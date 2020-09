Bila je klimava ABA liga i pre korone, a od onakvog kraja prošle sezone, i pred početak nove, kao da je talas virusa doneo situaciju u kojoj je krenulo da se priča o svim nesuglasicama koje su gurane pod tepih - godinama. U ovom momentu su glavna dva pitanja: Kako uopšte organizovati ligu u ovim uslovima i kako će se završiti inicijativa Partizana koji ne želi da FMP nastupa u narednom šampionatu.

O svemu tome piše Pobjeda koja ističe da će predstavnici klubova ABA će na video-konferenciji, najverovatnije u petak ili ponedeljak, “pokušati da pronađu rešenje u vezi spora sa beogradskim crno-belima”.

Te da bi, kako piše ovaj list, moglo da se dogodi da se sledeća sezona ABA lige igra bez Partizana.

“Situacija je trenutno takva, da Partizan nema podršku bilo kog kluba, u nameri da ne dozvoli da predstavnik beogradskog FMP-a bude u predsedništvu regionalnog takmičenja za sezonu pred nama. Partizan je do sada odbijao da pošalje dokumenta za registraciju u ligi, koja iz 'jtd' statusa treba da pređe u ,'DOO '. Ukoliko to ne učini do petka po podne, pod znakom pitanja je i učešće ,crno-belih u ABA u sezoni pred nama. Uprava bivšeg prvaka Evrope iz Beograda je na jednom od ranijih sastanaka dozvolila ućešće FMP-a u samom takmičenju za narednu sezonu, bez obzira na aktuelni spor. Partizan već mesecima pokušava da dokaže veze FMP-a i Crvene zvezde. Uprava ,crno-belih smatra da ljudima iz uprave FMP-a nije mesto ni u predsedništvu ni u organima rukovođenja regionalne košarkaške elite", ističe Pobjeda.

Pobjeda dodaje da su svi klubovi ABA lige za to da slučaj dobije epilog na Sudu za arbitražu u švajcarskoj Lozani - što je vrhovno telo za sve pravne sporove u svetu sporta.

Kako smo mogli da čujemo, i Partizan je raspoložen da ceo proces završi u Lozani, i da bi u tom slučaju bio za to da FMP ima mesto u takmičenju do konačne odluke suda u Lozani. Dakle, ako je već tako, moglo bi lako da dođe baš do takvog razvoja situacije. I da bi to mogao da bude način na koji će se raspetljati cela situacija. Barem do daljeg. Do odluke suda. Te da je utisak da bi naredna sezona teško mogla da prođe bez crno-belih.

To je samo deo problema. Drugi je, kao što smo ranije pisali - sama organizacija prvenstva u ovakvim okolnostima koja bi bila problematična i bez svega prethodno navedenog. Tu ABA liga svakako gleda ka Evroligi i čeka njen mig i način rešavanja cele situacije. ABA liga ima i opciju da igra u popularnom “balonu”, ali to ne bi bilo moguće ukoliko se evropska takmičenja budu igrala po planu i programu, dakle uporedo.

Jednostavno, timovi sa Jadrana ne bi mogli da izlaze iz mehura na evropske utakmice, pa da se vraćaju nazad.Samim tim sve to sa mehurom ne bi imalo smisla. Ukoliko bi se igralo u balonu, mehuru, to bi značilo da se evropska takmičenja ne igraju, te da bi abaligaši svi mogli da igraju na jednom mestu. Kao moguća destinacija pominjali su se ranije Laktaši, kao i Podgorica. Barem za određeni broj utakmica.

Podesećamo, početkom oktobra bi trebalo da startuju i ABA liga i Evroliga i Evrokup. Situacija je neizvesna jer bi neki eventualni nagli porast zaraženih mogao sve da preokrene i promeni planove koji se svakako teško prave.

Čekajući odluke na sastancima i ABA lige i Evrolige od danas pa u narednih nekoliko dana. Neka rešenja moraju da se pronađu. Jedno je sigurno - turbulentno je. Izvesno će se igrati bez publike, do daljeg. Samo da vidimo kada, u kom sastavu, i pod kojim uslovima.