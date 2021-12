Sparsi pojeli Denver pod košem, nije pomogao ni novi Jokićev tripl-dabl (VIDEO)

Nije ovo bilo veče Denver Nagetsa iako je Nikola Jokić pružio vrlo kvalitetnu individualnu partiju. Treći put zaredom okončao je utakmicu sa tripl-dabl učinkom, ali za razliku od prekjučerašnjeg duela protiv Nju Orleans Pelikansa kada je ubacio 39 poena, šutersko raspoloženje mu nije bilo na približnom nivou u duelu sa ekipom San Antonija. Osim Erona Gordona nije imao adekvatnu pomoć saigrača, pa je ekipa Grega Popoviča zasluženo slavila u AT&T centru - 123:111.

Za razliku od prethodne utakmice koju je Denver rešio u produžetku, Jokić je ubacio 22 poena, uhvatio 13 lopti i podelio deset asistencija. Upravo su skokovi kategorija u kojoj je gostujuća ekipa podbacila i u kojoj treba tražiti razloge poraza. Da će Denver u tom segmentu biti inferioran moglo se naslutiti i nakon prve četvrtine - tada su Sparsi uhvatili čak 18 lopti, od čega čak sedam u napadu. Za to vreme Nagetsi su imali tek osam skokova bez ijednog ofanzivnog. Domaćin je čitavim tokom meča negovao preimućstvo pod obručima, te duel završio sa 54 skoka naspram 33 Denvera. Dakle, Jokić je zaslužan za čak 40 posto skokova svog tima.

Beautiful ball movement ends with JOK3R 😍 pic.twitter.com/Yw6v3wBo4y — Denver Nuggets (@nuggets) December 10, 2021

Sparsi su vodili od prvog do poslednjeg minuta utakmice, u drugoj četvrtini došli i do maksimalnih plus 18 koje nisu uspevali da održe. Jokić je većinu svojih poena postigao u drugoj deonici, čak 13, dok je u trećoj i četvrtoj imao tek po jedan pogodak iz igre. Ušla je ekipa Majkla Melouna sa deset poena zaostatka u odlučujući period 100:90, ali se do na sedam minuta pred kraj meča sa četiri trojke primakla na 107:102. Tada je zaličilo da bi Nagetsi mogli da učine završnicu uzbudljivijom i neizvesnijom, ali u narednim minutima usledila je selekcija loših odluka i poteza u napadu. Izgubljene lopte i nerezonska napadačka rešenja u režiji Vila Bartona, koje je San Antonio umeo da kazni.

Sveobuhvatnu predstavu u pobedničkom timu prikazao je Dežonte Mari sa 20 poena, osam skokova i devet asistencija, Loni Voker i Derik Vajt su takođe ubacili preko 20 poena, dok je vrhunsku rolu imao Jakob Poetl. Austrijski centar je imao po devet poena i skokova uz sedam asistencija, kao i dve rampe u poslednjoj deonici.

Jedina prava podrška Jokiću bio je pomenuti Gordon, najefikasniji poenter utakmice sa 25 poena, ondonso šest skokova i tri asistencije pride. Nastavili su Nagetsi da igraju po principu toplo-hladno, odnosno pobeda, poraz, pobeda, poraz.

Nešto ranije okončan je duel Memfisa i Los Anđeles Lejkersa, a Lebron Džejms je u istoriju NBA lige kao jedan od petorice košarkaša koji su tokom karijere zabeležili trocifren broj tripl-dabl učinaka. Jedan od najvećih u istoriji košarke je protiv Memfisa upisao 20 poena, deset skokova i 11 asistencija, ali njegovi Lejkersi nisu bili ni blizu da izbegnu poraz od Grizlisa koji su trijumfom - 108:95 zasenili Džejmsov jubilarni 100. tripl dabl.

Ušao je as Jezeraša u društvo u kojem se nalaze apsolutni lider Rasel Vestbruk, Oskar Robertson, Medžik Džonson i Džejson Kida i upravo će mu Kid sa 107 tripl-dablova biti meta do kraja sezone. Poređenja radi, Jokićev večerašnji tripl-dabl zabeležen je pod rednim brojem 62 za srpskog centra.

Što se tiče same utakmice, klackao se rezultat do poslednje deonice u koju su Grizlisi ušli sa prednošću 85:78. Do sredine odlučujućeg perioda ona je narasla na plus 16 i tada je bilo evidentno da povratka za Lebrona i ekipu nema. Džekson i Bejn su prdvodili domaći sastav sa 25, odnosno 23 poena, dok je najefikasniji u poraženom timu bio Entoni Dejvis sa 22.

Razočaravajući, čak sedmi poraz za ekipu iz Stejpls centra u poslednjih 12 utakmica.

NBA - REZULTATI

Filadelfija - Juta 96:118

/Embid 19 - Mičel 22/

Memfis - LA Lejkers 108:95

/Džekson 25 - Dejvis 22/

San Antonio - Denver 123:111

/Vajt 23 - Gordon 25/