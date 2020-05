Španci pišu: Skoro je nemoguće da se odigraju Evroliga i Evrokup

Kako piše španski sajt “La opinion de Malaga”, poslovično dobro obavešten u košarkaška zbivanja, posebno kroz izvore koje ima u Unikahi -a to je veoma bitno za ovu temu jer ovaj tim čeka na rasplet Evrokupa - gotovo je izvesno da se Evroliga i Evrokup neće igrati! Te da je takav razvoj situacije "skoro nemoguća misija".

I nije ovaj sajt jedini u takvim procenama, jer prethodnih dana smo od Rika Pitina, pa sve do čelnika pojedinih evroligaških klubova dobijali takve signale.

"Evroliga će dati konačan odgovor narednih dana, a informacije kojima raspolažu klubovi, uključujući Unikahu, su takve da finalna faza raspoređena za jul neće biti igrana i da će sezona biti završena. Nije još zvanično, ali svaka naredna glasina je sve jača: Neće biti završne faze Evrokupa niti Evrolige", stoji na ovom sajtu iz Malage.

Velika većina evropskih klubova ne želi da igra do kraja sezonu i sve ukazuje da će konačna odluka 25. maja biti da se sezona 2019/2020 ne igra na terenu već da se odmah završi, ističe pomenuti sajt i dodaje da bi sve drugo bilo veliko iznenađenje.

Neki od predstavnika klubova su javno izneli takav stav, a među njima su Kereheta iz Baskonije, Alper Jilmaz iz Efesa ili Trej Tompkins košarkaš Real Madrida. Ostali igrači i menadžeri to priznaju privatno, i dodaju da je mogućnost nastavka sezone skoro na nuli.

Evroliga je dala sebi vremena do 25. maha da donese konačnu odluku i deluje da će čekati do poslednjeg dana. A to odbrojavanje je stiglo do finiša.

Unikaha je juče počela sa novom fazom priprema, a počela je sa treninzima pre malo više od nedelju dana. Ovaj tim je jedan od retkih koji ima ceo tim na treningu na okupu u Evropi. I veliko je pitanje da li bi i drugi timovi uspeli da vrate strane igrače u svoje sastave što je opet samo jedan od problema.

Ukoliko se sve ovo obistini, i sezone se ne nastave, Unikaha bi izgubila svaku šansu da igra Evroligu sledeće sezone. Takođe, činjenica da bi nekoliko meseci naredne sezone Unikaha mogla da igra bez navijača, kao i drugi timovi, nikako ne raduje čelnike ovog tima.

Čekajući odluku Evrolige...

FOTO: Star Sport