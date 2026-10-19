Šta čeka Srbe u NBA: Koliko može Jokić sa ovakvim Denverom, velika očekivanja za Rajakovića

NIKOLA JOKIĆ – ČEKAMO JOŠ JEDNU ISTORIJSKU SEZONU

Za Nikolu Jokića odavno više nije pitanje može li da igra na najvišem individualnom nivou, već gde se nalazi granica njegovih dometa. Prethodnu sezonu završio je sa prosekom od 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija, drugu uzastopnu sezonu završio je s tripl-dabl prosekom, dok ga je ESPN treću godinu zaredom proglasio najboljim igračem NBA lige.

Međutim, Denver je uprkos 54 pobede eliminisan već u prvoj rundi plej-ofa od Minesote, zbog čega su tokom leta napravljene određene promene u sastavu. Najzvučnije pojačanje je Demar Derozan, koji bi sa klupe trebalo da rastereti Jokića i Džamala Mareja, posebno u minutima kada srpski centar odmara. Doveden je i Alfa Dijalo, prošlosezonski najbolji defanzivac Evrolige, kako bi pomogao u rešavanju jednog od najvećih problema Nagetsa. Denver je prethodne dve sezone završavao na 21. mestu po defanzivnom rejtingu, što je prilično zabrinjavajući podatak za ekipu koja želi da napravi ozbiljniji rezultat u plej-ofu.

Sreda, 01.00: (1,60) Njujork (16,0) Filadelfija (2,65)

Analiza sajta Yahoo Sports pokazuje da su Nagetsi prošle sezone nadigravali protivnike sa čak 18,8 poena na 100 poseda kada su Jokić, Marej i Eron Gordon istovremeno bili na parketu. Problem je što Gordon nije bio ni blizu dovoljno često na raspolaganju i odigrao je samo 36 utakmica.

Jokić će ponovo biti u najužoj konkurenciji za MVP priznanje, ali kada se govori o Denverovim dometima, razloga za oprez ima mnogo više. Nagetsi imaju dovoljno kvaliteta da budu konkurentni na Zapadu, a da li i da naprave iskorak u odnosu na prethodnu sezonu? Aktuelni sastav teško ih svrstava među najozbiljnije kandidate za titulu. Da bi uopšte mogli da razmišljaju o finalu konferencije, moraće značajno da poprave odbranu, dobiju stabilniji doprinos rezervista i sačuvaju zdravlje ključnih igrača. Jokić je već pokazao da može gotovo sam da održava Denver među najboljim ekipama prvog dela sezone, ali za ozbiljniji rezultat u plej-ofu takav odnos snaga nije dovoljan.

DARKO RAJAKOVIĆ – TORONTO SAD TRAŽI REZULTAT

Posle 46 pobeda, petog mesta na Istoku i novog ugovora, Darko Rajaković ulazi u četvrtu sezonu na klupi Toronta sa znatno većim očekivanjima. Reptorsi su prethodne takmičarske godine ostvarili čak 16 pobeda više nego sezonu ranije, ali su potom eliminisani od Klivlenda u sedam utakmica prve runde plej-ofa. Napredak je bio dovoljan da uprava Rajakoviću ponudi višegodišnji nastavak saradnje, a tokom leta napravljen je i ozbiljan iskorak na tržištu.

Tokom Rajakovićevog mandata Reptorsi su izgradili snažan defanzivni identitet, a prošle sezone bili su i najefikasniji tim lige u tranziciji, sa 18,9 poena iz kontranapada po utakmici. Ipak, protiv organizovanih odbrana često su imali problema kada bi napad ulazio u poslednje sekunde, što bi sada trebalo da promeni povratak Kavaja Lenarda.

