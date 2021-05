Očekivao se spektakl, dogodio se spektakl! U plej-in susretu između Los Anđeles Lejkersa i Golden Stejta viđena je ona prava muška košarka, kao i tuča na sve strane, dobri potezi, greške, blokade, promašaji, preokreti, mnogo borbe. U celoj toj zavrzlami bolje su se snašli košarkaši 103:100. Kakav meč! I kakva trojka Lebrona Džejmsa za pobedu sa 10 metara.

Lebron Džejms je ubacio svemirsku trojku na ulasku u poslednji minut (čak pokazivao da nije video na jedno oko pri tom šutu posle starta Grina), a potom je Pul promašio na drugoj strani. Golden Stejtu su ostale dve sekunde na kraju meča, lopta je išla Kariju, ali nije uspeo Stef do lopte posle tajm-auta. Prošli su dalje Lejkersi na mišiće!

Lebron je završio meč sa 22 poena, 11 skokova i 10 asistencija. Dejvis je dodao 25 poena. A Stef Kari je ubacio 37 poena.

Golden Stejt je bio bolji u većem delu meča, ali su Lejkersi na leđima Lebrona Džejmsa krajem treće i početkom poslednje deonice preokrenuli rezultat i uzeli uzde meča u svoje ruke. Kari se nije predavao i uspevao je da održi meč u totalnoj neizvesnosti. A na tri minuta pre kraja su Ratnici ponovo poveli. Ozbiljna tuča je vladala na parketu, i u košarkaškom i u bukvalnom smislu, kao kada je Grin snažno faulirao Džejmsa pri zakucavanju. Moralo je da se rešava u poslednjoj sekundi.

Pobednički tim graće u plej-ofu protiv Finiksa, dok će Golden Stejt u meč protiv Memfisa.

Zanimljivo je da je Golden Stejt bolje ušao u utakmicu, Stef Kari je dobijao odličnu podršku saigrača, u vidu Viginsa i Bejzmora, što i nije baš bio slučaj ove sezone, dok se Lebron Džejms mučio da finišira napade ispod koša. Generalno se primećivala nervoza sa obe strane, dosta je bilo promašaja, kao i izblokiranih pokušaja sa obe strane.

Lebron Džejms i Entoni Dejvis nisu mogli ništa da pogode u prve dve deonice, u jednom momentu su imali 2/15 iz igre kombinovano, dok je Golden Stejt uspevao da drži prednost i kada je Kari bio van igre.

Najveći otpor Golden Stejtu pružao je Karuso poenima za tri i dva, ali su se Voriorsi raspucali, pogađao je prvo Kari dva puta pa Pul i tako su Ratnici otišli na 12 poena prednosti u drugoj deonici. Sa trojkom Karija u poslednjoj sekundi Golden Stejt je vodio 55:42 na poluvremenu.

Bacio je tako rukavicu u lice Lejkersima.

To kao da je pokrenulo lavinu u trećoj deonici, Lejkersi su se probudili i iz kontranapada uspevali da dođu do lakih poena, dok je Kari sve vreme praktično sam pokušavao u napadu, pa šta uradi. Pomoć je izostala i došlo se do toga da Golden Stejt vodi dva poena na ulasku u poslednju četvrtinu.

Na kraju pravi haos i pobeda Lejkersa. Kakva borba Džejmsa i Karija. Večeras je Kralj slavio, mada se mora reći i da je imao jaču podršku saigrača. Golden Stejtu je ostala još jedna šansa.

What a gameee!!! ???????????? — Bogdan Bogdanovic (@LeaderOfHorde) May 20, 2021

NBA, PLEJ-IN

Memfis - San Antonio 100:96

/Valančijunas 23 - Derozan 20/

Los Anđeles Lejkers - Golden Stejt 103:100

/Dejvis 25 - Kari 37/