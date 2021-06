Zaista su lavice. Srpske košarkašice će se večeras (21.00) boriti za najsjajnije odličje na Evropskom prvenstvu u Španiji i Francuskoj. Protivnik je prvi favorit za zlato i jedan od domaćina turnira: moćna selekcija Francuske. Put do poslednjeg stepenika je bio trnovit, ali tesne pobede protiv Italije, Španije i Belgije samo su pokazale pravu snagu naše reprezentacije i pripremile izabranice Marine Maljković na najbolji mogući način za ključni korak.

Imala je Italija pobedu u rukama, ali srpske košarkašice se nisu predavale. Izborile su produžetak na samom startu prvenstva, a potom u dodatnih pet minuta i pobedu. Na krilima tog trijumfa očitale su lekciju selekciji Grčke, a potom porazile i nezgodnu reprezentaciju Crne Gore i trijumfom overile prvo mesto u grupi, samim tim i direktan plasman u četvrtfinale.

Tamo ih je sačekao megdan sa selekcijom domaćina: Španijom. Igrale su u borbi za polufinale protiv publike, atmosfere, sudija, očekivanja - i pobedile! Opet je bilo neizvesno, imale su Špankinje priliku da trijumfuju nakon skandalozne odluke sudija da dodele dva bacanja Kristini Ouvinji na sekund i po do kraja, ali bila je španska reprezentativka polovična, te je pravda bila zadovoljena. Usledili su produžeci, u kojima je domaćin turnira postigao dva poena.

Posle jakih emocija, suza radosnica, proslave uz čitavu plejlistu pesama, naše košarkašice su još jednom zasukle rukave i pripremile se za najvažniji meč na turniru: polufinale i susret sa Belgijom. Na talonu je bila medalja, a sa druge strane još jedan od glavnih favorita za najsjajnije odličje, selekcija predvođena prvom zvezdom turnira do tog trenutka, sjajnom Emom Meseman.

Lestvica je još jednom podignuta, ali nisu naše košarkašice ustuknule. Dobile su prvi kvartal (23:17), a onda na svojoj koži osetile da Belgija nije samo Ema Meseman. Postigle su srpke reprezentativke svega devet poena u drugoj deonici, a rival je na veliku pauzu otišao sa četiri poena viška.

Do samog kraja se vodila velika borba. Dugo je Belgija odolevala, ali je Srbija pronašla recept za najbolju košarkašicu protivničkog sastava. Igralo se koš za koš do poslednjih trenutaka. Tina Krajišnik je na četiri minuta do kraja donela dva poena prednosti našoj selekciji, a potom nas je Ivon Anderson odlepila na plus četiri. Uzvratila je sjajna Meseman, ali je na minut do kraja sjajna Sonja Vasić pronašla put do koša rivala: ponovo je srpska reprezentacija stigla do četiri poena viška. Ušlo se u penal završnicu. Nevena Jovanović je pogodila tri od četiri vezana bacanja, a onda je na crtu stala Jelena Bruks. Kapitenski je ostala mirna, pocepala mrežicu u dva navrata i činilo se da je sve gotovo.

Ipak, usledila je drama. Kim Mesdah pogađa trojku na sekund do kraja. Potom je Bruks loše izvela aut za napad Srbije. Meseman je presekla njen pas, lopta je završila u rukama Mesdah, koja pogađa dvojku za preokret. Zaledila se krv u žilama, ali se činilo da Belgijanka nije uputila šut na vreme. Neizvesnost je dostigla vrhunac kada su arbitri odlučili da pogledaju snimak. Zanemeli su svi u dvorani, a onda je usledio potez sudije Forsberg. Odmahnula je rukama, koš Belgije nije bio priznat, slavlje Srbije je moglo da počne. Srebrna medalja je obezbeđena, sledi okršaj sa Francuskom za zlatnu.

Francuskinje su po peti put vezano izborile plasman u finale Evrobasketa. Na turnir su došle kao prvi favorit, a to su na terenu i opravdale. Svakog rivala dobile su sa dvocifrenom razlikom. Najpre su ponizile Hrvatsku (105:63) i tako već na startu uterale strah u kosti svim protivnicama.

Usledila je pobeda od 20 razlike nad Češkom (71:51), da bi borbu u grupi okončale još jednom dominantnom partijom protiv Rusije (85:59). Ako nije i pre, posle prva tri sureta na kontinentalnoj smotri, svima je postalo jasno da su Francuskinje došle po zlato.

Bosna je kao najprijatnije iznenađenje turnira pružila dobar otpor u četvrtfinalu, ali Francuska je ponovo bila prilično sigurna (80:67). Ni 29 poena i 24 skoka sjajne Džonkel Džouns nisu uzdrmale branioca srebra. Kako Francuskinje igraju najbolje se oslikava kroz sledeće statističke podatke: u četvrtinalu su imale 23 asistenije i 10 izgubljenih lopti. Dakle, timski i sigurno, izvlače maksimum iz svojih napada zaista deluju kao dobro podmazana mašina.

Foto: FIBA

Za rivala u polufinalu dobile su Belorusiju, još jednu selekciju koju je malo ko video u samoj završnici. Na krilima najboljih košarkašica Aleks Bentli i Anastasije Vermejenke dobro su se beloruske košarkašice držale u prvih 10 minuta. Ipak, Francuska je na odmor otišla sa dva poena prednosti. Do kraja se nije osvrtala. Predvođena sjajnom Endi Mijem (24p, 7sk, 3/3 za tri) vodila je do kraja susreta i po peti put uzastopno (10. put u istoriji) otišle u veliko finale.

