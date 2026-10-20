Spektakl za početak sezone: Detroit rafalima nadoknadio -22 i poništio debi iz snova Pola Džordža

Upravo pod jedan od takvih okršaja može da se podvede duel koji je označio početak nove sezone, meč u kojem su Boston Seltiksi vodili 22 razlike, zatim sa plus 12 u poslednjem kvartalu, a onda doživeli kolaps i izgubili od Detroit Pistonsa - 121:113.

Počela je, njeno visočanstvo NBA liga! Svi pravi ljubitelji košarke sa nestrpljenjem su čekali početak, bez dileme, najznačajnije lige u svetu sporta. Kada je pušten u etar kalendar takmičenja i parovi prvog kola NBA lige, jasno je bilo da je ovo organizacija koja ne kalkuliše, već da se od starta ide u kost, te da odmah u uvodnoj rundi slede okršaji glavnih favorita i prave poslastice.

Naravno, tu je i Mozzartov Relax, pa ovaj poraz Bostona ne pada teško za sve one koji su igrali na njega. Naime, Boston Seltiksi su u 2. minutu trećeg kvartala došli do 16 poena prednosti. trojku je pogodio Derik Vajt i tako praktično našim igračima doneo "prolaz" na Boston, koji su već tada mogli mirne glave da posmatraju okršaj u Detroitu i zaokruže slavne Seltikse na svom tiketu. Ako se po jutru dan poznaje, onda će ova NBA sezona biti spektakularna. Utakmica dostojna neke plej-of predstave nagovestila je da je pred nas neverovatna takmičarska godina u kojoj tek slede rezultatski rolerkosteri i preokreti. Jasno je da u NBA nema rezultata koji garantuje mirnu utakmicu, ali nestvaran je način na koji se Boston ugasio i dozvolio Pistonsima da u potpunosti preokrenu. Činilo se da Polu Džordžu večeras ne može niko ništa. Veteran je pokazao večeras zbog čega je Boston odlučio da se odrekne pikova prve i druge runde i dovede ga iz Filadelfije. Devetostruki Ol-star igrač bio je sjajan na poluvremenu imao 17 poena, na kraju završio kao najefikasniji pojedinac na meču sa 38, ali ako se gleda u globalu, onda je on bio svetla tačka Seltiksa, dok su ostali od polovine trećeg kvartala potpuno zakazali.

Pored već standardnih Džajlena Durena i Kejda Kaningema, apsolutni igrači utakmice bili su momci koji su generalno daleko od prvog plana. U momentima kada je Detroit režirao preokret, Pistonsi su počeli da rešetaju i to u režiji pravih X faktora Džavonte Grina i Dankana Robinsona. Pomenuti tandem pogađao je trojke kao u transu. Nije Boston imao rešenje za njih dvojicu, ali ni za Džejsona Tejtuma koji jeste razigravao saigrače, međutim, uz očajan šut iz igre. Na kraju su Pistonsi poništili sjajnog Pola Džorža i slavili na početku takmičarske godine.