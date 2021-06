Odluka Nikole Jokića da se ne odazove pozivu selektora Srbije Igora Kokoškova podelila je srpsku javnosti. Jedni brane najkorisnijeg igrača NBA lige rečima da razumeju njegovu odluku, i da je superstar Denver Nagetsa iscrpljen posle teške sezone.

Ima i onih koji kažu da Jokić nije smeo da propusti reprezentativne akcije, uzimajući u obzir važnost kvalifikacionog turnira za Olimpijske igre.

Međutim, za nekadašnjeg Jokićevog saigrača Vladimira Štimca dileme nema.

"Ja sam prvi koji je tužan. Nisam ljut uopšte na njega. On je igrao 109 utakmica ove sezone. Naravno da ću da ga branim, bio mi je saigrač u reprezentaciji, osvojili smo medalju Riju. Možda on ima druge probleme...Ne treba sad da skaču i da ga osude. Dosta je dao Srbiji do sada, kao što je Novak", rekao je Štimac za jutarnji program TV Prva.

I pored izostanka nekih igrača jasno je da reprezentacija Srbije ima ozbiljan kvalitet.

"U našoj reprezentaciji nema najznačajnijih. Nebitno koliko je ko poena dao. Bili smo 24 sata zajedno, pomagali jedni drugima. Mora da se ima i kvalitet, ali sloga je mnogo važna. Teodosić, Bjelica, Bobi, Milutinov, videćemo šta će biti sa Bogdanom. Reprezentacija nam je svakako kompetitivna za Olimpijske igre", istakao je Štimac.