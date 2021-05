Posle eskalacije sukoba u Izraelu, strani košarkaši u tamošnjim klubovima izdali su zajedničko saopštenje u kome su zatražili otkazivanje prekinute sezone.

"Posle konsultacija, dugih i teških razgovora sa kolegama (rođenim u inostranstvu) iz svih timova, došli smo do sledećeg zaključka. U našem je najboljem interesu, zbog sigurnosti, porodičnog i psihološkog blagostanja, da se liga odmah otkaže. Iako cenimo napore Lige da nas prebace u Grčku, Kipar ili bilo koju drugu zemlju, nećemo ući u avion koji nas vodi bilo gde osim do kuće. Ako rizikujemo da letimo sada, onda je to samo da bismo otišli kuči, porodicama i voljenima", navodi se u saopštenju

Postoje pojedini internacionalci koji bi više voleli da ostanu u Izraelu, odnosno da ne lete u ovom momentu zbog sigurnosti.

"Podržavamo ih i njihovu odluku. S obzirom na sve scenarije, jedno je sigurno - košarka nam je trenutno najmanja briga. Koliko god volimo košarku, navijače i da se takmičimo, jednostavno u trenutnoj situaciji ne možemo bistrog uma da razmišljamo o najboljem proizvodu za navijače", traže internacionalci da se otkaže sezona.

Pošto je objavljen njihov stav, Liga je saopštila da će tokom dana održati sastanak na kome će odlučiti kada i na koji način će se nastaviti šampionat. Jedna od opcija je, kada se steknu bezbednosni uslovi, da se prvenstvo nastavi bez stranih igrača.