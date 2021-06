Srbija je upisala i drugu pobedu na Akropolis kupu. Apsolutno očekivano, bez obzira na to što je Meksiko u petak namučio krnju Grčku, ova Srbija je ponovo bar za klasu ispred, što je potvrdio i konačni rezultat - 104:67 (27:20, 24:15, 34:13, 19:19).

Selektor Igor Kokoškov može da bude i te kako zadovoljan, ali i oprezan. Meksiko nije pružio više od 15 minuta otpora, a kada su se kola pod komandom Omara Kinterosa krenula nizbrdo, više nije bilo šanse da se spreči rezultatski debakl. Srbiji je ovaj susret poslužio kao lakši trening pred sutrašnje odmeravanje snaga sa Grčkom koja takođe nije u punom sastavu, ali bi svakako trebalo da bude ozbiljniji test pred povratak u Beograd, generalnu probu s Meksikom 23. juna i nastavak priprema za olimpijske kvalifikacije (29. jun - 4. jul).

Kokoškov je uspeo u glavnoj nameri, a to je da ravnomerno podeli minutažu. Aleksa Avramović je sa 25 minuta najviše vremena proveo na parketu, dok je Dalibor Ilić s nepunih 12 minuta dobio najmanji prostor za igru, s tim što su 20 ili više minuta odigrali samo još Dragan Milosavljević i Nemanja Bjelica kao dvojica najiskusnijih igrača u timu. Osim rezultata koji može da posluži za pumpanje samopouzdanja i brže hvatanje takmičarskog ritma, stručni štab mogao je da vidi i šta to može da očekuje od pojedinih igrača.

SRBIJA – MEKSIKO 104:67

/27:20, 24:15, 34:13, 19:19/

OAKA Arena, Atina.

SRBIJA: Petrušev 23 (9sk), Bjelica 9, Marinković 3, Milosavljević 6, Lazić -, Jović 12, Davidovac 8, Avramović 7 (5as, 4sk), Dobrić 17, Anđušić 5, Ilić 2, Marjanović 12.

MEKSIKO: Estrada 2, Haimes 10 (13sk), Stol 6, Vilis -, Amigo 6, Hiron 7, Roačo 2, Mendez 8, Kamačo 9, Rejna -, De Aro 11, Ramos 6.

Filip Petrušev je ponovo bio prvo ime Srbije. Jedan skok nedostajao mu je za dabl-dabl, dominantna figura u oba reketa zbog čega je bio prvi strelac utakmice sa 23 poena uz samo jedan promašaj iz igre (8/9). Ponovo je odličnu igru prikazao najbolji igrač Mege, a kako je dominirao u praktično svakoj utakmici otkako je stigao u reprezentaciju, Petrušev jednostavno želi jače rivale kako bi pokazao da sve ovo nije slučajno. Zapaženu rolu imao je šuter Crvene zvezde Ognjen Dobrić sa 17 poena za nešto više od 12 minuta, uz savršenih 5/5 iz igre iliti 2/2 za tri. Boban Marjanović je takođe skupio isti broj minuta, uz 12 poena i četiri uhvaćene lopte, dok je fokus na sebe stavio Stefan Jović. Iskusni plejmejker odigrao je savršeno prvo poluvreme gde je trasirao Srbiji put ka ubedljivoj pobedi sa 10 poena, te po jednu blokadu i ukradenu loptu. Na kraju je imao ukupno 12 poena, tri asistencije i dva skoka, a poput Dobrića takođe je šutirao bez greške. Bjelica je ponovo imao svestran učinak sa devet poena, četiri skoka i tri završna dodavanja, Aleksa Avramović se zajedno s Milosavljevićem i Jovićem posvetio razigravanju saigrača. Ubeležio je pet asistencija, četiri skoka i sedam poena.

Za razliku od susreta s Portorikom, Srbija je danas izgledala dosta sigurnije u napadu. Tome je znatno doprinela i igra Meksika čiji igrači prosto nisu mogli da isprate ritam Orlova, pa su tako igrači Igora Kokoškova šutirali 34,5 odsto za tri (10/29) i 77,1 odsto za dva poena (27/35). Broj izgubljenih lopti gotovo je prepolovljen i sa 17 danas je na “samo“ devet, uz neočekivano malu razliku u kontroli skoka (25/7 – 19/12).

Posle gotovo izjednačene uvodne četvrtine Srbija je dodala gas u nastavku, pa je vrlo brzo razlika iznosila 14 poena (34:20), da bi do poluvremena bila i tada maksimalnih 19 poena (51:32). Dobrićevom trojkom otvorena je dominantna treća deonica završena rezultatom 34:13 u korist Orlova, što je ujedno pokrenulo seriju 19:5 iz čega je distanca iznosila 30 poena (70:40). Do kraja je plus najviše iznosio 43 poena kod rezultata 104:61, posle čega su Meksikanci vezali šest poena u samoj završnici i za nijansu ublažili poraz.

Kod Meksika najefikasniji, ujedno i jedini dvocifreni igrači bili su Fabijan Haimes sa 10 poena i 13 skokova, odnosno Omar de Aro sa 11 poena. Srbija nastup na Akropolis kupu završava u nedelju utakmicom protiv Grčke od 19 časova.