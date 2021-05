Fajnal for Evrolige se ove sezone oržava u Kelnu. Otvoriće ga košarkaši moskovskog CSKA i Anadolu Efesa (18.00). Duel timova koji su megdan delili u poslednjem finalu elitnog takmičenja. Pre dve godine slavili su Armejci, pa u Nemačkoj brane titulu.

Moskovljani su u borbi za trofej 2019. godine bili bolji od sastava iz Istanbula. U sezoni koja je usledila četa Ergina Atamana je dominirala Evroligom, ali ju je ovoga puta pandemija virusa korona sprečila da ostvari istorijski uspeh i popne se na krov Starog kontinenta.

Imali su i jedni i drugi određenih problema početkom tekuće sezone, CSKA pre svega sa uigravanjem ekipe, a jedno vreme je van stroja zbog povrede bio i sjajni Vil Klajburn. Efes je dugo čekao na Šejna Larkina, pa je trokirao u početku, ali kada se Amerikanac vratio u stroj, stvari su polako dolazile na svoje mesto. Regularni deo Moskovljani su okončali kao drugi na tabeli (24 pobede), odmah ispred Pivara koji su imali dva trijumfa manje.

Usledio je plej-of, Itudisovi puleni su imali sreće, kako je u redovima Fenerbahčea pred četvrtfinale izbilo naglo širenje Kovida-19. Počistili su Armejci desetkovanog protivnika i bukirali kartu za Keln. Efes se daleko više mučio, za rivala je dobio madridski Real. Ipak, u uvodna dva susreta u svojoj dvorani je bio ubedljiv, ali je Kraljevski klub uspeo da se digne iz mrtvih i dobije oba meča u Vizink centru. U uzbudljivoj majstorici, Ataman i njegova vojska su opravdali ulogu favorita i zakazali megdan sa ruskim velikanom.

Za sjajne role u tekućoj sezoni, krilni košarkaš CSKA Vil Klajburn nagrađen je mestom u drugom najboljem timu Evrolige. Za razliku od Moskovljana, Efes je imao predstavnika i u idealnoj petorci, gde se našao reprezentativac Srbije Vasilije Micić. Klajburnu u drugoj društvo pravi Larkin.

Reprezentativac Srbije je pored početak Fajnal fora dobio i najveće priznanje u karijeri. Proglašen je za najkorisnijeg igrača Evrolige i nema sumnje da će mu nagrada poslužiti kao dodatan motiv pred borbu za najsjajniji timski pehar Evrope.

Micić je i najbolji strelac turske ekipe ove sezone (16,3 poena po meču), ali nije ni Larkin daleko (15 poena po meču). Sa druge strane CSKA je ostao bez Majka Džejmsa, koji je pre sukoba sa Itudisom i odlaska u NBA (gde se sa Bruklinom bori za prsten) bio najefikasniji igrač ruske ekipe (19,3 poena po meču). Tu titulu sada drži Klajburn (14,1 poena po meču).

Pred polufinalni okršaj obe ekipe su u dobroj formi. Armejci su preko Zenita izvojevali plasman u finale VTB lige (3:1 u seriji), prethodno su bili bolji od Nižnjeg Novgoroda (2:1, ekipa Zorana Lukića je pružila sjajan otpor velikom favoritu). Dakle, samo dva poraza u poslednjih 10 mečeva za CSKA, isti učinak ima i Efes, ali je ekipa iz Istanbula uspela da naniže osam trijumfa. U prvoj rundi doigravanja u Turskoj je počistila Gazijantep (2:0), a potom i u polufinalu gradskog rivala Bešiktaš (3:0).

Očekuje nas i dvoboj najboljih napada elitnog takmičenja: CSKA je beležio 84,4 poena po meču, Efes 84,1. Nema sumnje da će reflektori biti uprti u Micića, Larkina i Klajburna, dok će važnu rolu u Itudisovoj ekipi imati i Danijel Heket, koji je dokazao da je najbolji kada je to timu najpotrebnije. U dva odigrana susreta u regularnom delu sezone, obe ekipe su bile više nego ubedljive kod kuće. U Moskvi je bilo 100:65 za domaćina, dok su Atamanovi puleni u Sinan Erden Domu slavili sa 100:75.

