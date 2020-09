Nije s dugo čekalo na zamenu za Lendrija Noka u Crvenoj zvezdi. Bez ikakve prethodne najave na Mali Kalemegdan sleteo je Emanuel Teri i zadužio dres sa brojem "33". Kako prethodno nije bilo spekulacija o Terijevom angažmanu sa crveno-belima, tako je i javnost potpuno nespremno dočekala transfer mladog polivalentnog dugajlije koji iza sebe ima malo NBA iskustva, te nešto radnih sati na evropskom tlu.

Šturim pogledom na Terijev CV vidi se da je od ulaska u profesionalne vode pre dve godine promenio čak sedam klubova i Crvena zvezda biće mu osmi poslodavac u kratkoj karijeri. Međutim, Teri nije toliko loš košarkaš, koliko je imao problema da pronađe idealnu sredinu za dalji razvoj. Nije materijal za NBA, iako je on silno želeo da se odmah ubaci u sistem najjače košarkaške lige sveta.

Pošto je diplomirao na univerzitetu Linkoln Memorijal 2018, gde je važio za najboljeg defanzivca ne samo ekipe, već i zvanično bio izabran za najboljeg igrača i defanzivca Konferencije South Atlantic, izašao je na NBA draft i nije bio izabran. Ubrzo ga je kao slobodnog agenta pokupio Denver za Letnju ligu. I, prema tvrdnjama tamošnjih stručnjaka, mnogi su okretali glavu za Terijem. Od skauta, trenera, do novinara i navijača. Posle odličnih izdanja, Nagetsi su ga potpisali za trening kamp. Ipak, već u oktobru se razišao sa timom iz Kolorada jer nije imao garantovano mesto u rosteru. Otišao je u Klivlend, gde je posle dvodnevnog učešća u treninzima takođe otpušten, ali ga je pokupila filijala Kavsa – Kanton Čardž. U Razvojnoj ligi je na 20 utakmica imao 8,1 poen i 6,4 skoka.

U januaru 2019. Kanton ga trejduje u Majamijevu filijalu Sijuks za beka Malika Njumena. Tamo je igrao još bolje, sa učinkom od 15,9 poena, 8,1 skokom, 1,6 asistencija i 1,3, blokade. Mada se zadržao zadržao samo sedam utakmica, pošto mu je Finiks ponudio desetodnevni ugovor. Debitovao je 27. januara, istog dana kada je i potpisao kratkoročnu saradnju, skupio pet poena, tri skoka i dve ukradene lopte za osam minuta, ali je već početkom februara bio odstranjen. Posle toga se vratio u Sijuks, a onda imao još jedan neuspeli pokušaj da obezbedi NBA angažman u Majamiju posle desetodnevne saradnje.

Na leto iste godine potpisao je prvi ugovor u Evropi sa Bandirmom. Zadržao se do marta, ali se odmah iskristalisao kao ponajbolji igrač u timu. Četvrti strelac ekipe sa 10,8 poena na 71,9 odsto pogodaka iz igre. Prvi skakač sa gotovo osam uhvaćenih lopti po meču, te jednom blokadom u proseku i daleko ispred saigrača po pitanju prosečnog indeksa korisnosti – 18,05. Iz Bandirme je otišao u Hapoel Jerusalim gde je završio sezonu. Ukupno je odigrao deset utakmica s učinkom od 9,3 poena, 4,7 skokova i 14,1 indeksom u ligaškom delu, plus 9,7 poena, 4,3 uhvaćene lopte i 12 indeksnih poena u plej-ofu.

Na papiru Emanuel Teri deluje kao rizičan potez uprave i stručnog štaba Crvene zvezde. Mladi centar koji još traži svoje mesto ispod košarkaškog neba i ne drži ga mesto, uprkos solidnoj statistici. Opet, ne treba zaboraviti ne tako davnu prošlost, kada je Crvena zvezda pokušavala da se osloni na neka iskusna, proverena rešenja na najvišem evropskom nivou, pa rezultati nisu bili očekivani. Skupa je to rabota...

Ono što je u Terijevom slučajunajvažnije jeste da ga je Saša Obradović gledao i lično želeo u svom timu. Da, nije bio prva opcija letos jer je na tržištu bio Lendri Noko kao igrač sa evroligaškim iskustvom, ali sada Crvena zvezda treba da stvori od Terija evroligaški kalibar.

