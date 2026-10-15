Šta se desilo između Dorsija i Olimpijakosa? Barcokas neće da se meša

Dok se grčki mediji utrkuju da izbace nove detalje skandala koji potresa klub, trener Jorgos Barcokas pokušava da spusti loptu i nije želeo da se obruši na jednog od najboljih igrača u timu.

”Nikada ne pričam loše stvari o ljudima koji nose ili su nosili dres Olimpijakosa. To neću raditi ni sada”, rekao je Barcokas i dodao:

”Treba svi da razumemo da je iznad svih nas tim i tu mantru moram da zastupam više od svih. Zato ću se fokusirati samo na igrače koji su mi na raspolaganje. Uradićemo najbolje što možem i videćemo šta će se desiti po pitanju onoga što ne određujem ja, već klupska uprava”.

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Podsetimo, stvari su eskalirale pošto je Džeron Blosomgejm u podkastu “Triple Threat Show” izjavio kako su “Dorsijevi kvaliteti zamenjivi”. Nedugo zatim javio se i sam Dorsi i ostavio odgovor u komentaru na video snimak:

”Džerone, ako je ono što radim ‘zamenjivo’, zašto me onda Olimpijakos ne pusti odmah, pogotovo kad već ne žele da me plate. Zašto da trošimo vreme i pravimo dramu? Zašto se stručni štab plaši? Hajde da vidimo”.

Tu se nije zaustavio, već je doveo u pitanje svoju ulogu u timu.

”Minutaža mi je opala niotkuda. Neću sada da ostavim sve što sam gradio, izneću istinu o tome kako su se ponašali prema meni ovde. Nije sve onako, kako se čini ljudima sa strane”.

Petak, 20.30: (3,00) Barselona (16,0) Olimpijakos (1,50)

Iskusni šuter je otvorio sezonu jako i ubacio 25 poena Baskoniji u prvom kolu, a onda je njegova uloga nestala. Dorsi je ubacio četiri poena za 17 m,inuta protiv Efesa u četvrtom kolu, da bi protiv Valensije odigrao samo pet minuta.

Grčki mediji tvrde da je sve puklo zato što Dorsi ne želi da potpiše novi ugovor. Njemu je ponuđena saradnja na još četiri godine u vrednosti od 2.700.000 evra po sezoni, međutim, on to navodno nije prihvatio.