Posle sjajne partije u polufinalu, Mijem je izrasla u najbolju francusku košarkašicu na Evropskom šampionatu. Prosečno beleži 15 poena po nastupu, uz isti indeks korisnosti. Iza sebe ima sedam medalja sa reprezentacijom: četiri srebra sa Evropskih prvenstava, još jedno sa Olimpijskih igara, kao i zlato sa kontinentalne smotre u Rigi i bronzu sa šampionata Starog kontinenta 2011. godine. Mijem i Sandrin Gruda su preko decenije u državnom timu Francuske, a zajedno su osvojile tri srebra na prvenstvima Evrope, jedno na Olimpijskim igrama u Londonu i pomenuto zlato u Letoniji, kao i bronzu pre tačno 10 godina na Evrobasketu. Gruda ima 34 godine (godinu dana starije od Mijem), ali su one za nju samo broj. Beleži 12,8 poena po meču, uz prosečan indeks 12,4 na turniru u Španij i Francuskoj.

Valerijen Vukosavljević (Foto: FIBA)

Dok je treća najefikasnija košarkašica francuske selekcije Marin Johanes, iza Mijem i Grude po rejtingu korisnosti je Valerijan Vukosavljević. U pitanju je 27-godišnji košarkašica francuskog Landa, koja je u sezoni za nama zajedno sa našom Nevenom Jovanović osvojila titulu u domovini. Supruga je bivšeg košarkaša čačanskog Borca i Metalca Filipa Vukosavljevića, pa nosi i njegovo prezime. Sa 6,2 skoka po nastupu je najbolja u tom segmentu u svojoj selekciji i treća najkorisnija (12,2).

Prednost Srbije u velikom finalu će ponovo biti duža klupa. Naše košarkašice koje nisu počinjale susret u prvoj petorci su po meču dosad beležile 35,2 poena (Francuskinje 30,8 poena sa klupe). Pritom izabranice Marine Maljković u proseku beleže više poena iz reketa (36,4 naspram 28,8) i preciznije su u šutu za dva poena (50,2% naspram 48,6%).

Košarkašice Francuske i Srbije su dosad megdan delile u 10 navrata. Najpre su Francuskinje slavile na Evropskom prvenstvu pre skoro 14 godina (68:60). Do narednog duela je prošlo šest godina, a ponovo je Francuska bila bolja i to više nego ubedljivo (76:32). U prijateljskom susretu 2014. godine Srbije je po prvi put osetila slast trijumfa (71:69), a manje od mesec dana kasnije Francuska se osvetila u borbi za sedmo mesto na Svetskom prvenstvu (88:74). Ponovo je Srbija dobila u tesnom prijateljskom susretu (64:63), a prvi takmičarski trijumf dočekala je u velikom finalu Evropskog prvenstva 2015. godine.

Tada je na krilima Ane Dabović (25 poena) i Sonje Vasić (22 poena) slavila i osvojila zlatnu medalju. Neka se istorija ponovi. Usledio je još jedan prijateljski meč, u kojem su ovoga puta slavile Francuskinje, da bi se susrele sa našim reprezentativkama i na Olimpjskim igrama 2016. godine. Ponovo su u borbi za medalju srpske košarkašice bile bolje, osvojile su bronzu posle trijumfa rezultatom 70:63. Jelena Bruks je briljirala sa 18 poena, Ana Dabović je dodala 11.

Na Evropskom prvenstvu 2017. godine Francuska je slavila u grupnoj fazi (73:57), a poslednji duel, odigran pre dve godine (prijateljskog karaktera) dobila je Srbija (90:83). Rezultat u pobedama je nerešen - 5:5. Ipak, kada je bilo najbitnije, naše košarkašice su slavile, pa neka tako bude i večeras.

Ivon Anderson je posle trijumfa nad Belgijom objasnila šta je ključ uspeha srpske reprezentacije.

"Gledajte, kod nas je vrlo jednostavno – ako verujemo u Marinu i plan utakmice, uspeh mora da dođe. To je već dokazano toliko puta. Prvo poluvreme jeste bilo loše, ali drugi deo je bio mnogo bolji i to će nam biti polazna tačka za finale".

Marina Maljković je ulogu favorita prepustila rivalu i pred finale poslala jasnu poruku.

"Igramo protiv velikog tima s kojim smo se sastajale i 2015. i 2016. godine. Sada su takođe sjajne. Biće svežije od nas za finale, imaju odličan tim, odigrale su jedno od najboljih prvenstava, bolje su iz godine u godinu, toliko košarkašica izbacuju stalno. Mi ćemo igrati ono što ih učim od 2011. godine, našu igru, naš sistem i videćemo dokle će nas to dovesti. One su favorit, iz godine u godinu sve više, ali u finalu se nikad ne zna. Uvek se finala igraju s velikim emocijama. U finalu smo, idemo da se borimo za Srbiju i da vidimo za šta je ta borba dovoljna".

EVROPSKO PRVENSTVO - FINALE

Nedelja

21.00: Francuska - Srbija