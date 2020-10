Ako je Partizan dobio Veneciju sa 22 razlike, to znači da je jači i kvalitetniji od protivnika. Bilo je potrebno da prođe više od pola utakmice da bi crno-beli to pokazali. Štaviše, u prvom poluvremenu je Venecija delovala snažnije, sigurnije i uverenije.

Zašto?

Jedno od mogućih objašnjenja je da je Partizan igrao pod velikim pritiskom, izgubio je prve dve utakmice u sezoni i ovu sa Venecijom skoro da nije smeo. Partizan ne samo da je pobedio,već je i - mnogo bitnije - skinuo psihološku barijeru. Videlo se u trećoj četvrtini kada su crno-beli „prokinuli“, kao da su skinuli stege i konačno pokazali šta i koliko mogu, te dali 33 poena u toj deonici.

Dogodio se Rašon Tomas, dogodio se Kodi Miler Mekintajer kome se u pogledu videla motivacija, počeli smo da čujemo konačno i Parizanovu klupu kako navija i bodri saigrače na pravi način. Dogodila se energija kakve nije bilo u prve dve utakmice, posebno ne protiv Borca. Dogodilo se zakucavanje Dangubića, prednost i pobeda Partizana više od 20 razlike. Dogodio se Mozli koji kao da se probudio iz sna i počeo da skače i ubacuje one njegove čuvene otpatke.

Kao kada se automobil muči sa „paljenjem“, kad vergla, vergla, vergla i na kraju proradi uz glasno turiranje.

Kao što posle dva poraza Partizana nismo konstatovali da je stanje katastrofalno, tako ni posle ove ubedljive pobede Partizana nad Venecijom nije sve bajno u igri crno-belih. Bilo je dosta stvari koje moraju da se ispravljaju, nespretnih reakcija i napada, ali je Parni valjak izašao na pravi put. Možda i više na energiju nego na izgrađene akcije.

"Znali smo na poluvremenu da je ovo sjajan tim, jedan od najjačih u Evrokupu, da će nas pritisnuti u trećoj deonici. Znali smo da moramo da im damo do znanja da igramo sa mnogo energije i to smo i uradili. Naša energija je bila ključna. To će biti jedna od naših prednosti cele sezone, posebno pred našim navijačima. Oni nam obično daju ogroman doprinos u energiji, tako da moramo da krenemo da stvaramo to sami i da uspevamo da takvu energiju sakupljamo i generišemo", podvukao je Tomas.

Videćemo kako će se razvijati dalje sezona, ali bi treća deonica sa ove utakmice mogla da bude važna ukoliko izabranicima Vlada Šćepanovića krene u sledećim utakmicama, a raspored Partizana je paklen, samo gledajući oktobar, da ne idemo dalje.

Generalno gledano, Partizan je odigrao tri dobre četvrtine protiv Huventuda i prosuo deset razlike u poslednjoj. Ta utakmica se ne može nazvati problematičnom osim u tom karakternom smislu. Poraz od Borca je jedini realan problem i zapravo čini da se ovaj početak smatra neuspešnim. Da su crno-beli dobili Čačane, a izgubili u Badaloni kao što jesu, te dobili Veneciju kao što jesu, niko ne bi imao problem sa startom. Ovako su navijači već bili napeti kao strune, a sezona je tek krenula.

Zato je ovaj trijumf nad Venecijom važan Partizanu da kroz ventil otpusti paru i smanji pritisak u crno-belom loncu. Takav efekat će svakako biti prisutan.

Nemanja Dangubić i Ostin Daj (© Star sport)

Partizan može da gradi raspoloženje na tome što je imao više ofanzivnih skokova od Venecije (dva), da je imao ukupno 17 uhvaćenih lopti više. Može da raduje Šćepanovića činjenica da se Rade Zagorac vratio u rotaciju, te da su odlične partije pružili Tomas, Mekintajer i, ponovo, Jaramaz.

Na duže staze je važno da im se neko priključi, pre svih Mozli nastavi da igra kako je krenuo i pokaže malo krvi posle uspavanosti na startu sezone, da se Mika dodatno adaptira (sinoć solidnih osam poena, šest skokova), da Pejdž pogađa u većem procentu, jer to može (osam poena), te da se i ostali priključe i više doprinesu poenterski (Zagorac, Gordić, Dangubić, Jankovići).

Odbrana je bila bolja, ovo je put kako Partizan može da igra, mada je opet bilo trenutaka u kojima je Vat ispod koša vadio dušu na pamuk visokim igračima crno-belih. Ako je to negativna stvar, pozitivna je način na koji je Mekintajer diktirao ritam u drugom poluvremenu.

“Podigli smo intenzitet odbrane, što nam je dalo šansu da odemo na 20 razlike. Definitivno smo odradili dobar posao. Timska pobeda, timska odbrana, dosta smo gurali loptu u reket i imali lake poene, skokove. Igrali smo intenzivno. Svakako da sam zadovoljan mojom igrom, ali i dalje pravim mnogo grešaka, nekoliko izgubljenih lopti više, promašio sam lake poene. Ima mesta za napredak i defanzivno i ofanzivno", rekao je Mekintajer posle utakmice.

Nikola Janković je bio direktan pred meč sa Venecijom. Rekao je da su crno-beli već na startu sa dva poraza istrošili kredit, da više nemaju prava na grešku. I baš tako je Partizan odigrao protiv italijanskog tima, posebno u drugom poluvremenu. Kao da nema prava na grešku.

To je recept za dalje.