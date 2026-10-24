Srbi polovični: Bogdanov Hjuston na magiju Šenguna savladao Sparse; Detroit bolji od Jovića i Majamija

Naravno, u prvom planu bili su Alperen Šangenu i Viktore Vembanjama. Strašan okršaj imali su turski i francuski centar, nadmetanje petica ko u nekim starim, dobrim, vremenima NBA lige. Sa najezdom bekova atleta, dugo je falilo ekipama u najjačoj ligi sveta da petice vode glavnu reč, a sada smo baš to dobili i to u timovima koji mogu da se bore za šampionski tron. Istina, nije ovo bilo najsjajnije šutersko veče ni za jednog, ni za drugog, ali su i takvi Vembanjama i Šengun dominirali i bili lideri svojih timova.

Centar Hjustona apsolutno je glavna figura ove utakmice. Turski reprezentativac meč je završio sa 29 poena, sedam skokova i isto toliko asistencija. Ipak, ono što je najvažnije jeste način na koji je odigrao poslednju četvrtinu u kojoj je u poslednjih pet minuta bio maestralan. Bio je ovo period igre u kojem je Šengun odigrao simultanku i sa devet uzastopnih peona sačuvao rezultatski plus na strani Hjustona, a samim tim doneo trijumf Roketsima.

Parirao je Vembanjama koliko je mogao. Francuz je bio dominantan u skoku i meč je završio sa šest uhvaćenih lopti više u odnosu na direktnog rivala. Centar San Antonija je postigao 25 poena, međutim, evidentno je da se popularni Vembi muči da pronađe pogotke iz igre na startu sezone, pa je tako na ovoj utakmici bio precizan devet puta iz 21 pokušaja.

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Ono što je najviše napravilo prevagu na ovom meču jeste to što je u završnici, kada se odlučivalo pitanje pobednika, Šengun bio taj koji je preuzeo inicijativu, dok Francuz nije mogao da se snađe, pa su Sparsi upisali drugi poraz iz isto toliko odigranih utakmica. Takođe, treba napomenuti da je Turčin imao pomoć u iskusnom Kevinu Durantu koji je meč završio sa 20 poena, sedam skokova i šest asistencija.

Imala je Srbija i drugog predstavnika ove večeri. Međutim, Nikola Jović nije mogao da se raduje pobedi svog tima jer je njegov Majami poražen od Detroita 111:128.

Srpski reprezentativac meč je okončao sa pet poena i četiri skokova, dok je Janis Adetokunbo imao odlično individualno izdanje sa 36 poena i 12 skokova. Ipak, ova partija Grka nije bila dovoljna franšizi sa Floride da izbegne poraz.

Detroit je imao daleko veći broj raspoloženih igrača u svojim redovima. Čak šestorica momaka koji brane boje Pistonsa završila su ovaj meč sa dvocifrenim poenterskim učinkom. Najefikasniji bio je Džon Kolins sa 23 poena, dok je dabl-dabl učinak od 19 ppoena i 11 skokova imao Pol Rid.

NBA, PETAK NA SUBOTU

Boston - Njujork 107:103

/Tejtum 36 - Tauns 22/

Šarlot - Atlanta 81:128

/Džonson 19 - Rid 17/

Indijana - Dalas 105:121

/Sijakam 23 - Irving 24/

Orlando - Minesota 93:115

/Karter 20 - Mekdenijels 15/

Vašington - Toronto 102:112

/Barns 28 - Jang 22/

Majami - Detroit 111:128

/Adetokunbo 36 - Kolins 23/

San Antonio - Hjuston 110:114

/Šengun 29 - Vembanjama 25/

Juta - Nju Orleans 120:119

/Džekson 24 - Vilijamson 23/

Sakramento - Portland 120:128

/Akuf 33 - Avdija 26/

Golden Stejt - Memfis 108:111

/Kari 24 - Džerom 28/

LA Lejkers - LA Klipers 125:117

/Rivs 28 - Garland 26/