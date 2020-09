"Sada se smejemo, ali moglo je da bude tragično". Tim je rečima Nikola Jokić najbolje opisao stanje ekipe Denvera nakon sedme utakmice protiv Jute i prolaza prvog kruga nakon šta je njegov tim nakon prva četiri meča zaostajao sa 1:3. Dve pobede je Nagetsima nakon toga neverovatnim partijama doneo Džamal Mari, a onda je u sedmoj utakmici srpski reprezentativac pokazao klasu i bukirao im polufinale Zapadne konferencije gde ih čekaju Los Anđeles Klipersi.

Mnogo puta tokom ove sezone smo pisali kako Denver ne spada u najuži krug favorita za osvajanje naslova NBA prvaka, ali ispadanje od Jute u prvom krugu stvarno bi bila tragedija, i to bez obzira šta su celu seriju igrali bez Vila Bartona, dok se Geri Heris vratio tek u poslednje dve utakmice. Denver je izgadio ekipu za borbu za sam vrh Zapada, a bez obzira šta su timovi iz Los Anđelesa favoriti u odnosu na njih, ali i celu ligu, Nagetsi se nadaju iznenađenju i odlasku do samog kraja.

Šta se mora dogoditi da bi se to ostvarilo?

Odmah moramo da kažemo da je stvarno jako teško očekivati da će Denver proći Kliperse. Ekipa iz Los Anđelesa je dosta rezervisano ušla u “balon”, pa i početak serije protiv Dalasa, ali su onda ipak pokazali da ih s razlogom ubrajaju u najveće favorite za osvajanje prstena. U senci igre Luke Dončića i nekih grubih poteza igrača Klipersa protiv slovenačkog košarkaša ostale su fenomenalne partije Kavaja Lenarda, koji je opet pokazao da je jedan od najboljih na svetu. A njemu, kao i ostalim igračima Klipersa, Denver je ekipa koja mu odgovara.

Pre svega stvar je u obrani. Denver je od osam ekipa koje su ostale u plej-ofu ubedljivo najgora u toj fazi igre. Njihov obrambeni rejting (koliko ekipa prima poena na 100 napada protivničke ekipe), prema zvaničnoj stranici NBA lige, iznosi 120,3. Gori od njih u plej-ofu su bili samo Dalas (121,4) i Bruklin (122,9), ali te ekipe su već kod svojih kuća, Od onih koji su još uvek u “balonu” prvi sledeći su baš Klipersi, ali s puno prihvatljivijih 112,1 poena obrambenog rejtinga. Ovaj podatak dovoljno govori koliko Denver igra lošu obranu, a i situacija da Klipersi imaju dosta raznovrsna napadačka rešenja će im otežati posao. No, šansu, koliko god malu, ipak imaju. Dakle, šta bi trebalo da urade iznenade Kliperse?

Ključ je u igri Nikole Jokića. Srpski košarkaš je u seriji protiv Jute na trenutke izgledao sjajno, ali je imao i trenutaka kada nije bio na nivou superzvezde, šta on svakako jeste. Spasao ga je Džamal Mari, ali plejmejker Denvera će protiv Klipersa imati mnogo teži posao nego protiv Jute. Džez je Mariju ostavljao dosta prostora u igri jedan na jedan, a s obzirom da Juta baš i nema puno igrača koji ga odbrambeno mogu sačuvati, to je Džamal odlično kažnjavao. Ovde će sve biti drugačije. Ako se oporavi Patrik Beverli, on može sjajno da čuva Marija bez pomoći drugih igrača, a u postavljanju pik-end-rol akcija, mladog Kanađanina bez problema mogu da preuzmu Kavaj Leonard, Pol Džordž, pa i Markus Moris. Činjenica je da gotovo svi igrači Klipersa mogu da odigraj dobru obranu na Mariju, a u situaciji kada na parketu neće biti Ivica Zubac, nego Montrezl Harel ili Džamajkl Grin, praktično će svih pet igrača moći da preuzmu Marija na način da on neće imati značajnu prednost u odnosu na čuvare. Mari definitivno mora da odigra na dobrom nivou da bi Nagetsi imali šanse, ali ključ je, kao što smo rekli, kod Jokića.

