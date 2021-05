Sačekaćemo ipak još malo do početka finala Jadranske lige. Budućnost je svoj posao odradila čak iznenađujuće brzo s obzirom na to kakvi su dueli s Mornarom bili u prethodnom delu sezone, dok će Crvena zvezda i Igokea posle dva zanimljiva odmeravanja snaga u majstorici da odlučuju o poslednjem učesniku finala.

Crvena zvezda je ponovo izgledala loše u Laktašima što je zapravo poslednja opomena pred majstoricu u koju će stati cela sezona dok ekipa Dragana Bajića, zvanično najboljeg trenera Jadranske lige za takmičarsku 2020/21, sada dolazi u Beograd s namerom da napadne finale iz svih oružja, bez straha da će nešto da izgubi jer može samo mnogo da dobije.

Budućnost je počela da se uzdiže posle turbulentnih mesec dana, Crvena zvezda opet da stoji na nestabilnim nogama kao u najvećem delu sezone, dok Igokea u svom drugom učešću u doigravanju Jadranske lige juri i najbolji rezultat u klupskoj istoriji, kao potvrdu odličnih igara i pomaka napravljenih u svim okvirima... O dešavanjima u plej-ofu Jadranske lige razgovarali smo sa Jovicom Antonićem, selektor reprezentacije Srbije do 20 godina i dugogodišnji trener u stručnom štabu Saše Đorđevića, sada Igora Kokoškova.

“Poslednjih mesec dana, otkako je Zvezda prestala da igra Evroligu, očekujem da se uhvati stabilnost, došli su i do više zajedničkih treninga, do prepoznatljive igre u odbrani, pogotovo do svega što Dejan Radonjić insistira. Ali, nije baš tako lako da se u ovom timu uhvati nit i da se dugoročno igra na način na koji to trener želi“, ističe Antonić u uvodu priče za Mozzart Sport i okreće se ka Igokei:

“Igokea je ekipa koja igra najbolju košarku u ABA ligi, najsadržajniju. Trener (Dragan) Bajić zna odlično da složi tim, petorku, da odredi način igranja shodno petorci kojom raspolaže, pa kada na to dodamo šuterski potencijal Igokee, onda je to ekipa koja ima dobar raspored, gde igrači dobro čitaju situacije, gde pokušavaju da ostvare prednost, da otvaraju bolje pozicije šuta. Znaju da igraju unutra, znaju spolja, na pik’n’rolu i pik’n’popu su takođe odlični, niži igrači imaju dobru leđnu tehniku... Takva kompozicija im daje mogućnost da u odbrani na različite načine rešavaju probleme“.

Kako biste uporedili sveukupni kvalitet Crvene zvezde i Igokee?

“Po kvalitetu imena i tima Igokea za klasu ispod Crvene zvezde, ali trenutkom forme, inspiracijom, samopouzdanjem i načinom na koji igraju cele sezone praktično, pokazuju ne samo najsadržajniju, već najbolju košarku koja je dobro ukomponovana. Racionalno, lepo, na rezultat, igraju pravu košarku“.

Da li je posle igre u Laktašima Crvena zvezda u problemu pred treći susret u utorak?

“Crvena zvezda neće dozvoliti da izgubi tu majstoricu“, kaže Antonić i obrazlaže svoju misao:

“Kod Crvene zvezde problem uopšte nije pristup, ali Igokea igra na način koji jako ne odgovara crveno-belima. Igokea jednostavno ne odgovara kompoziciji tima Crvene zvezde, što se uostalom i videlo kroz ove četiri utakmice koje su dosad odigrali. Ono što smo videli u Laktašima u petak ne dešava se prvi put, da ih (Zvezdu) Igokea onako razmontira od prvog do poslednjeg minuta s velikom razlikom. Zvezda će ipak naći način da prevaziđe ovaj problem i dođe do svoje igre, jer sve ono što bi je potencijalno sačekalo u finalu ne dozvoljava ovakve padove, odnos prema igri i naposletku rezultate“.

