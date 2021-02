Možemo konačno da odahnemo, Srbija na završnici Evrobasketa naredne godine brani srebro istanbulsko srebro iz 2017. godine i moći će da napadne zlato! Srbija je u Tbilisiju nadigrala Gruziju rezultatom 92:66 (13:10, 24:21, 28:20, 27:15) u pretposlednjem kolu evrokvalifikacija i susret protiv Švajcarske može da dočeka bez trunke brige i opterećenja. Što nam je i te kako bilo potrebno...

Ništa Srbija nije prepustila slučaju i odmah je završila priču oko plasmana na Evropsko prvenstvo. Posle onog čudnog poraza u Beogradu pre godinu dana, jednostavno smo morali da se odužimo s kamatom. To smo uradili, pošto smo Gruziju sveli na samo 66 poena što je za skoro trećinu manje od proseka ekipe u dosadašnjem toku kvalifikacija. Ekipa Ilijasa Zurosa je u četiri pobede do večeras beležila 93 poena po meču i jako se osetio izostanak najboljeg strelca Tadeusa Mekfadena, koga je večeras zamenio debitant Koner Frenkemp. Američki plejmejker koji je državljanstvo Gruzije dobio pre sedam dana meč je završio već na početku drugog poluvremena zbog povrede kolena u situaciji kada oko njega nije bilo nijednog protivničkog igrača. Do tog momenta je zajedno s Gjorgijem Šermadinijem najviše mučio Srbiju uz deset poena i četiri skoka.

Sve na stranu, ovo je bilo veče za pamćenje Filipa Petruševa! Ne pamti se da je u novijoj istoriji jedan košarkaš Srbije odigrao ovako dobro na svom prvom meču u dresu s nacionalnim grbom, jer ono što je Megin centar napravio bilo je prvoklasno. Pa makar to bilo protiv Gruzije koja nas je, ne moramo ni da podsećamo, nadigrala u Beogradu i ubacila tada 94 poena. Tamo gde je stao statistički najkorisniji i bez sumnje najbolji košarkaš Jadranske lige nastavio je i na debiju za reprezentaciju - 27 poena (9/14 iz igre, 2/3 za dva), šest skokova, dve asistencije, te po jedna ukradena lopta i blokada, uz indeks 30. Sve to prikupio je za nešto više od 33 minuta na parketu. Kada je u finišu susreta izlazio sa parketa dobio je stojeće ovacije kompletne klupe i stručnog štaba. Zaslužio je.

----------------------------

GRUZIJA – SRBIJA

Sportska palata, Tbilisi.

Sudije: Jorgos Pursanidis (Grčka), Oskars Lucis (Letonija), Kerem Baki (Turska).

GRUZIJA: Frenkemp 10 (4sk), Burjanadze 10, Bokolišvili 3, Šermadini 20 (8sk), Sanadze 15 (5sk), Korsantija -, Berišvili 3, Lobjanidze -, Bekauri -, Bakradze 3, Londaridze 2.

SRBIJA: Petrušev 27 (6sk), Dangubić 5, Jaramaz 6 (4as), Raduljica 6 (5sk), Apić 4, Ašćerić -, Simanić 2, Avramović 9 (5sk), Radovanović -, Anđušić 22 (5/6 za tri), Rebić 11, Luković -.

----------------------------

Da nije bilo njegovih sigurnih poena i reakcija pod košem, pitanje je koliko bi Srbija ubacila poena u prvom delu. Petrušev je već tada imao 16 poena od 37 poena Srbije, uz pet uhvaćenih lopti i zajedno s Danilom Anđušićem koji je bio na 10 poena, držao je naš tim u vođstvu tokom prvog poluvremena i najavio pobedu.

