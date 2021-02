Finale u Omišu pripalo je Zadru. Igrači Veljka Mršića uspeli su da odbrane trofej u kupu Krešimira Ćosića pošto su u tesnoj utakmici ipak slavili rezultatom 79:70 (24:19, 13:15, 20:16, 22:20) i tako dobili ozbiljan zamajac za finiš sezone u Jadranskoj ligi gde se oba tima bore za opstanak.

U reprizi prošlogodišnjeg finala Splitu nije pomoglo ni odlično veče Marka Lukovića kome slaba uteha može da bude to što je bio najefikasniji igrač oba tima. Novopečeni srpski reprezentativac je za nešto više od 32 minuta na parketu ubacio 20 poena uz 7/18 iz igre (4/9 za tri), na šta je dopisao još šest skokova, tri asistencije. Luković, jednostavno, nije imao željenu podršku kako bi Split uzeo pehar. Dvocifren učinak imali su još Pavle Marčinković sa 12 i Marin Marić sa poenom manje, dok je još samo Roko Leni Ukić bio nadomak dvocifrene margine sa devet poena i četiri asistencije.

Zadar je praktično kontrolisao igru tokom celog drugog poluvremena, tačnije od starta treće četvrtine kada je serijom 10:3 stigao do šest poena razlike (47:41) i do kraja više nijednom nije dozvolio Splitu da bude bliži trofeju. Uspeli su Splićani da se dva puta približe na samo poen zaostatka, ali je u obe situacije nedostajalo još samo ono malo da se preokrene rezultat. Nategnuto je bilo sve do završna tri minuta susreta kada je Zadar serijom 12:1 stvorio dvocifrenu razliku i rešio pobednika.

U pobedničkom sastavu Činanu Onuaku upisao je 16 poena i devet skokova, dok je Aleksandar Bursać upisao 14 poena (5/7 iz igre) za gotovo 28 minuta uz pet uhvaćenih lopti i jedno završno dodavanje. Džastin Karter imao je poen manje.

Zadru je ovo osmi trofej u devetom finalu, dok se Split osmi put borio za pehar i ostao na pet trijumfa.

KUP KREŠIMIRA ĆOSIĆA - FINALE

Split - Zadar 70:79

/Luković 20 - Onuaku 17/