Konačno - košarka!

Već sedam meseci slušamo o sklapanju timova i medijskim istupima i prepiranjima, o jedva održanim Skupštinama i sporovima po sistemu „svako sa svakim“, koroni i nemogućnosti da vidimo navijače na tribinama. Na kraju je nekako došlo do rečenice „Igraće se“, što i nije bilo toliko sigurno da ćemo čuti, tako da je danas dan kada kreće nova sezona ABA lige. Možemo slobodno da kažemo da smo se konačno dočepali košarke. I da se nadamo da će sve potrajati, da će proći po pravilima i propisima, da će se sezona odigrati i privesti kraju (što pre sa navijačima), te da će najbolji pobediti, a ostali čestitati.

To su želje, videćemo kako će sve izgledati u realnosti...

Sada prelazimo na ono mnogo lepše. Pozabavimo se malo ekipama i ABA ligom koja će imati 14 timova u ovoj sezoni, a Borac i Split su novajlije. Mada se govori o velikim timovima sa ogromnom istorijom. Da ne dužimo, pogledajmo kako su radili klubovi od završetka prošle do početka ove sezone.

Koga su doveli, ko je otišao, kakve su timove sklopili. Ko je snažniji, a ko slabiji nego što je bio?

BORAC ČAČAK

Ono što godinama nije moglo da se dogodi na parketu, uspelo je za zelenim stolom. Odlukom Skupštine najviši rang Jadranske lige proširen je za dva tima, pa su tako u elitno društvo uskočili Borac i Split. Zbog toga su trener Marko Marinović i klupska uprava morali da reaguju na tržištu, s tim da se strogo vodilo računa o klupskim finansijama.

Zbog toga je tim iz grada na Moravi angažovao dvojicu stranaca. To su bek Derik Torton i Entoni Smit, koji igra na obe krilne pozicije. Obojica su mladi, imaju po 23 godine, a ovo im je prvo profesionalno iskustvo, ali kao košarkaši iz SAD trebalo bi da prave razliku. Torton je imao veče za zaborav u nedavnom okršaju sa Crvenom zvezdom, kada je šutirao tek 1/9 iz igre, dok je Smit brzo pokazao da bi mogao da bude vrlo koristan u Marinovićevoj rotaciji. Pored skakački dominantnih crveno-belih pokupio je deset lopti i ubacio još devet poena, posle samo devet dana boravka u Čačku.

Marko Marinović (©ABA liga / Borac Čačak)

Još jedno pojačanje je ponajbolji igrač Novog Pazara iz prošle sezone - Aleksa Novaković. Joše jedan mladi krilni košarkaš, koji je prošle godine iskusio atmosferu igranja regionalne košarke, ali u ABA ligi. Svestran je, skočan, solidan defanzivac, ne tako loših šuterskih procenata, što je Marinoviću bilo važno. U ABA 2 ligi Novaković je prosečno imao 9,5 poena, 5,6 skokova, 1,8 asistencija i jednu ukradenu loptu, za dvadeset pet i po minuta na terenu.

Borac je tokom leta produžio ugovor s Radovanom Đokovićem i Brajsom Džonsom, koji su već označeni kao vođe ovog tima. Đoković je bio najbolji strelac Borca u prošlom izdanju ABA 2 lige sa 14 poena i 3,4 asistencije, dok je Džons od dolaska u Čačak pokazao određenu dozu kvaliteta i svestranost. Osim toga što se očekuje da podigne kvalitet igre za oktavu više – ostavio solidan utisak protiv Crvene zvezde sa 14 poena –imaće zadatak i da pomogne tek pridošlim sunarodnicima da se lakše aklimatizuju na život u Srbiji i evropsku košarku. Dosta se u novoj sezoni očekuje i od kapitena Uroša Čarapića, te Nikole Kočovića i iskusnog krilnog centra Nemanje Todorovića.

Ponovo će Marko Marinović imati mlad sastav na raspolaganju i samo su Džons i Todorović stariji od 26 godina. To može da bude dvosekli mač, pogotovo kada je cilj da se obezbedi opstanak u elitnom rangu ABA lige.

DOŠLI: Aleksa Novaković (Novi Pazar), Derik Torton (Boston Koledž), Entoni Smit (Marej Stejt Rejsers).

OTIŠLI: Svetozar Popović, Adi Alikadić (Sloboda Tuzla), Matija Popović, Aleksa Sušić, Srđan Krsmanović, Bogdan Petrović.

BUDUĆNOST PODGORICA

Đetići u novu sezonu ulaze sa istim ambicijama – da i ove sezone napadnu vrh tabele u ligaškom delu kako bi do kraja plej-ofa imali prednost domaćeg terena. Prvi čovek kluba Dragan Bokan izuzetno je bio zadovoljan rolom mladog trenera Petra Mijovića i kako se izborio s nekim kriznim situacijama, zbog čega je ovog leta nagrađen novim ugovorom. S njim su produžetak saradnje potpisali još i Nikola Ivanović, Džastin Kobs, Aleksa Ilić i Suad Šehović, pa je tako ostao kostur prošlosezonskog sastava,

Na odlaske Skota Bamforta, Hasana Martina, Šona Kilpatrika, te prekobrojnih Luke Božića, Martinsa Mejersa, Filipa Barovića, Igora Drobnjaka i Milića Starovlaha odgovorilo se rezonski, dovođenjem kvalitetnih, dostupnih stranaca. Iz Igokee stigao je odlični šuter Rašad Von. Blistao je nekadašnji igrač Milvokija i Dalasa u svojoj prvoj evropskoj sezoni i tako napravio logičan sledeći korak u karijeri. Von je bio strah i trepet za sve protivnike, sezonu je završio s 16,5 poena na bezmalo 41 odsto za tri poena i gotovo tri pogođena dalekometna hica u prseku, na šta je upisao još i tri skoka, uz dve asistencije. Njegovo će svakako biti da obezbedi sigurne poene, kojih je u rukama prošle sezone imao na pretek. Još se pamti njegova minijatura u pobedi nad Krkom kada je ubacio osam trojki i skupio 34 poena za gotovo 38 minuta u igri.

