Šta Beron, Nedović, Marinković i Pokuševski kažu o Džordanu?

1. Da li ti se utisak o Majklu Džordanu promenio posle gledanja "Last dance" dokumentarca?

2. Koja je najiznenađujuća, najšokantnija stvar koju si video u dokumentarcu?

3.Kakvu inspiraciju ovaj dokumentarac daje tebi i spotistima generalno?

Na ova tri pitanja su 23 igrača iz Evrope odgovarala u anketi koju je uradio Eurohups. Tu možete videti odgovore igrača kao što su Vasilis Spanulis, Malkolm Dilejni ili Serhio Ljulj, a nama su bili interesantniji odgovori srpskih igrača Nemanje Nedovića, Vanje Marinkovića i Alekseja Pokuševskog, te Bilija Berona koji nastupa za Crvenu zvezdu.

Celokupnu anketu pogledajte OVDE.

BILI BERON (CRVENA ZVEZDA)

1. "Moj prvi utisak o Majklu Džordanu se ne menja. Uvek je bio GOAT (najbolji igrač u istoriji) i uveć biti GOAT".

2. "Znao sam da je Denis Rodman radio stvari na svoju ruku u najvećem delu vremena, ali sam zaboravio da je išao i pojavio se na finalu kečera (WCW). To je apsolutno divlje".

3. "Znao sam uvek kakav je tip lidera Džordan bio. Moj menadžer prvih godina posle koledža bio je BJ Armstrong, a kada sam se pripremao za NBA draft u Los Anđelesu obično sam išao u njegovu kancelariju i pitao ga da mi priča priče o Džordanu. Kada je Majkl rekao da liderstvo ima cenu. I da nije terao nikoga da radi nešto što taj nije radio. To mi je donelo najveću inspiraciju. Ne samo da je bio najbolji, nego je i najviše radio, postao je zavisan na pobede i trudio se da njegov tim radi nešto svakoga dana kako bih ih približio konačnom cilju. Zato ga nazivao najvećim ikada, zbog svega za šta se zalagao".

VANJA MARINKOVIĆ (VALENSIJA)

1. "Sada još više razmišljam o tome i više sam siguran da je MJ najveći igrač svih vremena. Zbog načina na koji je igrao i zbog toga koliko je veliki bio van terena. To ga čini veoma posebnim"

2. "Kada se oprostio od košarke prvi put i otišao da igra bejzbol, a Čikago je nastavio da mu plaća pun ugovor. To mije ispunilo lice suzama, bilo je presmešno"

3. "Samo - hvala. Veliko hvala. Na svemu što je uradio za svakog košarkaša".

NEMANJA NEDOVIĆ (OLIMPIJA MILANO)

1. Sigurno je drugačiji. Moje mišljene o Džordanu je bilo veoma dobro pre ovog dokumentarca, ali posle njega, mislim da će ljudi shvatiti koliko je veliki bio i koliki je uticaj imao na celokupnu košarkašku kulturu. Nikada nisam imao priliku da ga gledam uživo. Interesovali su me drugi sportovi u to vreme i imao sam pet, šest godina. Ali, znao sam koje bio Džordan, gledao sam njegove poteze, sve o njemu. Ali ovaj dokumentarac nam je dao insajdersku prilu o njegovom životu, o tome kakva je bio osoba. Pričao sam sa prijateljima i saglasni smo u tome da je ovo možda i najbolji dokumentarac ikada napravljen.

2. "Bio sam zaista zapanjen celim dokumentarcem. Nisam ni trepnuo dok sam gledao. Fokus mi je tokom celog dokumentarca bio 100%. Sve što je Rodman radio bilo je zanimljivo i šokantno. Način na koji je Fil Džekson ´hendlovao´ celu situaciju i njega je bio sjajan po mom mišljenju. Imati takvog trenera koji razume sve u timu, ko razume karaktere i kako da izvuče najbolje iz svakoga je nešto posebno. Treneri koji imaju tu sposobnost čime sjajne stvari sa svojim timovima.

Najšokantnija stvar mi je bila kada je Rodman napustio finale i otišao na rvanje i onda se vratio narednog dana na trening najnormalnije. I sledećeg dana igra odlično, daje slobodna bacanja u najvažnijim momentima"

Kobi je bio na neki način Džordan moje generacije i zaista mi je drago što sada možemo da vidimo koliko je Džordan veliki bio.

3. Svako ko ima bilo šta sa košarkom je inspirisan ovim dokumentarcem i celom pričom. Za mene je on došao u pravom trenutku. Nije moglo bolje. Unelo je neku novu varnicu unutar mene. Imam 28 godina. I mislim da je najbokja košarka još u meni. Zaista je naišlo sve u pravom momentu jer me je motivisalo da radim ovog leta, da radim na telu i na veštinama i da ostavim neku vrstu otiska u najmanju ruku u evropskoj košarci. Zaista mi je drago što je izašao pre leta. Lično mi je bilo potrebno tako nešto.

Šta bih rekao kada bi MJ bio ispred mene? Pa, ako bih uopšte mogao nešto da kažem bilo bi: Ti si GOAT. U mojim očima, on je GOAT. Sve vezano za njega bilo je posebno. Način na koji je obučen, kako se ponaša, kako je brinuo o sebi. Način na koji je živeo život van košarke i balansirao sve perfektno. Neverovatno je kako je uspevao da iskontroliše pritisak koji je bio konstantan tokom cele njegove karijere".

ALEKSEJ POKUŠEVSKI (OLIMPIJAKOS)

1. "Moj prvi utisak je taj da se košarkaške stvari nisu promenile kao ni utisak o Džordanu van terena. Bilo je to nešto drugačije"

2. “Denis Rodman i stvari koje je radio. Kada je otišao u Vegas na 48 sati i radio šta je radio. Znao sam da je bio lud, ali nisam znao da je toliko bio lud. Naravno, odlazak na WWE tokom finala...

3. "Znam koliko je Poslednji ples učinio sa neke igrače. Pokušavaju da implementiraju taj pobednički mentalitet čak i na treninzima. Da rade jače. Naravno, ili to imaš ili nemaš. Ali te to gura da probaš jače. Taj dokumentarac i samo gledanje na stvari koje čovek može da uradi da bi pobedio, sve me je to poguralo da radim jače. Na primer: kada vidim da neko radi 10 sklekova, ja želim da uradim 20. Dupliraj težine. Sve".