Toronto, 01.30: (1,25) Toronto (17,0) Čikago (4,70)

Nekadašnji MVP finala, koji je upravo sa Torontom osvojio titulu 2019. godine, dolazi kao igrač sposoban da samostalno kreira kvalitetan šut, posebno u završnicama neizvesnih utakmica. Rajaković će morati da uklopi njegov individualni kvalitet sa igrom koju je prethodnih godina gradio oko Skotija Barnsa, Ar Džej Bereta i Imanuela Kviklija, uz pažljivo upravljanje Lenardovim fizičkim opterećenjem.

Toronto sada ima kvalitet da ponovo izbori direktan plasman u plej-of, a prolazak prve runde predstavljao bi logičan sledeći korak.

BOGDAN BOGDANOVIĆ – NOVI POČETAK I BORBA ZA MINUTE

Posle sezone u kojoj je zbog povreda odigrao svega 23 utakmice, Bogdan Bogdanović u Hjustonu traži kontinuitet i novu priliku u ekipi sa visokim ambicijama. Sa Roketsima je potpisao jednogodišnji ugovor, a u Kevinu Durentu, Alperenu Šengunu i Amenu Tompsonu dobiće saigrače oko kojih Hjuston gradi tim sposoban da napravi iskorak u plej-ofu. Roketsi su prethodne dve sezone završavali takmičenje već u prvoj rundi, uprkos tome što su pokazali da mogu da ostvare više od 50 pobeda.

Povratak Freda Vanvlita, dolazak Markusa Smarta i razvoj Rida Šeparda znače da Bogdanović neće imati unapred zagarantovanu minutažu. Lokalni američki mediji već su otvorili pitanje može li da se nametne kao deseti igrač rotacije Ima Udoke, ali je kapiten Srbije tokom priprema pokazao zbog čega bi trener morao ozbiljno da računa na njega.

Četvrtak, 02.30: (1,30) Hjuston (17,0) Dalas (4,10)

U poslednjoj kontrolnoj utakmici protiv Oklahome postigao je 15 poena za samo 16 minuta, pogodivši pet trojki iz osam pokušaja. Taj učinak posebno dobija na značaju ako znamo da Hjuston pokušava da unapredi šut sa distance, zbog čega je angažovan i poznati trener šuta Čip Engeland. Bogdanovićevih 38,1 odsto za tri poena tokom NBA karijere mogu da budu kvalitet koji Roketsima nedostaje, a njegovo iskustvo i sposobnost da kreira sopstveni šut mogu da budu dragoceni u plej-ofu. Samo je potrebno da uhvati kontinuitet dobrih izdanja.

Bogdanovićev prvi cilj biće da se izbori za stalno mesto u Udokinoj rotaciji i zadrži ga kada se rotacija u plej-ofu smanji. Ako ga zdravlje posluži, ima dovoljno kvaliteta da u tome uspe. Hjuston, sa druge strane, sa postojećim sastavom teško može da bude zadovoljan još jednom eliminacijom na samom početku doigravanja.

NIKOLA JOVIĆ – VREME JE DA OPRAVDA POVERENJE MAJAMIJA

Novi četvorogodišnji ugovor koji je dobio još prošle jeseni jeste potvrda poverenja Majamija u Nikolu Jovića, ali su mu dolasci Janisa Adetokunba i Bobija Portisa dodatno otežali put do minutaže. Hit je tokom leta angažovao i Kleja Tompsona, a kada se tome dodaju Bem Adebajo i Endru Vigins, jasno je koliko će konkurencija biti ozbiljna.

Jović je prošlu sezonu završio sa 7,3 poena i 3,3 skoka po utakmici, nakon što je od startera postepeno stigao do igrača koji je povremeno ostajao van rotacije Erika Spolstre. Sam je nedavno priznao da je prethodne godine imao pogrešan pristup pojedinim situacijama i da je tokom leta morao da poradi na odgovornosti, samopouzdanju i šutu. Poseban problem predstavljala je njegova preciznost sa distance, pošto je sezonu završio sa samo 26,9 odsto uspešnosti za tri poena.