Pojačanje na krilu je Melvin Edžam iz Unikahe. Iza sebe ima četvorogodišnje iskustvo u Evrokupu, mada mu je statistika za nijansu slabija u poslednje dve godine, u poređenju s uvodne dve. Poslednja sezona u Uniksu i ona u Malagi prošle godine izgledale su mu gotovo identično – sa nešto više od sedam poena u proseku, ali uz drastično slabiji procenat šuta za tri poena (u Uniksu bio na karijernom maksimumu od 40 odsto, u Unikahi jedva na 23,5 odsto). Ali, već na prvom meču protiv Breše pokazao je ono što se od njega i očekuje - da donese agresivnost u odbrani, da pomaže na skoku i bude koristan u napadu.

Petar Mijović (©MN Press)

Dragan Apić je posle MVP izdanja u dresu FMP Železnika malo izgubio svoj put. Dugo se tražio u Lokomotivi, oprobao se i u ACB ligi kao igrač San Pabla, a onda je ovog leta otišao u Igokeu. Tamo je ostao jako kratko i oko tog posla digla se prašina, pošto je Igokea saopštila da nije aktivirala njegov ugovor. Dobio je finansijski bolju ponudu Budućnosti i tu će pokušati da pronađe formu iz vremena kada je igrao za FMP.

Vili Rid je još jedno zanimljivo pojačanje. I, nazire se se posle meča s Brešom - mogao bi da bude kapitalac Budućnosti. Baš kao Von iza sebe ima određeno NBA iskustvo, a sa evropskom košarkom upoznao se prošle godine kada je zaigrao za Olimpijakos. Odigrao je samo jedanaest evroligaških utakmica uz prosek od 6,5 poena i 2,8 skokova, ali je već u januaru otpušten, malo pre nego što je Jorgos Barcokas promovisan u novog šefa stručnog štaba. Rid je svojevremeno, iliti pre pet godina bio član idealne petorke Razvojne lige i dva puta uzastopno u najboljem defanzivnom timu istog takmičenja, ali mu se dalja karijera nije razvijala u željenom smeru. Imao je kratke epizode u Majamiju, Klipersima i Detroitu, ali bezuspešno. Stigao je u Budućnost iz Solt Lejka. Petar Mijović mu je, bar se to videlo u prvom meču sezone, izgleda pronašao žicu.

Budućnost je sa novim licima sačuvala prošlogodišnji identitet ekipe u kojoj mogu svi sve da pogode, s mnogo vatrene moći u rukama. To može da bude dvosekli mač, jer su se Kobs i Ivanović takmičili ko će više lopti da ispali protiv Breše. To Mijović mora da dotera u nastavku sezone. Na raspolaganju ima bolji sastav nego prošle godine, bar napadački, a ostanak Džastina Kobsa i uspešan oporavak Nikole Ivanovića biće verovatno od presudnog značaja za ostvarivanje klupskih ambicija.

DOŠLI: Rašad Von (Igokea), Melvin Edžam (Unikaha), Dragan Apić (San Pablo Burgos), Vili Rid (Solt Lejk Siti).

OTIŠLI: Skot Bamfort (Le Man), Hasan Martin (Olimpijakos), Kim Tili (Rjukju), Šon Kilpatrik, Luka Božić, Martins Mejers, Milić Starovlah (Studendski centar), Igor Drobnjak (Studentski centar).

CEDEVITA OLIMPIJA

Jurica Golemac je okrenuo list i tokom svog prvog leta u Ljubljani odlučio da sastavi roster po svom ukusu. Iz Primorske doveo svoje verne vojnike Alena Hodžića i Žigu Dimeca umesto Filipa Krušlina i Majka Cirbesa. Odlično Golemac poznaje njihove kvalitete, jer su u Kopru bili jako korisni igrači rotacije. Kendrik Peri stigao je kao kapitalac i neko ko donosi poene i asistencije ekipi posle blistavih rola u dresu Mege. On će biti direktna zamena za Kodija Miler Mekintajera koji je otišao u Partizan.

Iz Tofaša je doveden Rion Braun kao veliko pojačanje na pozicijama dva i tri. Ipak, kako se može čuti, Braun je na pripreme došao s viškom kilograma i čak su se isti ocrtavali tokom Superkupa Slovenije, što znači da će mu biti potrebno još vremena da dođe u optimalno stanje. U Tofašu je bio od početka januara i skupio je svega tri utakmice u Evrokupu, ali je za to vreme prikupio 12,7 poena, tri asistencije i dva skoka. Sezonu je, inače, počeo u Panatinaikosu, pa je odigrao osam utakmica u Evroligi. Ali uz gotovo nebitnu ulogu, a postigao je samo tri poena ukupno.

Jurica Golemac (©MN Press)

Veliko iskustvo sa sobom donosi Roko Leni Ukić. Hrvatski plejmejker trebalo bi da ponese ulogu prvog organizatora igre, a zbog duge i bogate karijere biće od velikog značaja za svlačionicu Cedevite Olimpije. Nažalost, Zmajčeki su verovatno za celu sezonu izgubili projektovanog prvog centra Mangoka Matijanga. Momak kojeg je merkao i Partizan doživeo je dvostruki prelom noge tokom treninga pred slovenački Superkup, a pre bezmalo dve sedmice je uspešno operisan. Zbog toga je Cedevita ponovo na tržištu u potrazi za novim centrom.

Uprava kluba odradila je i dva najvažnija posla unutar svlačionice – nove ugovore potpisali su Jaka Blažič i Majkl Hopkins, na čemu je insistirao upravo Jurica Golemac. I oni će uz Kendrika Perija i verovatno Riona Brauna biti nosioci igre.

Golemac se nada da bi sa Cedevitom ove sezone mogao da ostavi bolji utisak i ozbiljnije se potuče za vrh tabele. Zmajčeki su prošle sezone visili na granici plej-ofa u ofanzivi Mornara, ove godine je plasman bar u polufinale obaveza. Dosta će zavisiti od toga koga će Cedevita Olimpija dovesti na centru, jer im je potreban neko ko će imati sigurne poene u rukama, čvrstinu u duelu i na skoku.

DOŠLI: Kendrik Peri (Mega), Alen Hodžić (Primorska), Žiga Dimec (Primorska), Dan Duščak (Real Madrid B), Mangok Matijang* (Bahčešehir), Roko Leni Ukić (Antib), Rion Braun (Tofaš), Luka Ščuka (Nova Gorica).

OTIŠLI: Majk Cirbes (Šabab Al Ahli), Andrija Stipanović, Frilip Krušlin (Dinamo Sasari), Domen Bratož, Dominitk Artis, Saša Zagorac, Mirko Mulalić, Martin Krampelj, Petar Vujačić, Kodi Miler Mekintajer (Partizan), Marko Simonović (Crvena zvezda).

