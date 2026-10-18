Spartakova lekciju Klužu i sjajni Dalibor Ilić

Rumunski predstavnik je klub koji se takmiči u Evrokupu i na papiru je, čak i nekompletan deluje snažnije od Subotičana, ali je domaćin večeras odigrao vrlo dobru utakmicu pred svojim navijačima. Popularni Golubovi kontrolisali su tok meča praktično od početka do kraja. Jovanovićev tim je u nekim momentima izgledao toliko nadmoćno, da je imao čak i gotovo 20 poena prednosti. Može se reći da je Spartak jedinu mini-krizu imao sredinom trećeg kvartala. Kluž je tada uspeo da priđe na 10 poena zaostatka, ali je to bilo sve od njega.

Nije ovo bilo veče u kojem je Spartak imao neke fenomenalne procente šuta za tri, čak su oni bili vrlo skromni, ali je zato ovo bila noć Dalibora Ilića. Nekadašnji igrač Crvene zvezde pružio je odličnu ofanzivnu partiju i bio glavna napadačka snaga za domaćina. Jednom je samo probao i uvideo da mu ne ide sa distance, ali je zato u reketu bio dominantan. Ilić je meč protiv Kluža završio sa učinkom od 23 poena (7/9 za dva), dok mu je dabl-dabl izmakao samo za skok.

Krilni centar Spartaka je ovako završio kao ubedljivo najbolji pojedinac na meču, mada se mora priznati da su kod Kluža bili zapaženi Uroš Plavšić i Džalin Mekreri. Srpski internacionalac je utakmicu okončao kao najbolji skakač sa 12 uhvaćenih lopti, dok je Mekreri, baš kao još jedan nekadašnji član Crvene zvezde Džavonte Smart brojao do 17.

Ipak, kada se sve sabere Spartak je bio mnogo bolji. Ilić je dobio podršku Luke Cerovine (10 poena, šest asistencija), dobre minute Danila Nikolića (devet poena i isto toliko skokova9 i mladog Marka Tofoskog, te je Spartak stigao do izuzetno velikog trijumfa.

ABA LIGA, 4. KOLO

Petak

Cibona - Borac Mozzart 94:95

/Badžim 21 - Roj 32/

Beč - Zadar 78:63

/Šerfild 17 - Buljević 15/

Subota

FMP - Široki 66:78

/Raš 16 - Persons 17/

Igokea - Cedevita Olimpija 81:93

/Kovačević 23 - Koven 21/

Nedelja

Bosna - Partizan Mozzart Bet 84:89

/Peri 21 - Tanasković 18/

Krka - Crvena zvezda 78:87

/Boldvin 20 - Batler 16/

Budućnost - Slovan 82:70

/Megi 16 - Bjukenan 18/

Ilirija - Mega 96:62

/Šelton 25 - Bačko 13/

Spartak - Kluž 89:75

/Ilić 23 - Smart 17/

Ponedeljak

17.30: Dubai - Studentski centar