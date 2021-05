Brutalna završnica finala Evrolige! Možda je bolje da kažemo - rata! A na kraju je kao najbolji izašao Anadolu Efes koji je savladao Barselonu u Kelnu i pokazao da je najjači tim Starog kontineta - 86:81. Pripadalo je to možda Efesu prošle sezone, ali ove nije moglo ništa da ga zaustavi. Po prvi put u istoriji Efes se popeo na krov Evrope. A Vasilije Micić je pored MVP titule zauvek postao i osvajač Evrolige.

I ne samo da je to sve uradio, već je dominirao kada je bilo najvažnije. Vezao je poene u poslednja tri minuta i dokazao zbog čega je najbolji! Ako je iko sumnjao u njega, e sada više nema u šta da sumnja. Ide Vasa u NBA kao najbolji košarkaš Evrolige. Završio je meč sa 25 poena. Rešio je finale Vasa! Najbolji je i po titulu, a još važnije - gledajući teren.

Pored 25 poena dodao je i pet asistencija, tri ukradene lopte i tri skoka. Šutirao je 6/10 za dva, 2/4 za tri i 7/8 sa linije penala. Ako su gledali ovo ljudi iz Oklahome, a gledali su, imali su šta i da vide.

Nije ovo bilo finale za one koji vole akrobacije, lepe poteze i lepršavu igru, već više za ljubitelje žestoke borbe i odbrana oštrih poput žileta. Pravili su i jedni i drugi serije, a često su se mučili da vide obruč pored tako snažnih odbrana sa obe strane, pa je zato bilo mnogo teških šuteva, iz neizrađenih situacija. Ali, kao takvo - bilo je strašno finale.

Nekako se tokom celog toka meča videlo da će se utakmica rešavati u poslednjim minutima, a na pet minuta do kraja došlo je do potpunog izjednačenja, Efes je prosuo prednost. A ona je Micić uzeo loptu u svoje ruke. I uz pomoć Larkina rešio finale.

IZBOR UREDNIKA

Važno je bilo za Barselonu da se Nik Kalates našao u sastavu i to u prvoj petorci. Sa druge strane Ataman je bio srećan što je mogao da računa na Sertača Šanlija koji je postigao čak prvih osam poena svog tima, što je svakako bilo neočekivano.

Uz pomoć odličnog Brendona Dejvisa Barselona je ukrala brojne skokove Efesu ispred nosa, a teneri oba tima su od samog starta pokušali da izvrše pritisak na sudije pa su brzo dobili po tehničku. Ipak, Katalonci su uspostavili svoj ritam i držali su konce igre u svojim rukama.

Ataman je morao da reaguje na to i uveo je Larkina i Plajsa u tandemu i to mu je donelo boljitak, Efes je krenuo da pronalazi rupe u odbrani Barse, ali i sam da steže obruč pa je došlo do preokreta. Zanimljiv je podatak da u prvom poluvremenu Nik Kalates, Pau Gasol i Nikola Mirotić nisu dali nijedan poen.

Prvi deo igre trajao je sat vremena, gomila faulova svirana je sa obe strane, igralo se na ivici incidenta, ali to i jeste evropska košarka u svojoj srži i zato je volimo.

Ako u prvom delu nije bilo Micića, onda se srpski košarkaš razigrao u nastavku, pogodio je dva puta uz faul, jednom za dva, jednom za tri poena, vraćao je na to Higins, pa su se oba tima malo raspucala i krenula je još zanimljivija košarka. Da nije bilo Higinsa, Efes bi imao i više od sedam poena prednosti na ulasku u poslednju četvrtinu.

A tamo je Micić sve rešio. I stavio tačku na ovu sezonu.

Uskoro opširnije...