CIBONA

Mnogo je znaka upitnika iznad Cibone. Trener Ivan Velić nije poznat kao trener koji razigrava mlade igrače, a u ruke je ovog leta dobio izuzetno mlad sastav. Dugogodišnji kapiten Marin Rozić postao je sportski direktor, a kapitensku traku poneo je golobradi Roko Prkačin, kao poklon uz novi ugovor. Prenos kapitenskih ovlašćenja na momka koji tek krajem novembra puni 18 godina uvek je degutantna stvar, jer su neke mlade karijere potpuno iskrivljene zbog pritiska koji nosi traka. Pogotovo u velikanu koji je godinama na aparatima za veštačko disanje. Ali, kako se može čuiti Prkačin je novu dužnost prihvatio opušteno i veruje da će se u timu jedino promeniti to ko prvi istračava na parket. Iz ekipe su otišli Matic Rebec, Toni Katić, Krešimir Ljubičić, Šejn Gibson, Roko Badžim, Marko Ramljak... Pa je ekipa izgubila na elementu iskustva definiivno.

Cibona sada u osnovi ima najmlađi tim poslednjih godina, a cilj je da se razigravaju mlade nade poput Tonija Nakića, Krešimira Radovčića, Matea Drežnjaka i kapitena Prkačina. Uz ispomoć starijih i iskusnijih kajli Josipa Bilinovca, Ivana Novačića i jedinog Amerikanca u timu – Ronalda Mura. Zbog pandemije korona virusa i karantina u timu Cibona nije mogla da odradi normalne pripreme, ekipa je bila bez pripremnih utakmica, pa su praktično susreti s Zadrom i Zaboka u domaćem prvenstvu praktično bili testovi kvaliteta ovog sastava.

Novi kapiten Roko Prkačin (©ABA liga / Cibona)

Za trenera Velića naredne sedmice mogle bi ozbiljno da utiču na dalji status u ekipi. Ima težak rasprored pred sobom, izuzetno mladu selekciju kojoj fali iskustva, plus Mur ima određeno iskustvo igranja u Evropi, zna da razigra i reši neke situacije, ali se na startu hrvatskog prvenstva nije pokazao kao neko na koga Velić može da se osloni. Cibona je dosta “mršava“ na unutrašnjim pozicijama, Kristijan Krajina je tu, a zamena mu je neafirmisani Danko Branković. Ni Mate Vucić i Filip Bundović nemaju “mesa“, što bi posebno moglo da bude problem na nivou regionalne košarke. A, prvi rival je Crvena zvezda...

Ritam cele sezone za Cibonu mogao bi da bude određen već posle uvodna tri-četiri kola, gde je raspored dosta težak, ali čini se da će nekadašnji prvak Evrope imati izazovne mesece pred sobom.

DOŠLI: Toni Nakić (Šibenka), Mateo Drežnjak (Široki), Kristijan Krajina (Oradea), Igor Marić (USK Prag), Krešimir Radovčić (Helios), Ronald Mur (Ortez).

OTIŠLI: Matic Rebec (Rasta Vehta), Toni Katić, Marin Rozić (postao sportski direktor kluba) Krešimir Ljubičić (Gorica), Šejn Gibson, Roko Badžim, Marko Ramljak, Sandro Rašić.

CRVENA ZVEZDA

Crvena zvezda je tokom leta napravila veliki rez i okrenula novi list u klupskoj istoriji. Dragan Šakota se dobrovoljno povukao sa mesta šefa struke kako bi ustupio mesto znatno mlađem i vrlo ambicioznom treneru – Saši Obradoviću. Nekadašnji reprezentativac Jugoslavije je dugo, temeljno i marljivo gradio put ka evroligaškim visinama u Nemačkoj, Rusiji i Francuskoj. U Crvenu zvezdu vratio se kao oformljen stručnjak, sa razvijenom filozofijom do tančina. Crvena zvezda vratiće se modelu igre kakva je godinama donosila uspeh tokom zlatne ere Dejana Radonjića. Oblikovanu s Obradovićevim potpisom. Odbija da sebe nazove isključivo defanzivnim stručnjakom, uprkos tome što je upravo bespoštedna odbrana bila trejdmark njegovog dosadašnjeg trenerskog rada. Prati moderne košarkaške trendove, pa tako voli napad s dosta kretnji i blokada, uz dobar protok lopte, pažljivo iscrtane akcije za pojedince, plus centre modernog kroja. Atletski i fizički oblikovane petice, koje znaju kako da sačuvaju reket atraktivnim blokadama i pokupe lopte u skoku, ali i da se posle otvaranja iz pika odmah podignu i snažnim zakucavanjima ubrzaju puls.

Roster je drastično promenjen u odnosu na prošlu sezonu, ali Zvezda nije jurila trbuhom za kruhom samo kako bi popunila prazne rupe. Posle odlazaka Stratosa Perperoglua, Džejmsa Gista, Kevina Pantera, Čarlsa Dženkinsa, Lorenza Brauna, Bilija Berona, Kalina Lukasa i Vladimira Štimca, te tragične smrti Majkla Odža, koji je u vreme kada ga je srce izdalo već bio slobodan igrač, Crvena zvezda se odlučila da pažljivo bira pojačanja, posle odrađenih detaljnih analiza kako bi se zadovoljio ukus Saše Obradovića.

Bekovski triling Lorenzo Braun – Bili Beron – Kevin Panter zamenili su Džordan Lojd, Kori Volden i Lengston Hol. Od njih se očekuje da budu pokretačko gorivo Crvene zvezde i igrači s najviše poena i asistencija u rukama. To se i videlo tokom pripremnih utakmica, u kojima su upravo njih trojica vodili glavnu reč na parketu. Volden i Hol će prvi put zaigrati u elitnom takmičenju, što je definitivno nešto o čemu treba voditi računa. Zato će Lojd biti, žargonski rečeno, Zvezdin “go to guy“, odnosno neko ko bi svojim šuterskim karakteristikama trebalo da lomi protivničke odbrane i poenima odmeni Berona ili Pantera. Prošle sezone je šutirao gotovo 43 odsto sa distance u Evroligi. Maksimum je dostigao u plej-ofu ACB lige, kada je nizao vrhunske role i predvodio Valensiju do polufinala najjače košarkaške lige u Evropi. U jednom delu godine kuburio je sa povredama zbog čega je propustio deset utakmica u Evroligi, ali od prvog dana prelaska na Mali Kalemegdan pokazuje želju da nadoknadi izgubljeno.

