Alesandro Pajola (©MN Press)
Alesandro Pajola (©MN Press)

Šta pogodi Pajola?! (VIDEO)

Vreme čitanja: 1min | ned. 18.10.26. | 16:01

Neverovatan koš plejmejkera Partizan Mozzart Beta

Košarkaši Partizan Mozzart Beta idu ka pobedi protiv Bosne na gostovanju, a kraj treće četvrtine obeležio je Alesandro Pajola.

Plejmejker crno-belih pogodio je na kraju treće četvrtine šut sa celog terena! Nakon što Bosna nije iskoristila napad, na satu je ostalo svega nešto više od dve sekunde.

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Italijan je uhvatio loptu, napravio dva driblinga i pogodio od tablu. Sigurno je neke podsetio i na šut Dušana Kecmana u finalu protiv Cibone 2010. godine.

Pogledajte i sami šta je ubacio Pajola:

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