skariolo, koji se u klub vraća posle kratke epizode 2003. godine.

Proslavljeni stručnjak je odlučio da se odrekne svoje uloge asistenta u Toronto Reptorsima, kako bi se vratio u domovinu i preuzeo novopečenog šampiona. Danas je i zvanično predstavljen medijima, a odmah je iskoristio priliku da čestita ekipi, pa i treneru Đorđeviću, na ostvarenom u nedavno okončanoj sezoni.

"Hvala svima na ukazanom poverenju. Jako sam entuzijastičan, vraćam se u Virtus na duže staze, posle dobro poznate epizode od pre nekoliko godina. Verujem da možemo da uradimo dobre stvari, ali je pred nama puno posla. Želim da čestitam klubu, timu, Saši i njegovom stručnom štavu na ostvarenim rezultatima. Moramo da se zadržimo na vrhu italijanske i evropske košarke i ja sam tu da pomognem ekipi da uspe. Svestan sam svojih limita, moj zadatak je da svoj posao obavljam dobro i da pomognem svojim iskustvom. Imam veliko poštovanje za vlasnike i menadžment, ne želim da stvaram konfuziju oko uloga i korena odluka koje su donošene. Najvažnije je da svi daju svoj maksimum. Morate da rastatete bez emotivnih disbalansa ili tragedija posle izgubljene utakmice, kao i verovanja da ste šampioni sveta posle dve pobede u nizu. Kada budemo stigli u Evroligu, a nadam se da će to biti uskoro, moramo da budemo spremni, da u elitno društvo uđemo sa željom da tu i ostanemo".

Istakao je i da je već obavio razgovore sa najiskusnijim pojedincima. Miloš Teodosić ima još godinu dana ugovora sa klubom, ali se srpski plejmejker našao i na radaru moskovskog CSKA i Anadolu Efesa, pa je njegova sudbina u Bolonji pod velikim znakom pitanja. Ipak, Skariolo ističe da je srpski košarkaš, zajedno sa Đampaolom Ričijem (koji pregovara sa Olimpijom Milano) i Markom Belinelijem spreman da ostane.

"Samo što sam stigao, ali sam već razgovarao sa kapitenom i najistaknutijim igračima. Riči, Teodosić i Belineli su me prilično uputili. Generalno gledano, mišljenje je: "Okej, bilo je to 20 magičnih dana, ali hajde da ne dozvolimo, da nas to omađija". Neophodno je napraviti dublju procenu. Sva trojica se osećaju kao deo proijekta, motivisani su, govore kao jedan i žele da pomognu. Postoje i situacije sa ugovorima, ali ne bih da ulazim u te detalje, pričalo smo o košarci i emocijama".

Pojačanja će izvesno biti, jer su kako Skariolo kaže: "Svakom timu potrebna".

"Ne možete napraviti negativnu evaluaciju sezone u Evrokupu jer je izgubljena poslednja utakmica. Verujem da tim može da se pojača, kao i svaki drugi, ali morate biti pažljivi da ne narušite atmosferu. Postoji određeni prostor da se dopuni čaša, ali ne sme da preliva. Svi igrači moraju da se osećaju uključenim i daju sve od sebe. Voleo bih da domaći košarkaši ostanu sa nama, to je želja svih nas. Kao i da se pojačamo strancima, ali bez korenitih promena".