Detalj sa Media Day u dvorani Aleksandar Nikolić (©MN Press)

Hol je tokom priprema najviše razigravao tim i već se prihvatio uloge prvog plejmejkera. I dalje, donekle čak i opravdano, vladaju nedoumice oko njegovog realnog kvaliteta. Prošla sezona u Promiteasu mu nije bila najbolja, često je bio odsutan zbog sitnih povreda, imao oscilacija u Evrokupu... Najvažnije je to da ga je Saša Obradović lično želeo u svom timu, što pokazuje da srpski trener ima veliko poverenje u svog prvog organizatora igre. Od Voldena, oko čijeg transfera iz Partizana u Crvenu zvezdu se digla velika prašina, očekuje se da bude taj drugi plejmejker u timu, s tim što mu kvaliteti dozvoljavaju da na sebe preuzme dozu odgovornosti i iskoristi svoju igračku raznovrsnost. To je radio i u Partizanu, pogotovo u onim bitnim okršajima sa Virtusom za prolaz u TOP 8, kada je bio heroj s izvanrednim procentima šuta, a pokazao je i smirenost sa penala koja je donela prevagu u Bolonji. Nekoliko puta je dosad isticao koliko mu je bilo važno da pređe na sledeći nivo i sada ima priliku da se dokaže u evropskoj košarkaškoj eliti.

Tokom priprema iskristalisale su se uloge pojedinaca. Lojd i Volden su kliknuli na parketu i čini se da je u procesu stvaranje jakog bekovskog tandema za predstojeće izazove. Imali su najveću porciju koševa u rukama, a iz svega dosad viđenog izgleda kao da im odgovara saradnja sa Obradovićem. O tome će konačni sud moći da se oformi na osnovu klupskih i individualnih rezultata tokom sezone.

Prema poslednjim informacijama, Crvena zvezda je i dalje na tržištu u potrazi za još jednim igračem koji može da doprinese igri svojom kreacijom, ali pre svega poenima i tako rastereti Lojda velikog pritiska.

Marko Simonović se po treći put vratio kako bi svojim iskustvom doprineo jačanju timske hemije i dao na kvalitetu iz drugog plana. Iz FMP Obradović je povukao Aleksu Radanova i Aleksu Uskokovića, koji će pokušati da iskoriste poverenje nekadašnjeg trofejnog asa i konačno nađu svoju pravu ulogu u Zvezdi. Iz Železnika takođe je stigao i Duop Rit. Mladi polivalentni dugajlija iz Australije je u prethodnoj sezoni pokazao određeni napredak u odnosu na takmičarsku 2018/19, čime je zaslužio poziv koji se ne odbija. Rit je imao nekoliko interesantnih rola, pogotovo u onim mečevima u Antaliji, ali tek treba da se vidi kako će se snaći u visinama na kojima nikada ranije nije bio.

Jedno od pojačanja bio je i Lendri Noko, s tim su njegovi problemi sa srcem ipak predstavljali suviše veliki rizik da bi Zvezda s njim nastavila saradnju. Pogotovo nakon svega što se dogodilo Majklu Odžu... Umesto Noka stigao je Emanuel Teri. Veliki radnik, s ogromnim rezervama energije, odličan defanzivac, ali i neko ko obožava igru iz pika, te snažna zakucavanja i blokade. Američki novinari opisali su ga kao kopiju Keneta Farida, što dovoljno govori o tome da će Zvezda u opticaju imati centre različitih karakteristika. Njega verovatno neće biti na otvaranju sezone u gostima Feneru pošto je dobio pozitivan nalaz na testu za virus korona.

Veliko pojačanje trebalo bi da predstavlja Ognjen Kuzmić. Srpski reprezentativac imao je sasvim dovoljno vremena po prekidu sezone da radi na sebi, a tokom predigre za početak sezone pokazao je da se vraća u nekadašnju formu i da na njega Obradović može da računa. Veliki znak pitanja stoji iznad glave Boriše Simanića. Generacijski talenat ponovo je pao u zapećak i dobio ograničenu minutažu u pripremnim mečevima. Šta to znači za njegov dalji boravak i napredak u Crvenoj zvezdi, pokazaće vreme pred nama. Ognjen Dobrić i Dejan Davidovac su produžili ugovore, što znači da se na njih i te kako računa u budućnosti.

Ekipa je u osam pripremnih mečeva i isto toliko pobeda igrala strahovito jaku odbranu, što bi trebalo da postane zaštitni znak ovog tima ponovo. Prvi čovek kluba Nebojša Čović najavio je “napad na vrh Evrolige“. Da bi se to dogodilo potrebno je da Dejan Davidovac zadrži ritam iz priprema - dosta vremena tokom priprema bio i četvorka -, ali i da igrači poput Ognjena Dobrića, Marka Simonovića, Ognjena Kuzmića i Marka Jagodić Kuridže, kasnije i Emanuela Terija pronađu takav balans da u svakoj utakmici iskoči neko drugi. U suprotnom, veliki obim utakmica mogao bi da optereti nosioce igre, što znači da su pojačanja – neophodna.

DOŠLI: Džordan Lojd (Valensija), Kori Volden (Partizan), Lengston Hol (Promiteas), Marko Simonović (Cedevita Olimpija), Aleksa Radanov (FMP), Aleksa Uskoković (FMP), Duop Rit (FMP), Emanuel Teri (Hapoel).

OTIŠLI: Kevin Panter (Olimpija Milano), Čarls Dženkins (Olimpijakos), Lorenzo Braun (Fenerbahče), Bili Beron (Zenit), Kalin Lukas (Ironi Naharija), Stratos Perperoglu, Majkl Odžo, Vladimir Štimac (Monako), Nikola Jovanović (Igokea), Džejms Gist, Dušan Ristić (Breša).

