Alesandro Pajola (©MN Press)
Šta pogodi Pajola?! (VIDEO)
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Vreme čitanja: 1min | ned. 18.10.26. | 16:01
Neverovatan koš plejmejkera Partizan Mozzart Beta
Košarkaši Partizan Mozzart Beta idu ka pobedi protiv Bosne na gostovanju, a kraj treće četvrtine obeležio je Alesandro Pajola.
Plejmejker crno-belih pogodio je na kraju treće četvrtine šut sa celog terena! Nakon što Bosna nije iskoristila napad, na satu je ostalo svega nešto više od dve sekunde.
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Italijan je uhvatio loptu, napravio dva driblinga i pogodio od tablu. Sigurno je neke podsetio i na šut Dušana Kecmana u finalu protiv Cibone 2010. godine.
Pogledajte i sami šta je ubacio Pajola:
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