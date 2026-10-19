Slom velikog povratka: Simons završio sezonu pre nego što je počela
Vreme čitanja: 1min | pon. 19.10.26. | 01:18
Nekadašnji NBA Ol star pokidao ahilovu tetivu
Kao da sudbina nastavlja nemilosrdno da se igra sa nekadašnjim višestrukim Ol-star igračem. Ben Simons doživeo je tešku povredu — rupture Ahilove tetive — tokom nedeljnog treninga Sakramento Kingsa, potvrdio je dobro obavešteni novinar ESPN-a Šams Čaranija. Magnetna rezonanca je ubrzo potvrdila najcrnje prognoze, čime je povratnička sezona za australijskog košarkaša naprasno završena.
Ovu vest dodatno je potvrdio i lokalni novinar Džejms Hem, istakavši da je reč o udarcu od kojeg se karijera nekadašnjeg prvog pika sa drafta nalazi pod najvećim znakom pitanja do sada.
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Simons je stigao u Sakramento proteklog leta nakon što je kompletno propustio sezonu 2025/26. kako bi se oporavio od učestalih povreda leđa i mentalno pripremio za novi početak. Tokom letnjih proba i trening kampa uspeo je da oduševi stručni štab Kingsa, izbori se za jednogodišnji ugovor i nagovesti da bi mogao da se vrati u prepoznatljivu formu.
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Na tri predsezonske utakmice beležio je u proseku 6,7 poena, 5,0 skokova i 4,7 asistencija za svega 17,5 minuta po meču, a posebno je zablistao u poslednjoj proveri protiv Sansa, gde je zabeležio 14 poena, 8 skokova i 7 asistencija.
Ipak, umesto velikog povratka na NBA pozornicu, tridesetogodišnjeg Australijanca sada očekuje višemesečna pauza, dugotrajan oporavak i teške odluke o nastavku profesionalne karijere.