FMP ŽELEZNIK

Trener Vladimir Jovanović morao je da prihvati da će ovog leta ostati bez svojih najboljih igrača i da će posledica toga biti sastavljanje novog rostera. Prelaskom Alekse Radanova i Duopa Rita u Crvenu zvezdu FMP je nastavio sada već uigranu praksu razigravanja mladih igrača za crveno-bele i evroligaški sistem koji ih čeka na Malom Kalemegdanu. S njima je otišao i mladi Aleksa Uskoković, koga i u Crvenoj zvezdi čeka dosta napornog rada i učenja da bi uopšte dobio šansu da pokaže svoj talenat i kvalitet.

Međutim, nije se tu završilo rasipanje Pantera iz prošle sezone. Stefan Pot kao prvi plejmejker ekipe i statistički dugo među najboljim igračima na svojoj poziciji, otišao je u Igokeu. Ali, tu je Filip Čović kao neko ko će sada preuzeti uzde ovog tima u svoje ruke. Ilija Đoković je posle sezone koja je bila tako-tako prešao u Split, dok je Marko Jeremić pojačao Mornar. Rastanak je usledio i s Markom Tejićem. FMP Je praktično izgubio celu petorku igrača koji su prošle sezone bili jako važni ili su tako označeni pred start prvenstva. Ali, FMP je odradio solidan posao i pre svega dobio na iskustvu. Došao je ponajbolji igrač Igokee Sava Lešić. Ne može se reći da mu je prošla sezona bila dobra kao ona prethodna, ali je i dalje bio na jako dobrih deset poena i pet skokova u proseku, što će biti minimum očekivanja za njega i u Železniku.

Vladimir Jovanović (©MN Press)

Ognjen Čarapić se vratio u ABA ligu posle godine provedene u francuskom Burgu. Mlad je, željan dokazivanja, godinu dana iskusniji što je najvažnije i iskustvo u FMP biće mu od velikog značaja. Nemanja Jaramaz je posle Lešića i Čovića najiskusniji igrač u timu i je da će Panteri opet biti među najmlađim ekipama u takmičenju. Jaramaz je ponovo u regionalnom takmičenju posle četiri godine i one epizode u Budućnosti. Od tada je bio u Manresi, Anvilu, po klubovima iz Nemačke, a pre FMP igrao je u Ostrovu. Ima iskustva iza sebe, ali nije dostigao visine svog brata. Videćemo koliko će Jovanović moći da izvuče od njega.

Povratnik u redove FMP je Nemanja Nenadić, na kome će verovatno biti zadatak da poenima doprinese boljoj igri tima i pronađe formu koja ga je i preporučila Crvenoj zvezdi pre dve godine. Mladi Stefan Đorđević je godinu dana stariji, samim tim su očekivanja veća, kao i kod Okbena Ulibaja. Ostali će morati da isprate ritam svojih nosilaca kako bi FMP izbegao scenario borbe za opstanak...

Jovanović je prošle sezone išao mimo očekivanja i njegov tim bio je visoko pozicioniran. Očekivati nešto slično i sada je možda previše, ali FMP će sigurno ostati trn u oku najjačim ekipama regionalnog takmičenja.

DOŠLI: Nemanja Nenadić (Mega), Marko Radonjić (Balkan Botevgrad), Nemanja Jaramaz (Ostrov), Sava Lešić (Igokea), Ognjen Čarapić (Burg).

OTIŠLI: Marko Jeremić (Mornar), Ilija Đoković (Split), Marko Tejić, Aleksa Radanov (Crvena zvezda), Aleksa Uskoković (Crvena zvezda), Duop Rit (Crvena zvezda), Stefan Pot (Igokea).

IGOKEA

Igosi su već napravili uspeh jer su obezbedili plasman u grupnu fazu FIBA Lige šampiona posle trijumfa na kvalifikacionom turniru. Dragan Bajić je uzeo metlu u ruke, raščistio svlačionicu i čini se napravio skladniju ekipu nego prošle godine. Uprkos tome što je klub prošao kroz pravi rolerkoster zbog centra.

Setimo se kako je to išlo – otišao je Đorđe Gagić zbog Dragana Apića, a kada je nekadašnji centar FMP ipak izabrao Budućnost, onda je nakratko vraćen bivši Partizana. Kada se Gagić na pripremama pojavio s kilogramima viška, klub ga je otpustio i onda doveo Nikolu Jovanovića na pozajmicu iz Crvene zvezde. Jovanović je prethodne mesece pauze iskoristio kako bi radio na sebi i svom telu, dosta je vremena proveo u individualnom radu i ovo bi mogla da bude njegova sezona. Zajedno sa Džekijem Karmajklom, biće konkurencija na centru.

Dalibor Ilić (©MN Press)

Na bekovskim linijama pojačanja su stigla u vidu Stefana Pota i Antabije Volera. Od prvog se očekuje da razigrava ekipu, od drugog da pokuša delom da zameni raspucanog Rašada Vona. Tu će imati pomoć u Entoniju Klemonsu koji je prošle sezone sarađivao sa Sašom Obradovićem. Stefan Fundić donosi masu u reket i dobro zagrađivanje na skoku. Edin Atić i Marko Jošilo trebalo bi da budu igrači podređeni timu i od njih zajedno se traži petnaestak poena po utakmici i desetak skokova.

Talentovani srpski reprezentativac Dalibor Ilić je za godinu dana stariji i iskusniji, zato treba ovu sezonu da iskoristi da podigne lestvicu još više i pokaže zašto je bio kapiten u mlađim reprezentativnim kategorijama.

Dragan Bajić opet ima opasnu ekipu, koja će se takmičiti na dva fronta. I upravo bi to moglo da bude pravi izazov za tim. Ako se s tim izbore, mogla bi Igokea da bude odmah iza vodeće petorke.

DOŠLI: Antabija Voler (Mornar), Edin Atić (Mega), Džeki Karmajkl (Burg), Stefan Fundić (Zadar), Marko Jošilo (Krka), Entoni Klemons (Monako), Nikola Jovanović (Crvena zvezda), Stefan Pot (FMP).

OTIŠLI: Rašad Von (Budućnost), Sava Lešić (FMP), Marko Tomas, Majkl Grin, Kinan Evans, Jakov Mustapić, Đorđe Simeunović, Đorđe Gagić, Nemanja Nikolić.

KRKA

Gledaćemo i ove sezone Krku i njen čuveni domaći teren u dvorani Leon Štukelj gde su u prošlosti mnogi favoriti znali da izgube.

Gledajući po rosteru, čini se da će Krka malo lakše nego do sada uspeti da obezbedi opstanak u ligi, dovela je nekoliko slovenačkih igrača potpomognutih Rokom Stipčevićem, bivšim Partizanovim igračem Adinom Vrapcem i Milanom Milovanovićem.