Košarkaši Igokee u dobrom raspoloženju posle trijumfa (©ABA LIGA – Nikola Vuruna)

Dragan Bajić je u zaključku izjave po završetku utakmice u petak rekao da dolazi u Beograd da pobedi Crvenu zvezdu. Stiče se utisak da je Igokea sada u boljem psihološkom momentu?

“Dragan priča istinu, jer to je sada psihologija celog tima, kluba, igrača, stručnog štaba... Oni su dosad ostvarili maksimum. U polufinalnoj seriji su na 1-1, bolji psihološki trenutak imaju od Zvezde zbog kompletne druge utakmice koja im daje dodatno samopouzdanje. Oni su i tokom prethodne utakmice u Beogradu držali Zvezdu 30 minuta u neizvesnosti, pa se onda dogodio preokret“.

Gde je zapravo suština problema Crvene zvezde?

“Ne mogu o tome konkretno da pričam jer nisam unutar tima, ali Zvezda ne može da uspostavi način igranja koji realno zahteva Dejan Radonjić. Nije samo do Igokee, Zvezda je na muku, a verovatno i sreću pobedila Igokeu u onom ligaškom susretu u Beogradu, pa onda i nekoliko dana kasnije Cedevitu Olimpiju na istom mestu. Spletom okolnosti su se događali preokreti. Nije Zvezda u onom tonusu kakav kakav se očekuje“, zastao je na trenutak dugogodišnji trener u stručnom štabu reprezentacije Srbije i zatim dodao:

“Oni su poslednjih sedmica sve vreme tu negde, traže se i dalje. Očekujem da se Zvezda podigne i uspostavi dobar ritam, jer ne sme da ispusti poklon od Budućnosti koji joj je doneo prvo mesto i prednost domaćeg terena. Mora da se našpanuje pod hitno Zvezda, jer kasnije utakmice u finalu protiv Budućnost neće dozvoljavati takve padove, bez obzira na domaći teren. Neće smeti sebi da dozvoli nikakve padove, jer će te utakmice biti jako teške za igranje“.

Da li nam je utakmica u petak pokazala da Crvena zvezda možda i previše zavisi od učinka bekovskog tandema Lojd-Volden? Obojica su izgledali indisponirano na parketu, odbrana Igokee je odradila veliki posao da bi umanjila njihov učinak...

“Zvezda nema napadački potencijal samo u njima. Ostatak spoljne linije takođe ima dobar potencijal, ali to je sada sve do načina igranja, na opredeljenju protivničke odbrane. Zvezda ima možda ima najveći napadački potencijal u krugu Budućnost – Igokea – Zvezda, samo je pitanje koliko će uspeti da se nameste i uđu u dobru formu. Nisu samo Volden i Lojd dvojica koji daju kapacitet igri u napadu. Ima potencijala u dosta igrača, ali to je sve sada pitanje sistema igre, pre svega. Odbrane definitivno gađaju Lojda i Voldena kao dvojicu najopasnijih igrača u timu, ali to bi onda trebalo da bude dobra priča za ostatak ekipe za koji ne možemo da kažemo da je loš. Pa, igrali su Evroligu na solidnom nivou ove sezone, mnoge utakmice izgubili na samo jednu loptu, pokazali su da mogu“.

A, može li Zvezda da izvuče taj potencijal u ključnom delu sezone?

“Ovo je sada najbolji trenutak, kada moraju da se zatvore u odbrani i otvore u napadu, da bude onaj tim koji svi u klubu očekuju“.

Lazić, Dobrić i Davidovac (©ABA LIGA – Nikola Vuruna)

Znači li ono što ste prethodno rekli da kod domaćih igrača i dalje postoji problem manjka samopouzdanja koji vuče korene iz prvog dela sezone, pa da možda i među saigračima ne postoji dovoljno poverenja?

