Srbija ide u polufinale!

Srbija ide po medalju na EP za košarkašice pošto je u fenomenalnom meču oborila najvećeg favorita i najtežeg protivnika Španiju. Morali su produžeci da se igraju da bi Srbija pobedila domaću selekciju i sudije koje su Španiju nagradile drugom šansom u produžecima – 71:64.

Zaslužila je Srbija pobedu i tokom regularnih 40 minuta igre ali je Španija imala vetar u leđa od sudija da se spase poraza. I čak da pobedi ako pogodi oba slobodna bacanja sekund pre kraja. Ipak, pravda je zadovoljena, a Srpkinje su u produžecima razbile domaću selekciju.

Godinama je Španija bila nerešiva enigma za našu reprezentaciju. Od 2007. su se košarkašice Španije i Srbije šest puta susretale na velikim takmičenjima i svaki put je Crvena furija izlazila kao pobednik. Dodajmo tu i jednu pobedu u prijateljskim mečevima.

Sve do večeras!

Sada je Srbija naplatila sve ranije poraze i ostavila Španiju bez medalje na takmičenju pred svojom publikom gde se očekivalo zlato za Crvenu furiju. Sada je Srbija ta koja korača ka odličju. Možda i onom najsjajnijem. Prepreka u polufinalu u subotu (18.00 časova) će biti Belgija koja je danas eliminisala Rusiju.

Od početka je to bio izjednačen meč visokog intenziteta sa jakim odbranama i na mali broj poena. Sonja Vasić je dobro povukla Srbiju, ali je Ouvinja odgovarala na drugoj strani. Ubrzo se razigrala i najbolja domaća igračica Ndur dok su za Srbiju pogađale Krajišnik, Anderson i Bruks. Španija je na kraju četvrtine imala 15:13.

Kada je Karera na početku druge četvrtine pogodila za 25:17 izgledalo je da Španija lomi Srbiju i da odmiče, ali su Vasić, Dabović i Bruks režirale seriju 6:0, a Čađo je promašila šut za vođstvo. To je Ndur iskoristila za 27:23 na poluvremenu. Postigla je 12 poena u prvom poluvremenu. Skoro polovinu celog tima.

Sjajne role na početku drugog poluvremena su imale Nevena Jovanović i Sonja Vasić i Srbija je povela posle dugo vremena (33:32). Kada je Nevena ubacila trojku sa 38:34 delovalo je da Srbija ide ka trijumfu. Ali su se na drugoj strani razigrale Karera i Kasorla da bi Ouvinja sa linije penala donela izjednačenje na kraju treće četvrtine.

Otišla je Španija na plus pet u dva navrata na početku poslednjeg kvartala, imala i šest razlike pet minuta do kraja, ali nisu odustajale izabarnice Marine Maljković. Sonja Vasić i Ivon Anderson su pogađale kada je bilo najpotrebnije. Ivon je ubacila trojku za 60:61, a Sonja sjajno odigrala leđima ispod koša za vođstvo 62:61 na 21 sekund do kraja meča.

I onda najkontroverzniji detalj meča. Ouvinja je krenula u prodor i faulirana je sekund do kraja. Ništa to ne bi bio problem da sudije nisu presudile da je faul bio na šutu i dodelile domaćoj selekciji dva bacanja. Srbija nije bila ušla u bonus… Ouvinja je pogodila jedan od dva penala, spasila Španiju poraza u 40 minuta igre i uvela meč u produžetke.

Ali tamo više ništa nije mogla da spasi domaću selekciju!

Strašnu odbranu su igrale košarkašice Srbije, Španija nije postigla poen u prva tri i po minuta i ukupno dva za ceo produžetak. Bruks i Anderson donele Srbiji plus četiri, a onda je Nevena Jovanović sjajnom trojkom rešila sve dileme!

Sonja Vasić je bila prvo ime meča sa 19 poena, devet skokova i četiri asistencije. Uz šut za dva poena 7/12. Sjajna Nevena Jovanović je ubacila 15 poena (3/6 za tri) i 10 skokova. Ivon Anderson je ubacila 17 poena ali uz slabiji šut iz igre - 6/21. Jelena Bruks je dodala sedam poena ali je bila sjajna u nekim odlučujućim momentima. Na drugoj strani je Ouvinja ubacila 14 poena, a najbolja igračica Ndur je ostala na onih 12 poena iz prvog poluvremena.

EP za košarkašice - četvrtfinale

Belorusija – Švedska 58:46.

Francuska - Bosna i Hercegovina 80:67

Belgija - Rusija 85:83

Srbija - Španija 71:64 (62:62)