Tajna Efesovog uspeha leži u sjajnoj kontroli lopte. Naime, košarkaši istanbulske ekipe ove sezone u proseku gube 11,26 lopti po meču. Bolji učinak ima samo Olimpija Milano u Evroligi (11). Kada se pogleda odnos asistencija i izgubljenih lopti (statistički parametar koji se određuje kada se broj asistencija podeli sa brojem izgubljenih lopti), sastav iz Istanbula je u prethodne tri sezone dva puta imao istorijske brojke. Pred polufinale u Kelnu ima 11. najbolji rezultat u istoriji takmičenja (1,62).

Sa druge strane, najveća vrlina CSKA ove sezone su ofanzivni skokovi. Armejci su najefikasnija ekipa u elitnom društvu, iako nemaju blistave procente šuta. Razlog za to je ubedljivo najveći broj poseda po susretu (83,3) - kada se napad ekipe okonča šutem, iznuđenim faulom ili prodatom loptom. Glavnu ulogu u tome imaju skokovi pod protivničkim obručem, koji ekipi obezbeđuju novu priliku da dođe do poena. Itudisovi puleni dominiraju ligom u tom segmentu sa 12,7 skokova u napadu po meču. Ukupno su ih sakupili 469 i tako već postavili rekord takmičenja.

Trener turskog sastava Ergin Ataman ne krije da je u Nemačku došao sa željom da se popne na krov Evrope. Svestan je ipak da njegove pulene čeka težak zadatak, a kada je protivnik u pitanju, akcenata stavlja na fizički aspekt igre.

"CSKA je fizički jako dobar tim. Igra često leđima ka košu sa Klajburnom, Šengelijom, pa čak i Heketom. Ima visoke igrače koji mogu da šutiraju sa spoljnih pozicija kao što je Fojtman i iskusne pojedince poput Kurbanova. Čeka nas teška utakmica. Oni možda igraju drugačije nego na početu sezone kada su imali Majka Džejmsa, ali su dve meseca igrali sjajno i bez njega. Krasi ih odličan protok lopte i oslanjaju se na fizikalije. Važno je fizički im odgovoriti, kako bi onda mogli da igramo našu igru. Spremili smo različite strategije, videćemo koja će upaliti. Neko bi rekao da je strategija najvažnija, ali ja pokušavam da iskoristim potencijal mojih igrača. To rade i drugi treneri. Hemija koja vlada u timu nam dozvoljava da igramo košarku kako želimo i nadam se da će nas to odvesti do pobede".

Šef struke ruske ekipe Dimitris Itudis je biranim rečima govorio o Efesu, a najavljuje da bi njegova ekipa mogla da odigra napadački.

"Efes je sjajan tim. Igraju sjajno. Može se reći da je ovo repriza finala iz 2019. godine. Imaju istog trenera, iste igrače i istu filozofiju. To je jasno. Suočavamo se sa puno toga... Efes svakako može jako dobro da šutira. Takođe ima i dobar protok lopte. U svojim redovima ima nekoliko kreativaca, kako u petorci tako i na klupi. Simon je jako važan uz dužno poštovanje prema Miciću i Larkinu. Tu su i drugi igrači koji mogu da naprave razliku. Mogao bih sve da ih pomenem. Moraćemo nešto da uraditmo kako bi ih poremetili učinili im posao težim. Sa druge strane, ako dođemo u poziciju da možemo dobro da šutiramo, da možemo da kreiramo, možda odigramo i napadački nastrojenu utakmicu. Još uvek ne znamo. Imamo nekoliko planova i intenzivno radimo na njima. Pokušaćemo da iskoristimo određene detalje. Potrudićemo se da ih usporimo, ne i da ih zaustavimo. Oni se ne mogu zaustaviti".

EVROLIGA - FAJNAL FOR

Polufinale - petak

21.00: (1.35) Barselona (16.00) Olimpija Milano (3.50)

*** Kvote su podložne promenama