Šok u Monsu, Srbija dala šest poena u poslednjoj četvrtini i prokockala trijumf

Košarkaši Srbije prokockali su pobedu u Monsu posle košmarne poslednje četvrtine u kojoj su ubacili samo šest poena! Nedostiv pad doveo je do toga da Belgija ugrabi ono što joj nikako nije pripadalo posle 30 minuta skoro rutinske kontrole utakmice od strane srpskog tima. Na kraju Belgija - Srbija 73:69 (13:21, 16:20, 25:20, 19:6).

Orlovi su odigrali poslednju deonicu ispod svih očekivanja! Belgija je ovakav poklon iskoristila ne samo da istopi zaostatak, nego da preuzme potpunu kontrolu i kazni Srbiju. Od polaganja Teodosića za 63:52 na minut do kraja treće četvrtine, domaćin je krenuo u totalnu ofanzivu koja je okrenula utakmicu naglavačke. Uplašeno i bezidejno su Orlovi izgledali, kao da pre toga nije odrađivala posao skoro sa pola snage. Kada su stali najbolji igrači Miloš Teodosić, Aleksa Avramović i Filip Petrušev - stala je i Srbija. Bez ikakvog adekvatnog rešenja na juriš Sema Van Rosoma, Ismaela Bakoa i Žan Marka Mveme, Belgija je nadigrala protivnika u svim segmentima i zasluženo slavila.

Belgija je serijom 14:2 slomila otpor Srbije koja je do kraja samo još jednom uspela da povede, no osetilo se da je tada već bilo prekasno... Do pogotka Radeta Zagorca iz teške pozicije prošlo je više od tri minuta, a do sledećeg Filipa Petruševa na asistenciju Alekse Avramovića još tri i po! Jednostavno, Orlovima kao da je neko sasekao krila, dok je samopouzdanje Belgije raslo sa svakom odbranom i posedom lopte. Ismael Bako se pretvorio u pravu zver u reketu, nezaustavljivu silu za srpske centre, pa je sa šest uzastopnih poena najavio rezultatsku dramu. Sa njim se pojavio Van Rosom koji je sa nekoliko prvoklasnih rešenja mučio odbranu Srbije, ubrzo i vođstva Belgije.

Dok je Belgija ređala napad za napadom, srpski košarkaši su birali teške pozicije iz koji nisu mogli da pogode ništa do kraja. Redom su promašaje ređali Avramović, Teodosić, Zagorac i Dangubić, pa je Belgija zahvaljujući pogotku Mveme sa distance stigla do vođstva rezultatom 69:67 uz dva i po minuta na semaforu. Ni poklon grešku Mveme koji je pogrešnim dodavanjem opteretio Retina Obasohana i poslao ga sa loptom u aut srpski košarkaši nisu znali da iskoriste, a kada je vreme isteklo postalo je jasno da su u završnih deset minuta imali čak 12 promašaja iz igre! Od toga devet van linije 6,75 metara. Tako je Srbija prokockala 12 poena sa poluvremena, odnosno 11 pred sam kraj treće deonice... Van Rosom je trojkom na otvaranju poslednjeg minuta doveo Belgiju do 72:69, da bi u sledećem napadu Avramović poslao loptu u aut. I tu je bio kraj. Srbiji se posle pobede sa penala sada vratilo sa istog mesta, odakle je bio precizan Van Rosom uz 11 sekundi na semaforu.

Domaćinu treba skinuti kapu i čestitati jer su, baš kao Orlovi u četvrtak uveče, očitali lekciju i pokazali karakter pobednika. Srbiji je to jako nedostajalo... Van Rosom je utakmicu završio sa 20 poena, 16 u drugom poluvremenu, te četiri skoka i tri asistencije. Bako je ubeležio dabl-dabl sa 14 poena, 11 skokova, uz još pet asistencija i dve ukradene lopte za indeks 26. Mvema je dodao 11 poena, šest uhvaćenih i četiri podeljene lopte, a Obasohan 10 poena.

Kod Srbije Aleksa Avramović je imao 19 poena, samo šest u nastavku, te po četiri skoka i ukradene lopte i tri asistencije. Miloš Teodosić je u nastavku pokvario utisak savršenog prvog dela kada je svojim proigravanjima i hicima sa distance maltretirao domaćina. Imao je 14 poena (5/12 iz igre, 4/9 za tri) i osam asistencija uz pet izgubljenih poseda. Filip Petrušev je skupio 16 poena.

Orlovi će se sledeći put okupiti krajem februara, kada ih čeka dvomeč protiv Slovačke. Prvi se igra u 25. februara u Srbiji, pa tri dana kasnije u Slovačkoj.

KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET - 2. kolo

Grupa A

Nedelja:

Belgija - Srbija 73:69

/Van Rosom 20 - Avramović 19/

Ponedeljak:

18.00: (1,85) Letonija (hendikep -25,5) Slovačka (1,85)