Majami, 01.30: (1,90) Majami (15,0) Minesota (2,10)

Tokom priprema dobijao je priliku na više pozicija, uključujući ulogu visokog igrača u nižim petorkama, a protiv Minesote je za 25 minuta zabeležio 16 poena, šest skokova, tri asistencije i tri ukradene lopte. Njegov kvalitet da prenese loptu, kreira sa pozicije krilnog centra i ubrza igru daje Spolstri dodatne mogućnosti, ali će Jović morati da bude pouzdaniji u šutu i odbrani.

Sa Janisom i Adebajom kao nosiocima, Majami ima kvalitet za sam vrh Istoka i ambiciju da se bori za titulu. Jovićeva prilika nalazi se pre svega u minutima sa rezervnom petorkom, a značajan iskorak predstavljao bi povratak u stabilnu rotaciju i zadržavanje tog statusa kada počne plej-of.

NIKOLA TOPIĆ – NAJVAŽNIJE JE DA PONOVO IGRA

Za Nikolu Topića početak nove sezone prvenstveno predstavlja nastavak dugog procesa povratka košarci. Talentovani plejmejker je posle povrede kolena, zbog koje je propustio celu sezonu 2024/25, prošao i kroz lečenje raka testisa, da bi ovog juna morao na operaciju leđa.

Prošle sezone konačno je upisao prve NBA nastupe i na deset utakmica regularnog dela beležio 5,2 poena i 4,4 asistencije za prosečno 16 minuta. U Razvojnoj ligi pokazao je znatno više, sa prosekom od 18,4 poena i 7,9 asistencija za Oklahoma Siti Blu, uz 46,5 odsto uspešnosti u šutu za tri poena.

Četvrtak, 03.30: (1,70) San Antonio (15,0) Oklahoma (2,40)

Zbog oporavka od operacije leđa propustio je ovogodišnje pripreme, pa će njegov povratak zavisiti od dosta faktora. Oklahoma je, pritom, jedan od glavnih kandidata za osvajanje titule, sa Šejem Gildžesom Aleksanderom, Kejsonom Volasom, Aleksom Karuzom i Ej Džej Mičelom u spoljnoj liniji. Iako su tokom leta otišli Lu Dort, Eron Vigins i Ajzea Džo, što je otvorilo određeni prostor u rotaciji, teško je očekivati da Topić odmah dobije ozbiljniju minutažu.

Mnogo je realnije da, nakon što dobije medicinsko odobrenje, značajan deo utakmica odigra u Razvojnoj ligi, gde bi imao dovoljno prostora da ispolji svoje kvalitete, pre svega u organizaciji napada i vraćanju fizičke spremnosti. Posle svega što je prošao, kontinuitet nastupa predstavlja važniji cilj od broja NBA utakmica.

TRISTAN VUKČEVIĆ – UGOVOR JE TU, A GDE SU MINUTI?

Tristan Vukčević je u februaru dobio trogodišnji ugovor vredan devet miliona dolara, ali ga u novoj sezoni čeka znatno jača konkurencija u reketu Vašingtona. Prethodne godine na 49 utakmica beležio je devet poena i tri skoka za svega 13,7 minuta, što je bilo dovoljno da ga Vizardsi zadrže i pokažu da računaju na njega.

Međutim, Vašington je tokom prethodnih meseci značajno promenio sastav. Trej Jang, Entoni Dejvis i Deandre Ejton donose iskustvo, a uz Aleksa Sara, koji se razvija u jednog od najvažnijih mladih igrača ekipe, konkurencija pod košem postala je izuzetno jaka. Vukčevićev šut spolja mogao bi da mu pomogne da dobije minute u određenim postavama, posebno uz visoke igrače koji više vremena provode oko obruča, ali će morati da pruži više u odbrani kako bi se nametnuo treneru.

