Stara želja ponovo aktuelna, Nedović na radaru izraelskog velikana

Nakon poraza od Real Madrida, izraelski stručnjak je na pitanje o mogućem dolasku srpskog beka odgovorio:

"On je jedan od igrača koji se nalaze na našoj listi. Ne želim da ulazim u njegovu ugovornu situaciju. Sešćemo sa Klaudijom (generalni menadžer) i doneti odluke".

Kako pišu tamošnji mediji, u Tel Avivu veruju da bi Nedovićevo dugogodišnje iskustvo u Evroligi moglo da bude od velike pomoći ekipi. Ipak, ono što bi moglo da predstavlja problem jeste činjenica da je Nedović od letos bez kluba, a zbog problema sa povredom već duže vreme nije igrao.

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Iz tog razloga izraelski velikan ne želi da sve karte stavi na srpskog košarkaša, već nastavlja da razmatra i druga rešenja na tržištu. Nedović je prethodne sezone u dresu Monaka prosečno beležio 6,1 poen za nešto više od 13 minuta na parketu u Evroligi, uz dobrih 40,8 odsto šuta za tri poena.

Ipak, nisu svi oduševljeni mogućnošću dolaska srpskog beka. Legendarni izraelski trener Pini Geršon u podkastu "At the Buzzer“ pohvalio je Nedovićev šut, ali je imao ozbiljne zamerke na njegovu igru u odbrani.

"Ima neverovatan šut, ali nije plejmejker i ne može da čuva ni mene ni tebe. Potreban nam je igrač koji može da igra odbranu, a Nedović, uz dužno poštovanje, to ne radi"