Šorts i Ledej podelili MVP nagradu

Ledej je predvodio Hapoel do preokreta i pobede nad Virtusom iz Bolonje (90:81) na domaćem terenu u sredu. Postigao je 22 poena, uz šut za dva poena 4/7, za tri 2/5 i sa linije slobodnih bacanja 8/9. Tome je dodao deset skokova, četiri asistencije i iznudio šest faulova. Ovo je peti put u karijeri da je Ledej proglašen za najboljeg igrača kola. Jednom je to priznanje osvojio kao igrač Olimpijakosa, a tri puta u dresu Olimpije iz Milana. On je ujedno drugi košarkaš Hapoela koji je ove sezone dobio ovo priznanje, nakon što je Ilajdža Brajant bio najkorisniji igrač drugog i trećeg kola.

Šorts je izjednačio Ledejev indeks korisnosti u petak, kada je Valensija pobedila Pariz na gostovanju (104:93). Povratak u poznato okruženje u francuskoj prestonici bio je posebno uspešan za nekadašnjeg igrača Pariza, koji je dominirao za samo 24 minuta na parketu. Postigao je 25 poena, uz šut za dva poena 7/11 i za tri 2/3, a pogodio je svih pet slobodnih bacanja. Upisao je i devet asistencija i četiri skoka. Ovo je sedmi put da je Šorts proglašen za MVP-ja kola, a pet puta je to priznanje osvojio dok je nosio dres Pariza.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Njegov saigrač iz Valensije Armoni Bruks i Mfiondu Kabengele iz Dubaija završili su kolo sa indeksom korisnosti 29. Bruks je u pobedi nad Parizom postigao 22 poena, uz četiri pogođene trojke iz sedam pokušaja, sedam skokova i tri asistencije. Kabengele je predvodio Dubai do ubedljive pobede na gostovanju Bajernu iz Minhena rezultatom 107:91. Utakmicu je završio sa 24 poena, uz šut za dva poena 9/12, sedam skokova, dve asistencije i dve blokade.

Među najboljim pojedincima sedmog kola našli su se i Eli Okobo iz Dubaija, Fakundo Kampaco iz Real Madrida, Matijas Lesor iz Panatinaikosa i Karlik Džons iz Partizan Mozzart Beta. Sva četvorica ostvarila su indeks korisnosti 28.

Treba napomenuti i da je Karlik Džons postigao najviše poena u ovom kolu, pošto je Crvenoj zvezdi ubacio 26 poena. Nikola Milutinov je najbolji skakač sa 13 skokova, Silven Francisko najbolji asistent sa 11 asistencija.