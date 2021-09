Sprema se (r)evolucija u NBA: Ugovori igračima teški preko 300.000.000 dolara, u igri 75.000.000.000

Trenutno je jedna od glavnih tema u NBA - novac. I to onaj od TV prava. Razbacuju se milionama i milijardama kao da su bombone. Ukratko - sledi jedna vrsta revolucije. Od 2025. godine NBA bi trebalo da poseduje novi TV ugovor, a pominje se cifra od 75.000.000.000 dolara za devet sezona!

Dakle, 75 milijardi dolara su spremmi da isplate „Turner sport“ i „ESPN“!

To znači da bi godišnje NBA dobijao 8.300.000.000 dolara i ta cifra bi se delila na 30 franšiza. A to bi bilo 5.700.000.000 više nego što je to trenutno slučaj.

Novi ugovor će, izvesno, uticati na "seleri kep" timova, ali i posledično na plate igrača. Kako piše Forbs, franšize bi mogle da operišu sa daleko većim novcem i samim tim bi i igrači mogli da kalkulišu sa novim ugovorima kako bi upravo 2025. potpisali nove.

Sa novim TV ugovorom, lako može da se dogodi da igrači zarađuju preko 300.000.000 dolara. Podsećanja radi, Stef Kari je 2017. godine postao prvi igrač u istoriji koji je dostigao cifru od 200.000.000.

Dakle, lako je očekivati u bliskoj budućnosti monstruozne ugovore, možda i duplo veće od trenutno najvećih. Poređenja radi, poslednji (trenutni) NBA ugovor oko TV prava težak je 24.000.000.000 dolara. To je tri puta manje nego što će iznositi naredni ugovor.

NBA poseduje i ugovor na 1.500.000.000 dolara sa kineskom kompanijom koja se bavim "strimovanjem".

To sve znači da bismo u narednom periodu mogli da vidimo kako igrači insistiraju na kraćim ugovorima, sve da bi 2025. bili u stanju da potpišu novi. Takođe, pojedini rukiji će gledati da postanu slobodni igrači 2025. godine.

Ako vam ove brojke deluju nerealno, situacija je još "luđa" u NFL-u. Ta liga potpisala je ugovor sa sponzorima težak 100.000.000.000 dolara, doduše na 11 godina.