Dodatni problem predstavlja povreda levog kuka, zbog koje nije igrao tokom priprema, a početkom oktobra saopšteno je da će njegovo stanje ponovo biti procenjeno za četiri nedelje. Vašington, koji je prethodnu sezonu završio sa samo 17 pobeda, očekuje značajan napredak, mada bi i ulazak u konkurenciju za plej-in bio ozbiljan pomak.

Za Vukčevića će povratak na parket biti prvi zadatak, a zatim sledi borba da u znatno jačoj ekipi i konkurenciji zadrži makar prošlosezonsku minutažu. Njegova prednost je napadačka raznovrsnost, ali sa Dejvisom, Ejtonom i Sarom u rosteru prostora za greške biće mnogo manje.

BOGOLJUB MARKOVIĆ – MVP-u ABA LIGE SLEDI DOKAZIVANJE U NBA

Bogoljub Marković u NBA stiže kao najkorisniji igrač ABA lige, ali mu priznanje osvojeno u dresu Mege ne garantuje mesto u rotaciji Milvokija. Prošle sezone beležio je 18,3 poena, 9,1 skok i 2,5 asistencija, čime je postao treći član Mege koji je osvojio MVP priznanje regionalnog takmičenja, posle Nikole Jokića i Filipa Petruševa.

Milvoki ga je nagradio višegodišnjim NBA ugovorom, a njegov dolazak poklopio se sa potpunom promenom klupske filozofije. Posle odlaska Janisa Adetokunba, Baksi više nisu ekipa koja sve podređuje borbi za titulu, već organizacija koja pod vođstvom Tejlora Dženkinsa mora da razvije novu generaciju.

Prošle sezone igrači u prvoj ili drugoj NBA godini za Milvoki zajedno su proveli svega 318 minuta na parketu, dok je svaki drugi tim u ligi svojim mladim igračima dao najmanje 1.300 minuta. Takav odnos prema razvoju mladih teško će moći da se nastavi u ekipi koja prolazi kroz rekonstrukciju.

Četvrtak, 01.00: (1,50) Vašington (16,0) Milvoki Baks (3,00)

Markoviću bi ta promena mogla da ide u prilog, ali će konkurencija i dalje biti ozbiljna, naročito zbog prisustva Majlsa Tarnera, Kelela Vera i Nejta Ejmenta. Uz to, klub neposredno pred početak sezone mora da razreši višak standardnih ugovora u sastavu.

Marković je tokom Letnje lige pokazao da može da poentira i spolja, ali je za njegov razvoj verovatno korisnije da redovno igra za Viskonsin Herd nego da najveći deo vremena provodi na klupi prvog tima. Sezona sa značajnom ulogom u Razvojnoj ligi i povremenim NBA nastupima predstavljala bi sasvim prihvatljiv početak, posebno ako tokom godine napravi fizički i taktički iskorak.

NBA LIGA - POČETAK

Utorak

21.00: (2,10) Detroit (15,0) Boston (1,90)

Sreda

01.00: (1,60) Njujork (16,0) Filadelfija (2,65)

03.30: (1,70) San Antonio (15,0) Oklahoma (2,40)

Četvrtak

01.00: (1,50) Vašington (16,0) Milvoki Baks (3,00)

01.00: (1,70) Orlando (15,0) Atlanta (2,40)

01.30: (1,25) Toronto (17,0) Čikago (4,70)

01.30: (1,90) Majami (15,0) Minesota (2,10)

01.30: (2,10) Bruklin (15,0) Šarlot (1,90)

02.00: (2,60) Nju Orleans (16,0) Indijana (1,60)

02.00: (1,90) Memfis (15,0) Juta (2,10)

02.30: (1,30) Hjuston (17,0) Dalas (4,10)

04.00: (1,35) LA Lejkers (16,0) Golden Stejt (3,70)

04.00: (1,60) Portland (16,0) Finiks (2,65)

04.30: (1,60) LA Klipers (16,0) Sakramento (2,65)

*** Kvote su podložne promenama