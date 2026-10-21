Spektakl u Sarajevu: Bosna nanela Đorđeviću prvi poraz u sezoni

Bosna je fantastično otvorila utakmicu i odmah se odlepila. Taj početak je bio veoma važan jer je ulio neograničeno samopouzdanje domaćim igračima. Bahčešehir je probao odmah u drugoj deonici da nadoknadi -10 iz prvog kvartala i do poluvremena je ta prednost bila prepolovljena.

Ipak, Bosni je prijao veliki odmor i domaći sastav se u trećoj deonici ponovo odlepio na dvoifreni plus. Samo što ovoga puta nisu pali, već su došli i do +13. Naravno, gosti su imali još jedan nalet, ali je on uspešno odbijen. Tim Saše Đorđevića je najviše uspeo da priđe do -2, odnosno na posed zaostatka, no Bosna se provukla i sa linije penala rešila utakmicu.

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Najbolji je bo Šon Pajps Džunior sa 18 poena, 17 je dao Diandre Holston, 13 Darlko Talić, a snažni centar Redži Peri je sakupio 12 poena.

Kod Đorđevića u timu istakao se Mateus Ponitka sa 20 poena, Markis Rid je imao 15, Tajler Kavano 12, dok je srpski reprezentativac Aleksa Avramović imao devet poena. Ozbiljno je podbacio Malaki Flin sa osam poena, ali svega 2/8 iz igre.

U istom terminu PAOK je rutinirao Ulm i došao do pobede od 87:78. Džedi Osman je bio najbolji sa 21 poenom, dok je Brin Tajri stao na 19. Džejlen Sims je nosio Ulm koliko je mogao sa 17 poena.