Bruklinov zvezdani trio se neće u svojoj prvoj sezoni oktiti šampionskim prstenom. Za to su krivi Milvoki Baksi, koji su na krilima još jedne sjajne partije prošlogodišnjeg MVP-a lige Janisa Adetokunba slavili u sedmoj utakmici polufinala istočne konferencije i u Berklejs centru na kolena bacili prvog favorita za tron. Vodila se velika borba do poslednje sekunde, Kevin Durent i Netsi su u većem delu susreta bili u prednosti, ali nijednom većoj od 10 poena. Na kraju ipak nisu izdržali, probudili su se u pravi čas Džru Holidej i Kris Midlton i ugasili snove ekipi Stiva Neša da može do titule - 115:111 (109:109). U finalu Istoka će igrati protiv boljeg iz duela Filadelfije i Atlante, koji će takođe biti rešen u sedmoj utakmici.

Opravdala je majstorica očekivanja u potpunosti. Kao što se i pretpostavilo, viđena je lavovska borba između prvih zvezda Milvokija i Bruklina - Adetokunba i Durenta. Dugo je grčki reprezentativac na svojim leđima nosi Bakse i održavao ih u igri, ali su mu se u ključnim momentima priključili Holidej i Midlton i važnim šutevima pogurali sastav iz Viskonsina ka pobedi. Sa druge strane je dvostruki šampion sa Golden Stejtom u većem delu susreta imao podršku u Hardenu, Grifinu i Brusu Braunu, ali kada se lomilo sve je ostalo u rukama sjajnog strelca. Potvrdio je taj epitet, na sekundu do kraja regularnog dela pogodio je dvojku sa distance i poravnao rezultat, što je ispostaviće se Netsima donelo produžetak.

ONE

OF

A

KIND pic.twitter.com/izsRUJy0Uo — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) June 20, 2021

Koliko je važnost utakmice vezala ruke i jednima i drugima govori podatak da su u prvih četiri minuta produžetka postignuta samo četiri poena, po dva na obe strane. Ušli su Baksi u poslednjih 30 sekundi sa dva poena prednosti zahvaljujući poenima Midltona, a onda je ponovo sudbina Bruklina završila u rukama Kevina Durenta. Već umorni kilni košarkaš, koji ni večeras nije napravio minut pauze, pokušao je na sekundu do kraja istim receptom da obezbedi još dodatnih pet minuta svojoj ekipi, ali njegov šut preko Džrua Holideja nije ni stigao do obruča. Ostao je Durent bez goriva, a Bruklin bez finala konferencije.

Proveo je Kevin Durent svih 53 minuta u igri, ali nije vredelo. Meč je okončao sa 48 poena (17/36 iz igre), devet skokova i šest asistencija. Sa druge strane je Janis ubacio 40 poena, uz 13 skokova i pet asistencija. Takođe je u finišu bio na izmaku snage, proveo je skupa 50 minuta na parketu u majstorici. Uzeo je daleko manje šuteva od prve violine Bruklina, ali je bio i dosta precizniji (15/24).

Otvorili su Baksi utakmicu sa dve vezane trojke, ali je usledio jak odgovor domaćina. Pet poena je vezao Durent, priključili su mu se Harden i Heris sa još po tri, za seriju 11:0 i preokret. U nastavku se igralo u kratkim serijama, a Milvoki nije dozvoljavao rivalu da se odlepi. Kako god bi Netsi stigli do prednosti, usledio je odgovor na drugoj strani. Na kraju je zahvaljujući Durentu i Braunu Bruklin otišao na prvi odmor sa tri poena viška.

Drugi kvartal Netsi otvaraju trojkama Durenta i Grifina, ali još jednom gosti nisu dozvoljavali protivniku da stekne osetniju prednost. Igralo se potom koš za koš, sve dok do večeras prvi favorit za prsten nije stigao do dvocifrenog viška. Nadljudskim naporima je Adetokunbu uspeo da spusti zaostatak na podnošljivih šest poena pred veliki odmor.

Prijala je pauza Milvokiju, koji treću četvrtinu otvara serijom 12:2 i dolazi do prve prednosti još od početka utakmice. U nastavku deonice su se ekipe smenjivale u vođstvu, ali je trojka Konatona pokrenula goste, koji sa vezanih osam poena stiču tri poena prednosti u samoj završnici. Durentova je ipak bila poslednja, pa je spustio zaostatak na samo pola koša pred četvrti kvartal.

Do samog kraja se vodila velika borba. Durent je praktično sam igrao protiv jedne od najboljih ekipa u ligi. Usledila je rezultatska klackalica, vladala je potpuna neizvesnost do poslednjih sekundi. Adetokunbo je dobio pomoć u Holideju i Midltonu, koji su u prva tri kvartala očajno šutirali (6/32). Ipak, kada je bilo najpotrebnije pronašli su ritam, pogodili važne šuteve i tako sprečili Durenta da sam dobije utakmicu. Pogodio je i Harden tešku trojku o tablu i dao nadu Netsima da mogu do trijumfa, ali se Milvoki vratio i poenima Midlton sa linije za slobodna bacanja stigao do četiri poena prednosti u poslednje minutu.

BEARD BANK THREE 🤯



This game is UNREAL. pic.twitter.com/b6MonNheJl — Bleacher Report (@BleacherReport) June 20, 2021

Ipak, prva zvezda Bruklina nije želela da se preda. Neverovatni Durent je pogodio težak šut i približio ekipu na samo dva poena, usledio je slab napad Baksa, koji ni posle ofanzivnog skoka nisu stigli do poena, da bi popularni Kej Di šutem preko Takera sa vrha reketa na sekundu do kraja regularnog dela obezbedio svojoj ekipi novu priliku. U četvrtoj deonici je postigao 15 poena.

Tresle su se ruke i jednima i drugima u produžetku. Važnost utakmice i umor doveli su do toga da za četiri minuta vidimo svega četiri poena, a rezultat je i dalje bio izjednačen. Ipak, pogodio je Midlton težak šut, Heris je sa druge strane nastavio da maši otvorene trojke, a Durent više nije imao snage. Pokušao je ponovo u poslednjem napadu da bude heroj, ostao je u izolaciji jedan na jedan sa Holdejom, koji je dokazao zašto je jedan od najboljih defanzivaca lige. Otežao je koliko je mogao Bruklinovom snajperisti, koji je ponovo uputio hitac sa vrha reketa preko ruke, ali ovoga puta nije ni dobacio. Na satu je ostalo manje od sekunde i sve je postalo jasno u Berklejs centru.

KD couldn't get this final shot to go. pic.twitter.com/5zBXuxRMXQ — Bleacher Report (@BleacherReport) June 20, 2021

Na kraju su Adetokunba ispratili Midlton sa 23 poena i 10 skokova, Bruk Lopez sa 19 poena i osam uhvaćenih lopti, zatim Džru Holidej koji je brojao do 13 (8as, 7sk), kao i Pi Džej Taker (11 poena), koji je odigrao paklenu odbranu i svakako je jedan od najzaslužnijih za pobedu Milvokija u seriji. Sa druge strane nije bilo povređenog Irvinga, Harden je flertovao sa tripl-dablom (22p, 9sk, 9as), Blejk Grifin je dodao 17 poena uz 11 skokova, dok su dvocifreni bili i Brus Braun sa 14, kao i Džo Heris sa 10 poena.