“Svi igrači u timu dobijaju određene role i minute, ali rekao bih da se kod nekih od njih ne pokazuje potrebno samopouzdanje i odlučnost da uzimaju stvari u svoje ruke, da oni rešavaju situacije koje im pravi igra. Stručni štab je vrlo svestan da je možda i najveća snaga, prevaga u tim domaćim igračima. Zato moraju da budu osposbljeni da daju ono što se od njih očekuje. Ali, opet smatram da ima dosta i do samih igrača, koji su čas na dobrom nivou samopouzdanja, čas padnu. Ne možemo da kažemo da ih treneri pomeraju iz igre i da zato gube neki status. To je prosto stvar kvaliteta i karaktera koji definitivno imaju. Samo je pitanje njihove odlučnosti koja ide od pojedinca“, smatra Antonić i nastavlja:

“Radonjić je pokazao da hoće da stane iza njih i bude im podrška, jer je s mnogima od njih radio. Na kraju je sve samo do njih, da moraju da preuzmu veću inicijativu i ne čekaju šta će stranci prvo da naprave, pa da se oni uklope u to. Treba da uzmu deo napadačkog kolača i daju veći doprinos. Ponavljam, mnogo je teško da o tome pričam kao čovek sa strane, jer su to ipak kompozicijska slaganja unutar tima, ali vidim kakva je situacija jer su to igrači koje dobro poznajem, koji su prošli mlađe reprezentativne kategorije i bili u A timu, trenirao sam ih i vidim kod nekih manjak samopouzdanja i odlučnosti. Ne zbog eventualnog lošeg statusa kod trenera, nego zbog ličnih stvari“.

Na šta Zvezda mora da obrati najveću pažnju u predstojećoj majstorici, kako bi obezbedila pobedu i prolaz u finale?

“Zvezda mora da napadne Igokeu, pre svega u odbrani, da joj ne dozvoljava da pravi prednost kroz izolaciju i igru jedan na jedan... Individualna odbrana mora da bude da bude na višem nivou, pogotovo u spoljnoj liniji, te da uz pomoć ostatka tima odbranu zaokruži dobrim skokom. Tako će se doći do lakših poena u tranziciji. Odbrana je ključ Zvezdine pobede u majstorici. Ovako kako igra u napadu nije baš idealno, ali sve može da se popravi kroz dobru odbranu i podigne samopouzdanje iz zaustavljanja protivničkih napada“.

Jovica Antonić (©Star Sport)

Hajde nakratko i o drugoj polufinalnoj utakmici. Da li vas je iznenadilo to što se crnogorska serija završila već posle dve utakmice?

“Nije me iznenadio ovakav ishod. Poslednje tri ili četiri utakmice koje su igrali međusobno bile su na jednu ili dve lopte, Mornar je uvek bio dobrog šuterskog raspoloženja, ali je Budućnost ipak bolji, kompletniji tim koji se nalazi u boljem trenutku posle svega što im se dogodilo. Za mene nije iznenađenje što je Budućnost obezbedila finale već posle dve utakmice“.

Budućnost je u poslednjih mesec i kusur prošla kroz turbulentan period, ali čini se da se ponovo vidi osmeh na licu igrača i stručnog štaba. Da li to Plavima daje određenu prednost u finalu i najavljuje bolje dane?

“Dejan mi je prijatelj i zajedno radimo u reprezentaciji. Gledam Budućnost i osmeh je dobar, osmeh je nešto s čim tim, igrači i stručni štab treba da žive, jer daje bolju atmosferu. Osmeh je nešto po čemu je Dejan (Milojević) prepoznatljiv. Budućnost je prošla kroz težak period ne tako davno, u Evrokupu je malo nedostajalo da se možda napravi rezultat sličan Monakovom na kraju, u Jadranskoj ligi je izgubljeno prvo mesto... Ali, čini mi se da je ipak potrebno još vremena da bi ovaj tim dobio pravi izgled, kako bi to Dejan voleo i kako bi igrači dobili ono pravo od njega. Videćemo šta nam donosi finale“.