Problem i za ovaj tim biće što do određenog momenta, kao i drugi, neće moći da računa na podršku navijača u svojoj skoro pa fiskulturnoj hali, pa će možda gostujućim timovima biti malo lakše da igraju.

Ostala je Krka ovog leta bez važnih igrača, pre svega Glena Kouzija koji je znao sam da izmišlja poene, te šutera Marka Jošila koji je otišao u Igokeu, dok je Jure Balažic završio karijeru. Nećemo gledati u dresu Krke ni Dalibora Đapu, niti Ivana Ramljaka.

Nije to tim od koga treba zazirati, ali sa Janom Rebecom u organizaciji, uz Nejca Bariča i Luku Lapornika i Roka Stipčevića, imaće ko da pogodi dno mrežice.

Došli: Nejc Barič (Koper Primorska), Jan Kosi (Koper Primorska), Jan Rebec (Šentjur), Luka Lapornik (produžetak ugovora), Žairus Lajls (Braunšvajg), Adin Vrabac (Spars), Rod Kampor (Rosa), Jure Škifić (Sent Šamond), Rok Stipčević (Fortitudo), Milan Milovanović (Legija), Vasilije Vučetić (Ueska).

Otišli: Marko Jošilo (Igokea), Jure Balažič (kraj karijere), Žiga Fifolt (Leven Bers), Glen Kouzi, Jakov Stipaničev (Zlatorog), Paolo Marinelli, Muhamed Pašalić, Dalibor Đapa, Ivan Ramljak.

MEGA

Mega je specifičan klub i jasno je da svakog leta nastanu velike promene kod njega. Ali, ovog leta je nastala najveća promena jer više na klupi Mege nećemo gledati Dejana Milojevića. Njegovo mesto zauzeo je Vlada Jovanović, bivši trener Partizana. I neće mu biti lako da uđe u Milojeve cipele...

Milojević klupi Mege je proveo osam godina, a u klubu je i duže jer je 2010. po okončanu igračke karijere prihvatio ponudu da bude sportski direktor kluba. Dve godine je radio kao funkcioner da bi potom seo na klupu i ispostavio se kao vrlo talentovan i perspektivan stručnjak. Sa Megom je ispisao najveći uspeh u istoriji kluba osvojivši Kup Radivoja Koraća 2016. godine, a kao najveći trenerski legat mu ostaje to što je stvorio najveću zvezdu srpske košarke Nikolu Jokića.

Mega je tim kroz koji prolazi mnogo mladih igrača i ove sezone se to neće promeniti. Tim je značajno drugačiji nego prošle sezone. Otišli su Kendrik Peri, Nemanja Nenadić, Ivan Paunić, Luka Ašćerić, Blaž Mesiček, Nikola Tanasković, Andrija Marjanović i Marko Brekić, dok su došli Mihailo Mušikić, Dajšon Smit, Filip Petrušev, Malkolm Kazalon, Mihailo Jovičić, Marko Kljajević, Milenko Tepić, Stefan Momirov i Karlo Matković. Uz ostanak Nikole Miškovića i Marka Simonovića, te Luke Cerovine i Aleksandra Langovića.

Već se tu vidi mnogo mladosti, opet će Mega igrati atraktivnu košarku na mnogo poena, razvoj igrača biće ispred rezultata i jedini cilj u tom smislu biće opstanak u ABA ligi.

Milenko Tepić se vratio da iskustvom pomogne razvoju mladih snaga, a jako će zanimljiv za gledanje biti Filip Petrušev, momak kome se predviđa i moguća NBA karijera, kao i mladi talentovani francuski igrač Malkolm Kazalon.

Mega ima svoju filozofiju, ova sezona će biti dosta drugačija jer neće biti Milojevića na klupi, ali sistem postoji i radiće se po njemu. Nije naravno nemoguće da bude i promena u toku sezone kada je Mega u pitanju. To je za ovaj tim sasvim normalna stvar.

Svakako da će ljubitelji košarke imati šta da vide kada mladi tim Mege izađe na teren. Teško da još negde u Evropi postoji ekipa sa toliko mladih igrača. Talentovanih igrača.

Došli: Vladimir Jovanović (trener), Mihailo Mušikić (mladi tim), Dajšon Smit (Fort Vejn), Filip Petrušev (Gonzaga), Malkolm Kazalon (Stela Artoa), Mihailo Jovičić (OKK Beograd), Marko Kljajević (OKK Beograd), Milenko Tepić (Vareze), Stefan Momirov (FMP), Karlo Matković (OKK Beograd)

Otišli: Dejan Milojević (trener), Kendrik Peri (Cedevita Olimpija), Nemanja Nenadić, Ivan Paunić, Blaž Mesiček, Edin Atić (Igokea), Luka Ašćerić (Burž), Nikola Tanasković, Jurij Macura (Primorska), Andrija Marjanović, Marko Brekić.

MORNAR

Ako bismo tražili jednu ekipu koja bi ove sezone mogla da napravi probleme glavnim favoritima onda je to sigurno Mornar iz Bara. Ekipa koja je napravila takav tim da se ove sezone može govoriti o velikoj petorci, a ne četvorci. Jer, Barani su ovog leta napravili ozbiljan tim.

Klub iz Bara je doveo Tejlora Smita iz Nantera, Aleksandra Lazića iz Primorske, Kenija Gebrijela kao najzvučnije pojačanje, kao i Marka Jeremića iz FMP-a, te Džastina Robinsona, a ugovore su produžili Derek Nidam, Džejkob Pulen, Ajzea Vajthed i Sead Šehović. Važeće ugovore imaju Milko Bjelica, Uroš Luković, Radoje Vujošević, Nemanja Vranješ, Vukota Pavić i Marko Mugoša.

Barani su formirali dobar tim, popunjen na svim pozicijama, a trener Mihailo Pavićević je više puta ovog leta ponovio da je lestvica zahteva podignuta na najveći nivo. Posebno što će Mornar igrati u Evrokupu ove sezone. Odustao je izraelski Makabi Rišon, pa će šampion Crne Gore iz 2018. igrati u grupi B sa svojim najvećim rivalom, ekipom Budućnosti.