Ako se po jutru dan poznaje, onda Srbija polako dobija još jednog legitimnog kandidata za onaj najjači sastav Orlova, možda čak i kandidata za olimpijske kvalifikacije u junu. Već na svojoj prvoj utakmici Petrušev je bio starter i momentalno opravdao poverenje zamenskog selektora Dejana Milojevića. Hrabro, smireno, bez previše respekta prema rivalu i s nekoliko vrhunskih poteza. Jeste imao određenih problema u odbrani s najboljim igračem Gruzije Šermadinijem, ali Petrušev može da bude prezadovoljan onim što je pokazao i kako je započeo, nadamo se, bogatu reprezentativnu karijeru. Kad god je Srbiji nedostajalo lakih poena, saigrači bi se obratili Meginoj zvezdi za rešenje i on ih je gotovo redovno nudio. Na kraju ne samo što je bio najbolji pojedinac ovog susreta, već ne bi bilo pogrešno reći da je uz četiri utakmice zaostatka pri samom vrhu Srbije po učinku u ovim kvalifikacijama.

Danilo Anđušić (©FIBA Basketball)

Odmah iza njega je Danilo Anđušić. Odluka selektora Igora Kokoškova da vrati srpskog šutera ispostavila se kao pun pogodak. Zaslužio je sve pohvale jer je Srbiji nedostajao čist šuter, a on se potrudio da se kroz njegove hice ne oseti eventualni manjak kvaliteta van linije 6,75 metara. Kada je košarkaš Burga probio barijeru iskoristio je svaki trenutak proveden na parketu i obeležio ovaj susret uz Petruševa. Meč je završio sa 22 poena (5/6 za tri). Osim toga bio je koristan u kreativnom delu i bio prvi asistent ekipe sa pet podeljenih dodavanja, čime je znatno olakšao posao Ognjenu Jaramazu.

Nervozno smo i stegnuto ušli u meč, što je i te kako uticalo ne samo na igru Srbije, već i rezultat u prvom poluvremenu. Svega tri koša iz igre u prvoj i još osam u drugoj četvrtini, većinski preko Petruševa i Anđušića jer su zajedno imali 26 od 37 poena Srbije. Ali, kada smo uspeli da povežemo redove, sve je postalo mnogo lakše... Na dalji rasplet utakmice nije uticaj imala samo povreda Frenkempa, već najviše to što se Srbija maksimalno razigrala. Ne samo što je u nastavku ubacila 55 poena, Srbija je izgledala zrelije i konkretnije na terenu, a to je brzo odvezalo ruke našim igračima. Otvorili smo drugo poluvreme sa tri uzastopne trojke preko Anđušića, Jaramaza i Dangubića, otišli na 13 poena razlike (46:33), što je bio uvodna špica za ubedljiv trijumf.

Pošto je izdržala napade preko preko Šermadinija i novopečenog košarkaša čačanskog Borca Dude Sanadzea, Srbija je ostatak meča odradila rutinski. Odbrana je bila zategnuta kao struna, što je otvorilo put ka lakim poenima na drugoj strani i posle serije 13:0 na startu poslednje deonice to je bilo. Orlovi su imali 78:54 u rukama i overenu kartu za Evrobasket.

Dvocifren učinak u redovima Srbije imao je još Nikola Rebić. Devet poena i pet skokova dopisao je Aleksa Avramović, dok su Miroslav Raduljica i Jaramaz dodali po šest poena, s tim što je srpski kapiten imao i pet uhvaćenih lopti, a 25-godišnji bek četiri asistencije. Kod Gruzije Šermadini je ubeležio 20 poena i osam skokova, 15 poena imao je Sanadze uz pet uhvaćenih lopti, dok su po 10 poena dodali Burjanadze i Frenkemp.

Srbija u nedelju od 13 časova po srednjoevropskom vremenu igra rezultatski nevažnu utakmicu protiv Švajcarske, ali bi bilo dobro da vidimo još jedan ubedljiv revanš za onaj šamar u Finskoj prošlog novembra...

KVALIFIKACIJE ZA EVROBASKET – Grupa E

Petak:

Finska - Švajcarska 92:84

Gruzija - Srbija 66:92

Nedelja:

13.00: Srbija - Švajcarska

16.00: Finska - Gruzija