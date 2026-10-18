Šteta što Partizan nije doveo Laprovitolu

Tenerifi su na svom terenu na krilima spektakularnog Kajla Gaja, koji se vratio košarci, nadigrali Baskoniju rezultatom 82:77. Gaj je bio najefikasniji pojedinac na meču sa 25 poena. Baskonija sa druge strane po ko zna koji put pokazuje da nema kvalitet da igra na dva fronta na najvišem nivou, ali ni dovoljno individualnog kvaliteta, pa pored toga što nižu poraze u Evroligi, sada je stigao prvi i u nacionalnom šampionatu.

Jedina ekipa u ACB koja nema poraz je Real Madrid, a svi znamo kako je ekipa Pedra Martineza startovala u elitnom takmičenju sa tri vezana neuspeha.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Kada pričamo o neuspesima, onda u prvi plan danas moramo da stavimo Barselonu koja je demolirana u lokalnom derbiju od Huventuda rezultatom 113:89.

Rezultat ste dobro pročitali, Huventud je Barsi isporučio čak 113 poena i slavio sa 24 razlike. Samo taj podatak vam dovoljno govori kako je utakmica izgledala i koliko je ekipa Aleksandra Sekulića nemoćno delovala. Uostalom, detalj da je Kevin Panter dao samo sedam poena dovoljno govori kako je sve izgledalo, s obzirom na to da je nekadašnji kapiten Partizana prva opcija u napadu Barse.

Kada smo već pomenuli Partizan, onda je nemoguće da se ne setimo priča od letos da je Nikola Laprovitola bio meta crno-belih. I činjenica je bila da je Đoan Penjaroja video iskusnog pleja u svojoj ekipi, ali popularni Lapro nije hteo da napušta domovinu, iz Barselone se samo preselio u Badalonu i pokazao da je i dalje majstor košarke.

Večeras je plesao u tandemu sa Rikijem Rubiom i baš je ovaj tandem obeležio meč, pa je veliko pitanje kako ova dva asa ne igraju Evroligu. Rubio je imao 19 poena i šest asistencija, a Laprovitola 17 poena i osam asistencija.

Zaista bi neko takav idealno seo sada Partizanu koji muči muku sa šutem sa distance, ali to je neka druga priča koja Laprovitolu ne interesuje.