Mornar će opet imati tim koji svakome može da ubaci po 100 poena, zadržao je kostur od prošle sezone i nadogradio ga vrlo dobrim igračima. Ponovo bi Mornar mogao da bude taj koji će igrati one zanimljivije utakmice u sezoni, a deluje da bi sa ovakvim sastavom mogao da stane na crtu i na papiru najjačim timovima.

To se videlo i u pripremnom periodu kada je Mornar ređao pobede, a uspeo je da nadigra i Partizan na Novom Beogradu i tako na još jedan način pokaže koliko je ozbiljan sastav.

Najviše će zavisiti od toga koliko će braća Pavićević uspeti da zauzdaju tolike strance, da im objasne da mora da se igra i odbrana, te da ne bude previše „kaubojštine“ u igri Mornara, što se događalo prethodnih sezona.

Sama činjenica što će Mornar igrati u Evrokupu značiće da će tim biti umorniji nego da je samo igrao ABA ligu, tako da to može da bude problem Baranima u odmakloj fazi prvenstva zbog umora na koji, na ovom nivou, i nisu navikli.

Deluje da Mornar ima mnogo igrača koji mogu da igraju jedan na jedan, da sami kreiraju šanse, a imaju i snagu ispod koša u vidu Uroša Lukovića, jednog od najboljih centara Jadranske lige. Jedno je sigurno, ko god naleti na Mornar neće mu biti lako ove sezone. U najmanju ruku...

Došli: Džejkob Pulen (produžetak ugovora), Derek Nidam (produžetak ugovora), Sead Šehović (produžetak ugovora), Ajzea Vajthed (produžetak ugovora), Tejlor Smit (Nanter), Aleksandar Lazić (Koper Primorska), Marko Jeremić (FMP), Keni Gebrijel (Skajhoks), Džastin Robinson (Djuk)

Otišli: Antabija Voler (Igokea), Dario Hant, Lens Heris, Damir Markota

PARTIZAN

Partizan u ovu sezonu ulazi sa mislima koje se još motaju po prošloj sezoni. Imali su crno-beli šansu da napadnu i ABA ligu i Evrokup, imali su prednost domaćeg terena u plej-ofu oba takmičenja, odličnu hemiju u ekipi, sve je išlo u najboljem smeru po Parni valjak, ali je onda došla korona i sve se završilo kako se završilo.

Sada crno-beli moraju to sve da zaborave i da sa novim timom i novim trenerom uđu u novu sezonu. Umesto Andree Trinkijerija došao je Vlado Šćepanović, umesto Korija Voldena došao je Kodi Miler Mekintajer, ekipi je pridodat Nemanja Dangubić na krilu, te Erik Mika ispod koša, uz povratak Stefana Jankovića. To su glavne promene koje su zadesile crno-bele u periodu između kraja prošle i početka ove sezone.

Očekuje se da Šćepanović nastavi tradiciju koju je započeo Trinkijeri i da Partizan igra brzu i poletnu košarku, bez tromih igrača, pre svega uz zategnutu odbranu što bi trebalo da bude prvi stav koji je vezan za celu igru Parnog valjka. Na tome je Šćepanović insistirao tokom pripremnog perioda.

Bio je zadovoljan zalaganjem, deluje da Partizan opet ima dobru grupu igrača, a nije bio zadovoljan dopuštenim skokovima u napadu protivnika, te promašenim bacanjima i promašenim šutevima za tri poena. Takođe, Partizan je odigrao dosta pripremnih utakmica, ali bi još jedna dodatna, ili dve, sigurno dobro došle Šćepanoviću. Zbog cele situacije sa virusom, toga nije bilo.

Može se reći da je Partizan najviše sačuvao snagu na spoljnim pozicijama, odnosno u osovini Jaramaz - Pejdž - Gordić, a njima je umesto odlazećeg Voldena pridodat Mekintajer koji se prilično dobro adaptirao na novi tim i predstavljaće veliku snagu crno-belih.

On će morati da popuni rupu nastalu odlaskom Voldena, i deluje da je Partizan našao adekvatnu zamenu i to jako brzo po odlasku Korija. Mekintajer je odličan na lopti i prodoru, šut može da mu bude bolji, a u odnosnu na Voldena mogao bi crno-belima da doprinese asistencijama.

Pod znak pitanja možemo da stavimo krilne pozicije, odnosno da vidimo kako će u sezonu ući Rade Zagorac i Nemanja Dangubić, te kako će Rašon Tomas napadati i braniti sa pozicije četiri i koliku će šansu dobiti Angola. Erik Mika je novajlija, dok su Vil Mozli i Nikola Janković proverene snage i znamo šta oni mogu da doprinesu Partizanu.

Visoki igrači moraće da isprate ritam koji svakako mogu odlično da diktiraju brzi i dinamični bekovi koje Partizan ima, a ako to bude bilo tako, te ako odbrana bude funkcionisala onako kako to Šćepanović zahteva, onda od crno-belih i ove sezone možemo da očekujemo dobre rezultate.

Mada, ponavljanje rezultata od prošle sezone predstavlja ogroman zalogaj...

Došli: Vlado Šćepanović (trener), Rade Zagorac (produžetak ugovora), Markus Pejdž (produžetak ugovora), Uroš Trifunović (produžetak ugovora), Kodi Miler Mekintajer (Cedevita Olimpija), Nemanja Dangubić (Estudijantes), Erik Mika (Stokton Kings).

Otišli: Andrea Trinkijeri (trener), Žanis Pejners, Džejms Mekadu, Kori Volden (Crvena zvezda), Redži Reding, Stefan Birčević.

PRIMORSKA

Ovo je sigurno najveća enigma od svih timova. Malo je nedostajalo da Primorska uopšte i ne igra ove sezone u ABA ligi, da se ugasi, te da umesto nje uđe MZT, ali se u poslednji minut Primorska izvukla, našla je sponzora i uspela da nađe sredstva da igra ove sezone što je svakako dobra stvar za regionalnu košarku.

Setimo se samo kako je prošle sezone Primorska igrala, kako je pravila probleme favoritima, što je uvek pozitivna stvar. Sa Juricom Golemcom u jednom momentu je igrala i najbolju košarku na Jadranu, ali od tog sastava nije ostalo mnogo. Golemac je sada u Cedeviti, a tim je pred početak sezone umalo raspušten.

Trener je Andrej Žakelj, i on će imati taj teret da nastavi tamo gde je stao Golemac, što će vrlo teško ići. Skoro nemoguće.

