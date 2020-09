Crvena knjižica uvek je u rukama. Tu zapisuje šta je bilo dobro na treningu ili utakmicama, šta bi trebalo da popravi, pa čak i kako se oseća posle mečeva. Kaže da mu pomaže da zadrži fokus. Ništa čudno, on bi trebalo da je još na koledžu. U stvari, on je i dalje student. Samo što je uz to i pakleno dobar košarkaš. Tajler Hiro je u noći između srede i četvrtka knjigu ostavio po strani, uzeo loptu i povukao Majami do pobede nad Bostonom od 112:109 i prednosti od 3:1 u finalu Istočne konferenije NBA lige.

Hiro je ubacio 37 poena, imao je šest skokova i tri asistencije i bio ubedljivo najbolji igrač četvrte utakmice serije. Džimi Batler je pomogao sa 24 poena, Goran Dragić je dodao 22, a Bem Adebajo, uprkos problemima sa ramenom, 20 uz 12 skokova.

Na dugoj strani 28 poena Džejsona Tejtuma, uz napomenu da je sve koševe postigao u drugom poluvremenu u kojem su Seltiksi uspeli da izbrišu dvocifren zaostatak i čak u poslednjoj deonici preokrenu na poen prednosti samo da bi im Majami opet pobegao. Bez obzira, sam je to i rekao Tejtum posle meča, neprihvatljivo za igrača takvog renomena, da u prvom poluvremenu ne ubaci ni koš. Džejlin Braun je postigao 21 poen, Kemba Voker 20, Gordon Hejvord 14, a Markus Smart 10, ali uz 11 asistencija.

Nije vredelo. Ne protiv Majamija sa ovako razigranim Tajlerom Hirom.

“Postoji neka nverovatna takmičarska poniznost kod njega. Pun je samopouzdanja, neustrašiv je tolko da je to neuobičajeno. Ali je dovoljno skroman da sa njim može da se radi, da se trenira, prihvata mentorstvo iskusnijih igrača koje imamo u timu. I samopouzdanje mu samo skače”, zadovoljno trlja ruke trener Majamija Erik Spelstra dok priča o 20-godišnjem asu.

O tom samopouzdanju govori i to što je posle Braunove trojke za prilazak Bostona na 104:107 Hiro bio taj koji je 2,1 sekundu pre kraja ubaio odlučujuća bacanja, hladnokrvno kao da pričamo i igraču koji je već osvajao šampionsko prstenje, a ne o rukiju.

Hiro je iz igre ubacio 14 od 21 šuta, za tri je šutirao pet od 10 i na kraju postao tek drugi 20-godišnjak koji je u utakmici plej-ofa ubacio 37 ili više poena. Drugi je bio niko drugi do Irvin Medžik Džonson, koji je u šestoj utakmici finala iz 1980. postigao 42 za LA Lejkerse. Majmijev rekorder je sa 27 poena bio Dvejn Vejd, Hiro je 17 ubacio samo u poslednjoj četvrtini.

“Njegovi šutevi su napravili razliku. Džimi je bio sjajan pred kraj, Adebajo tipični on, Dragić je imao neke fenomenalne poteze, ali Hiro je bio neverovatno dobar večeras. Obruč mu je izgledao kao okean”, hvali trener Bostona Bred Stivens.

Pre ove utakmice Hiro je u plej-ofu prosečno ubacivao 14,8 poena uz četiri asistencije i 5,7 skokova po meču. Više nego dobro za 20-godišnjaka. Ali ovako nešto mu je falilo da bi svi prestali da ga gledaju samo kao supertalentovanog dečaka. Prerastao je on to, ubacivao trojke u poslednjim sekundama napada…

“Više nije ruki”, jasan je Spelstra.