A, šta je to Saša Obradović video u Emanuelu Teriju? Pre svega igrača s kakvim Obradović voli da radi. Na prvom mestu - velikog radnika. Takav ga status prati još od srednjoškolskih dana. Zbog dobrih partija i velikog rada koji je uložio u sebe tokom svoje poslednje godine na koledžu zaradio je i nagradu Bivo Frensis – ime dobila po jednom od najboljih strelaca u koledž košarci svih vremena – za najboljeg igrača malih koledža u Sjedinjenim Američkim Državama. Javnost ga je tada smatrala najdominantnijim centrom “malih timova“ u zemlji. Orijentisan je ka odbrani, što je Saši Obradoviću bilo jako važno da dobije u centru – bedem koji će moći da zaustavi ili bar značajno oteža posao direktnim rivalima u reketu.

Upravo je svojim radnim navikama i privukao pažnju stručnog štaba Denvera i pogotovo ljudi zaduženi za regrutaciju igrača. Trener Denvera u Letnjoj ligi Đordi Fernandez opisao ga je jednom prilikom kao “momka izuzetne energije i posvećenosti u odbrani“. Tako je i dobio dvosmerni ugovor u Koloradu. Ono što je takođe znao da demonstrira dobro jeste saradnja sa plejmekerima u igri na piku, što će biti jedna od polaznih tačaka Zvezdinih napada u novoj sezoni. Osim toga, takvi su svetski košarkaški trendovi. Kao neko ko zna dobro da se otvori iz pika, važno je da igrač ima dobar osećaj za skok, što Teri i te kako poseduje. Ljudi koji su pratili njegovu dosadašnju karijeru tvrde da je Teri “letač“ koji je sveprisutan u vazduhu tokom obe faze igre.

“Došao je u Denver i iskreno nismo imali nikakva očekivanja od njega, ali on je radio jako od prvog dana i zaslužio dvosmerni ugovor. Jako sam zadovoljan zbog toga“, izjavio je Fernandez nedugo pošto je Teri zadužio opremu Denvera.

Saša Obradović će u Teriju dobiti polivalentno rešenje. Pošto se radi o nekom ko je “prelazna“ pozicija, Teri je u svim dosadašnjim klubovima pokrivao mesta krilnog centra i klasičnog centra. Doduše, centra modernog kroja – brzog, okretnog, skočnog, agilnog. Čak je znao da sačuva i niže napadače od sebe, ali i da izađe na kraj sa snažnijim protivnicima od sebe. Zato od njega redovno možete da vidite snažne blokade u odbrani, te zakucavanja za špice na drugom kraju terena.

“Kada igram odbranu, u svaki duel ulazim kao da je to pitanje ponosa. Mogu da promenim čuvare od ’jedan’ do ’pet’, a to mi dozvoljavaju moje atletske karakteristike. U odbrani uvek dajem sve od sebe, čak i kada su naspram mene najbolji igrači sveta“, rekao je Teri jednom prilikom.

Neki ga zbog svojih fizičkih i atletskih karakteristika porede sa Kenetom Faridom, a zbog načina na koji se ušunjao u Denver sa Torijem Kregom. Ali, još nije pronašao svoju zonu komfora, odnosno sredinu gde bi u kontinuitetu mogao da demonstrira zašto je vlasnik svih tih individualnih priznanja i zašto su u Denveru svojevremeno videli potencijal koji nije sazreo do kraja.

Crvena zvezda je rešila da se kocka, a ako sve bude išlo po planu, mogla bi da dobije najveće otkrovenje predstojeće Evrolige. Iako ima 24 godine, Teri nije poznat po tome da voli preterani provod i nije sklon ekscesima, što je Saši Obradoviću takođe bilo mnogo važno. Teri je dobio priliku karijere, sada mora da je iskoristi. Iskustvo mu nije jača strana, ali uz Ognjena Kuzmića imaće vremena da uči i pokupi sve cake evropskih centara. Uz nadu svih u klubu da bi mogao da ostvari dobru saradnju sa Lengstonom Holom, pre svih...

Piše: Nikola STOJKOVIĆ (@nikolaS_msport)