Klub je u toku prošle sezone izgubio dosta igrača, a po završetku iste otišli su i Aleksandar Lazić, Alen Hodžić, Žiga Dimec, Nejc Barič, Jan Kosi i Marko Luković. Možemo da kažemo da ćemo kada je Primorska u pitanju gledati mnogo novih imena i igrača, ne toliko poznatih široj javnosti.

Tek treba da vidimo kakvim će se igračima pojačati Primorska do početka sezone, ali utisak je da će biti dosta slabija nego prošle sezone. U to gotovo da nema sumnje. I deluje da je jedan od kandidata za grupu timova koji će se boriti za opstanak u ligi.

Došli: Matej Rojc (Šenčur), Urban Durnik (Rogaška), Jan Dornik (Rogaška), Jurij Macura (Mega), Bojan Radulović (MZT), Erjon Kastrati (Egis).

Otišli: Aleksandar Lazić (Mornar), Alen Hodžić (Cedevita Olimpija), Žiga Dimec (Cedevita Olimpija), Nejc Barič (Krka), Jan Kosi (Krka), Marko Luković, Elmir Haskić, Sterling Gibs, Urban Hrovat, Saša Cijani.

SPLIT

Nekadašnji trostruki evropski prvak povratkom u život vratio se i u ABA ligu! Neki će reći tamo gde mu je mesto. I biće apsolutno u pravu što se tiče ugleda i prošlosti, ali pitanje je što se tiče sadašnjosti.

Realnost je da Split godinama ne može da napravi veći iskorak, a iako ni ova ekipa nije ni blizu najjačima u regionalnom takmičenju, ipak izgleda kao da malo po malo Splićani rastu. Doduše, uoči ove sezone ostaće im mrlja zbog iznenadnog odlaska Vedrana Vukušića s pozicije sportskog direktora, ali i potpisivanja pa raskida ugovora s Markom Arapovićem.

Split je lane u svoje redove doveo neke zanimljive hrvatske igrače mlađe generacije, pre svih mislimo na Darka Baju, Tonija Perkovića i Antonija Vrankovića, iskustvo donosi Pavle Marčinković i kapetan Mateo Kedžo, a uoči ove sezone dovedeni su dobri brekovi Ilija Đoković i Sani Čampara. Kasnilo se s potpisivanjem visokih igrača, ali je nakon odlaska Arapovića došlo najveće pojačanje - Marko Luković. Još jedan srpski igrač, pa ćemo u sezoni pred nama gledati u dresu Splita i Iliju i Marka. Očekuje se još jedan igrač, verovatno Amerikanac i time će roster biti kompletiran.

Trener Ivica Skelin ima posao da dodatno razvije nabrojene mlađe igrače, ali posebno da dobije nešto od Ivana Perasovića, velikog talenta hrvatske košarke, ali i Brune Rebića. Mlada je to ekipa, nakon Kedža, Marčinkovića i Lukovića najstariji igrač je Đoković koji ima 24 godine. Prvobitna ambicija Splita biće da zadrži status ABA prvoligaša.

Došli: Darko Bajo (produžetak ugovora), Sani Čampara (Sloboda), Ilija Đoković (FMP), Marko Luković (Primorska), Ante Perkušić.

Otišli: Džejms Vašington, Tomislav Gabrić (Astorija Bidgošč), Ivan Vrgoč, Džamel Moris, Mate Kalajžić, Maj Kovačević (Gorica), Lovre Runjić.

ZADAR

Najveći posao Zadar napravio je dovođenjem hrvatskog selektora Veljka Mršića na mesto prvog trenera. Mršić je napravio riskantnu odluku kada je prihvatio da odrađuje dve uloge, ali očigledno se zaželeo svakodnevnog, klupskog posla.

Pomalo je i neverovatno da Zadar, kao jedan od najjačih košarkaških gradova na ovom području i s vernom publikom, ne može da sastavi koliko-toliko konkurentnu ekipu za bilo što više od borbe za ostanak u ABA ligi, a ove sezone uprava najavljuje korak više. Prvi utisak je da je Zadar pogodio s Amerikancima. Njih trojica su u ekipi - Ejasu Vorku, Džonatan Gelovej i Džastin Karter, od kojeg se najviše očekuje.

Najveće igračko pojačanje je trebalo da bude Darko Planinić, ali on je imao otvoren ugovor sa Zadrom, odnosno mogao ga je da ga napusti kada dobije bolju ponudu, a izgleda da se to i dogodilo. Hrvatski mediji javljaju da je Planinić otišao iz Zadra, nakon što je odigrao samo dve u hrvatskom prvenstvu.

Ostatak ekipe je sastavljen od korisnih klupskih igrača poput Dominika Mavre, Domagoja Vukovića, Aleksandra Bursaća i Martina Junakovića, a treba obratiti pažnju na mladog Duju Bralu u kojeg Mršić dosta veruje i koji bi mogao da bude iznenađenje u njihovim redovima. Ima tu još nekoliko mladih igrača, a sve u svemu Zadar je sklopio ekipu koja bi mogla da bude bolja nego ranijih godina, ali koja opet previše zavisi od situacije s Planinićem i raspoloženju Amerikanaca.

Došli: Veljko Mršić (trener), Domagoj Vuković (produžetak ugovora), Dominik Mavra (produžetak ugovora), Martin Junaković (produžetak ugovora), Aleksandar Bursać, Filip Paponja (Cibona), Džonatan Gelovej (Baken Bears), Ejasu Vorku (UC Irvin), Darko Planinić (Kluž), Džastin Karter (Vareze).

Otišli: Danijel Jusup (trener), Brajkon Alen, Stefan Fundić (Igokea), Ive Ivanov (Ženeva Lajons), Karlo Uljarević, Ivan Siriščević, Muhamed Bašir.

ABA LIGA - 1. KOLO

Petak

18.00: (1,75) FMP (hendikep -21.5) Primorska (1,95)

Subota

17.00: (1,35) Igokea (16,0) Mega Bemaks (3,50)

19.00: (1,05) Budućnost (27,0) Split (10,0)

21.00: (1,07) Partizan (25,0) Borac (8,50)

Nedelja

17.00: (3,05) Zadar (15,0) Mornar (1,45)

20.00: (1,15) Cedevita (20,0) Krka (6,00)

Ponedeljak

18.00: (5,50) Cibona (20,0) Crvena zvezda (1,17)