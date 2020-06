Šok u Nemačkoj: Ludvigzburg izbacio Bajern iz borbe za titulu

Bundesliga dobija novog šampiona, Bajern više ne brani titulu! Potpuni šok u Nemačkoj, mada Ludvigzburg je zbog načina na koji je odigrao grupnu fazu i dvomeč s Bajernom maksimalno zaslužio da se plasira u polufinale i sanja najlepše snove!

Bajern je u drugom meču četvrtfinala slavio s minimalnih 74:73, ali to nije bilo dovoljno da se nadoknadi minus od četiri poena iz prvog susreta. I ne samo to, ako ne računamo uvodne minute susreta, Bajern je u dobrom delu meča bio u dvocifrenom plusu i delovalo je da bi izabranici Olivera Kostića mogli da počiste rivala na svom parketu (ceo nastavak sezone igra se u Minhenu). To se ipak nije dogodilo...

Heroji istorijskog poduhvata Ludvigzburga bili su Markos Najt i Džalin Smit koji su spakovali čak 38 od ukupno 73 ekipna poena, odnosno više od polovine onoga što su preostali strelci ubacili! Zahvaljujući njima Ludvigzburg je uspeo da nadoknadi 12 poena minusa iz sredine treće četvrtine i umalo i drugi put dobije branioca titule. Serijom 15:1 u režiji pomenutog tandema Ludvigzburg je početkom završne četvrtine stigao do vođstva rezultatom 58:56 i delovalo je da bi Bajernova ekipa mogla potpuno da se raspadne... Međutim, Bajern je opet uspostavio kontrolu, a zahvaljujući poenima Matijasa Lesora na samo 16 sekundi pre kraja imao tri poena viška (74:71). Svaku nadu minhenskog kluba pokosio je Najt s dva realizovana slobodna bacanja na tri sekunde pre isteka vremena! Pokušao je Vladimir Lučić da pogodi trojku s velike udaljenosti, ali nije uspeo...

Najt je bio najefikasniji igrač Ludvigzburga sa 20 poena, čemu je dopisao 10 skokova i četiri asistencije. Smit je imao 18 poena. Pol Cipzer je kod Bajerna imao 16 poena i devet skokova, Danilo Bartel je dopisao 14 poena i sedam uhvaćenih lopti, Lesor je imao 12, a Lučić 11 poena (2/8 iz igre) i četiri skoka za 29 minuta na parketu. Ali, sve to više nema nikakve veze, jer Ludvigzburg ide dalje i bori se za titulu.

BUNDESLIGA - ČETVRTFINALE

Ludvigzburg - Bajern Minhen 73:74

/Najt 20 - Cipzer 16/

