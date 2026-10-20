Spektakl za početak sezone: Detroit rafalima nadoknadio -22 i poništio debi iz snova Pola Džordža
Vreme čitanja: 5min | uto. 20.10.26. | 23:51
Pistonsi su slavili zahvaljujući seriji i trojkama Dankana Robinsona i Džavonte Grina
Počela je, njeno visočanstvo NBA liga! Svi pravi ljubitelji košarke sa nestrpljenjem su čekali početak, bez dileme, najznačajnije lige u svetu sporta. Kada je pušten u etar kalendar takmičenja i parovi prvog kola NBA lige, jasno je bilo da je ovo organizacija koja ne kalkuliše, već da se od starta ide u kost, te da odmah u uvodnoj rundi slede okršaji glavnih favorita i prave poslastice.
Upravo pod jedan od takvih okršaja može da se podvede duel koji je označio početak nove sezone, meč u kojem su Boston Seltiksi vodili 22 razlike, zatim sa plus 12 u poslednjem kvartalu, a onda doživeli kolaps i izgubili od Detroit Pistonsa - 121:113.
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Naravno, tu je i Mozzartov Relax, pa ovaj poraz Bostona ne pada teško za sve one koji su igrali na njega. Naime, Boston Seltiksi su u 2. minutu trećeg kvartala došli do 16 poena prednosti. trojku je pogodio Derik Vajt i tako praktično našim igračima doneo "prolaz" na Boston, koji su već tada mogli mirne glave da posmatraju okršaj u Detroitu i zaokruže slavne Seltikse na svom tiketu.
Ako se po jutru dan poznaje, onda će ova NBA sezona biti spektakularna. Utakmica dostojna neke plej-of predstave nagovestila je da je pred nas neverovatna takmičarska godina u kojoj tek slede rezultatski rolerkosteri i preokreti. Jasno je da u NBA nema rezultata koji garantuje mirnu utakmicu, ali nestvaran je način na koji se Boston ugasio i dozvolio Pistonsima da u potpunosti preokrenu. Činilo se da Polu Džordžu večeras ne može niko ništa. Veteran je pokazao večeras zbog čega je Boston odlučio da se odrekne pikova prve i druge runde i dovede ga iz Filadelfije. Devetostruki Ol-star igrač bio je sjajan na poluvremenu imao 17 poena, na kraju završio kao najefikasniji pojedinac na meču sa 38, ali ako se gleda u globalu, onda je on bio svetla tačka Seltiksa, dok su ostali od polovine trećeg kvartala potpuno zakazali.
Pored već standardnih Džajlena Durena i Kejda Kaningema, apsolutni igrači utakmice bili su momci koji su generalno daleko od prvog plana. U momentima kada je Detroit režirao preokret, Pistonsi su počeli da rešetaju i to u režiji pravih X faktora Džavonte Grina i Dankana Robinsona. Pomenuti tandem pogađao je trojke kao u transu. Nije Boston imao rešenje za njih dvojicu, ali ni za Džejsona Tejtuma koji jeste razigravao saigrače, međutim, uz očajan šut iz igre. Na kraju su Pistonsi poništili sjajnog Pola Džorža i slavili na početku takmičarske godine.
Treba napomenuti da su Grin i Robinson podigli po pet trojki, a što se tiče Detroitove liste strelaca predvode je Kaningem i Duren sa 22 poena, zatim sledi Robinson sa 21 i potom Grin sa 19.
Naravno, NBA liga je takmičenje u kojem nijedna prednost ne može da se nazove sigurnom. Boston je furiozno igrao krajem druge i početkom treće četvrtine i stigao do prednosti od plus 21. Međutim, daleko od toga da su se Pistonsi predavali. Ostaje za stručni štab da se za analizu zbog čega se dogodio takav pad u igri. Razigrali su se domaćini, počeli da smanjuju prednost, a trans u hali je nastao kada je Džavonte Grin pogodio trojku za minus devet. Bek Detroita nije igrao u prvom poluvremenu, a onda je kao u transu krenuo da veze pogotke sa distance, a do tada u šutu očajne Pistonse približi praktično na dva poseda zaostatka. Sve ovo se dešavalo dok na parketu nije bilo Pola Džordža. Čuvao je Pejton Pričard plus na strani gostiju, ali Detorit nadigrao poenima sa distance. Međutim, Bejlor Šajerman ostavio je Seltikse na plus šest pred poslednji kvartal.
Nije domaćin na pravi način na startu završne četvrtine. Usledila je serija Bostona od 11:2 kojoj su kumovale greške Pistonsa i razlika je ponovo bila na strani Seltiksa. Ipak, ni to nije značilo da je pitanje pobednika rešeno. Pronašao je šut Dankan Robinson i sa dve trojke vratio Detroit na minus četiri. Da će meč ući u dramu, moglo se nagovestiti posle ko zna kojeg po redu faula gostiju na šutu za tri poena. Robinson je ostao miran i sa penala približio Pistonse na minus jedan, a onda je nastao delirijum posle trojke Grina za tek drugi plus Detroita na ovoj utakmici. Osetila se neka potpuno nova energija.
Džajlen Duren je napravio bedem ispod koša, Kejd Kaningem nastavio da pogađa, a Grin je na nešto više od tri minuta do kraja pogodio trojku kojom je prelomio utakmicu, odveo Pistonse na plus 14, dok treba napomenuti da je domaćin u jednom momentu napravio seriju - 23:0. Istina, nagoveštaji drami dogodili su se doslovno u poslednjem minutu u kojem je Boston prišao na minus četiri, ali je Ozar Tompson na 40 sekundi do kraja postigao poene i definitivno doneo Detroitu trijumf za start sezone.
NBA LIGA - POČETAK
Utorak
Detroit - Boston 121:113
/Kaningem 22 - Džordž 38/
Sreda
01.00: (1,60) Njujork (16,0) Filadelfija (2,65) - MOZZART RELAX
03.30: (1,70) San Antonio (15,0) Oklahoma (2,40) - MOZZART RELAX
Četvrtak
01.00: (1,50) Vašington (16,0) Milvoki Baks (3,00)
01.00: (1,70) Orlando (15,0) Atlanta (2,40)
01.30: (1,25) Toronto (17,0) Čikago (4,70)
01.30: (1,90) Majami (15,0) Minesota (2,10)
01.30: (2,10) Bruklin (15,0) Šarlot (1,90)
02.00: (2,60) Nju Orleans (16,0) Indijana (1,60)
02.00: (1,90) Memfis (15,0) Juta (2,10)
02.30: (1,30) Hjuston (17,0) Dalas (4,10)
04.00: (1,35) LA Lejkers (16,0) Golden Stejt (3,70)
04.00: (1,60) Portland (16,0) Finiks (2,65)
04.30: (1,60) LA Klipers (16,0) Sakramento (2,65)
*** Kvote su podložne promenama