A on mora da iskoristi spomenutog Zupca. Hrvatski reprezentativac igra dobro u plej-ofu, ali je ipak trenutno mnogo gori košarkaš od Rudija Gobera protiv kojeg je Jokić do sada igrao. Zubac ima sporije kretnje, pa bi Jokić mogao to da iskoristi u izvlačenju na šut spolja šta bi definitivno trebalo da bude njegova velika prednost u odnosu na Hrvata. Isto tako, u jedan na jedan duelima Jokić može da igra protiv Hrvata i ostvari veliku prednost, ali tu će njegovi saigrači morati takođe da obave svoj deo posla. Kada se Jokić bude spuštao u reket s namerom da leđima prema košu dođe do laganih poena, ostali igrači Denvera će morati da potpuno “očiste stranu”, odnosno da odvuku čuvare daleko od njega kako oni ne bi mogli da pomognu Zupcu, jer niko ne želi da mu u udvajanje dođu Lenard, Džordž ili Moris. Kada Jokić bude igrao protiv Harela situacija se menja u smislu toga da je on brži na nogama, pa će lakše stići Jokića na spoljnom šutu, ali i tu je centar Denvera u prednosti u igri pod koševima, pa bi trebalo da koristi situacije u reketu u svoju korist. Osim koševa, Jokić bi u toj igri “jedan na jedan” morao opet mnogo više da razigrava saigrače nego je to bio slučaj u seriji protiv Džeza. Svako udvajanje Klipersa mora da bude kažnjeno ulazima igrača Denvera. Ako oni stvore prostor, znamo da će dobiti pravu loptu od Jokića. Iako su Klipersi dobra ekipa s dosta dobrih odbrambenih igrača, ovakve stvari će se njih biti lakše raditi nego protiv Džeza jer Juta ipak ima Rudija Gobera koji svojim dugačkim rukama otežava dodavanja prema saigračima.

Šta se tiče obrane, tu bi Jokić mogao da ima dosta problema. Jasno je da Denver ne brani baš najbolje reket i da srpski reprezentativac nije najveća odbrambena klasa, a ovde će to biti još izraženije. Juta je u nekim situacijama doslovno šetala kroz reket Nagetsa, a Klipersi imaju mnogo bolje igrače koji će sve te prilike bez problema kažnjavati. Biće zanimljivo videti kako će se Jokić postaviti u situaciji kada Lenard ili Džordž budu igrali pik-end-rol akcije sa Zupcem, šta je igra koju Klipersi vole da rade. U tim situacijama se Zubac sigurno neće izvlačiti na šut, jer mu to nije jača strana, ali Jokić nikako neće smeti da preuzima drugog igrača jer neće imati nikakve šanse protiv njih. Isto tako, Zubac je jako dobar u realizaciji prilika oko obruča.

Jokić će u obrani puno zavisiti od saigrača koji moraju da ga pokriju. S obzirom na profil igrača koje imaju Klipersi, trener Denvera Majkl Meloun bi morao od prve minute u petorci ima da Tonija Krejga, Džeramija Grenta, pa i Gerija Herisa. Tek tada bi imao dovoljno igrača s dugačkim rukama koji mogu da smetaju košarkašima iz Los Anđelesa. Isto tako bi ta postava mogla da olakša posao Jokiću, pa i Mariju na obe strane parketa. Igranje s Polom Milsapom bi moglo da znači Denverovo samoubistvo.

Puno toga će i ovde zavisiti od reakcija trenera. Meloun ponekad izgleda dosta usporeno, odnosno njegove reakcije ponekad kasne za korak ili dva pa ga često drugi treneri nadmudre. Doduše, i Dok Rivers zna da pogreši u prilagođavanju na igru protivnika, a koliko god je Dončić igrao fantastično protiv Klipersa, toliko mu je nekim odlukama i Rivers pomogao. Hoće li treneri pomoći svojoj ili protivničkoj ekipi, ostaje nam da vidimo, ali činjenica je da su Klipersi veliki favoriti. Nisu pokazali u “balonu” još ono najbolje od sebe, ali Denver je ekipa koja im prosto – leži. Upravo zbog odbrane i činjenice da Jokić, a posebno Majkl Porter, nisu najbolji na toj strani parketa. Ipak, šanse Nagetsa postoje. Nisu velike, ali ako Jokić bude igrao na najvišem nivou sve je moguće.

