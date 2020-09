Krajem septembra obično pišemo o trening kampovima uoči početka NBA sezone, a ove lude godine poslednjeg dana devetog meseca u godini najavljujemo NBA finale. Pustolovina u “balonu” u Orlandu približava se kraju, ostale su samo dve ekipe koje se bore za naslov prvaka, a gotovo celi svet navija za jednu od njih. To je, naravno, Majami Hit, veliko iznenađenje ove sezone koje niko pre početka sezone nije očekivao na ovom mestu, a uz to su i veoma mlada ekipa koja igra lepu košarku. S druge strane su Los Anđeles Lejkersi, tim koji ne umire u lepoti, ali koji u svojim redovima ima Lebrona Džejmsa i Entonija Dejvisa. A kad imate njih dvojicu, onda ste favoriti ili barem u izjednačenom statusu protiv bilo koje ekipe na svetu.

Nakon šta su oba tima osvojili konferencije i igrali dosta napornih serija teško je prognozirati kako će izgledati ovaj dvoboj. Naravno da ćemo svi biti pametniji već sutra, kada vidimo kako će se odigrati prva utakmica u seriji, ali danas ćemo pokušati dati odgovore na neka od važnih pitanja uoči početka serije.

KAKO ĆE MAJAMI DA ČUVA DEJVISA?

Entoni Dejvis (©Reuters)

Entoni Dejvis je igrač za kojeg, bez obzira na sve fantastične igre i brojke koje ima u ovom plej-ofu, i dalje mislimo da u svakoj utakmici može biti još bolji. Nikako nas ne bi čudilo kada bi on u svakoj utakmici imao 35 i više koševa uz najmanje 10-12 skokova, nekoliko asistencija i dve ili tri blokade. Jednostavno, Dejvis može sve - ima visinu, ali i tehniku te mekoću u napadu. U svakom dvoboju on je bio nerešiva zagonetka za protivnike, a to bi mogao biti i sada. Teoretski bi Dejvisa mogao da čuva Bem Adebajo, koji se ove sezone dokazao kao sjajan igrač na obe strane parketa, ali verujemo da će Lejkersi i dalje igrati sa Dejvisom na poziciji “četvorke” te s Dvajtom Hauardom i Džavalom Mekgijem na centru. To znači da bi Dejvisa trebalo da čuva Džej Krauder koji jeste niži od njega, ali koji može barem donekle da ga uspori. No, gotovo smo sigurni da će Majami u svakoj situaciji kada Dejvis dobije loptu, a posebno kad bude udaljen od koša, brzo ići na njegovo udvajanje kako on ne bi završio napad. Lejkersi su u ovom plej-ofu dobili nekoliko dobrih partija od “ostalih igrača”, ali Radžon Rondo, Kajl Kuzma, Kentavijus Koldvel-Poup, Markif Moris, Aleks Karuso i pomenuta dva centra nisu igrači na koje možeš da se osloniš u svakoj utakmici. Eksplodiraće oni tu i tamo, to svakako, ali definitivno se isplati rizikovati na njima i čvršće čuvati Dejvisa, pa i Lebrona.

HOĆE LI MAJAMI DA IGRA ZONU?

Trener Hita Erik Spolstra je i za vreme sezone, a posebno u plej-ofu često koristio zonsku odbranu 2-3 u kojoj su prednja dva igrača bila Džimi Batler i Džej Krauder koji su svojim dugim rukama dosta smetali protivnicima. U prvim utakmicama protiv Bostona to je vrlo dobro funkcionisalo, kasnije je izgledalo da su se Seltiksi prilagodili na tu odbranu, ali i dalje je ona više-manje dobro izgledala. S obzirom da Lejkersi nemaju izražene trojkaše onda se logično nameće ideja da i protiv njih Majami igra zonu, ali tu postoji jedan problem. Zona se lagano razbija postavljanjem igrača na visokom pustu, na vrhu reketa, a Dejvis je idealan igrač za to. S obzirom na njegovu visinu uvek može da primi loptu koju će mu poslati Lebron ili Rondo, a Dejvis onda na toj poziciji može biti opasnost u svim smerovima. Ima dobar šut s poludistance, može da napadne obruč bilo licem bilo leđima prema košu, a dobar je i razigravač da bi iskoristio skupljanje zone prema njemu te poslao neki lob za zakucavanje Hauardu ili Mekgiju. Naš je utisak da Majami neće previše koristiti zonu, ali bi mogli više da gledamo “zid”, odnosno gomilanje igrača na Lebronu kada on ima loptu u rukama. To su radili protiv Milvokija i Janisa Adetokunpa. Jednostavno su slali tri igrača u odbranu na njega terajući ga da se reši lopte. Tako bi mogli i protiv Lebrona s tim da će pokušati da sprečei dodavanje prema Dejvisu i nateraju ostale igrače Lejkersa da ih dobiju.

KOLIKO MOŽE BEM ADEBAJO U OVOJ SERIJI?

Bem Adebajo (©Reuters)

Mladi centar Majamija je bio najbolji igrač ekipe protiv Bostona, a sada će imati veoma težak zadatak. On je praktično jedini pravi visoki igrač na rosteru Hita, a vodiće tešku borbu protiv Dejvisa, Hauarda i Mekgija. Već smo rekli da će Lejkersi verovatno igrati s centrom uz Dejvisa šta znači da će Adebajo u odbrani imati na papiru lakši posao protiv Hauarda ili Mekgija, ali smo sigurni da će ga Lejkersi napadati već na samom početku utakmice kako bi ga doveli u situaciju da napravi što više ličnih grešaka. Očekujemo da će Lebron vrlo rano zvati svog centra u pik-end-rol akciju kako bi napadao Adebaja, a ne bi nas čudilo ni da Lejkersi pokušaju nekoliko lob akcija za svojeg centra kako bi i tu doveli Adebaja u probleme s ličnim greškama. U svakoj utakmici u kojoj Adebajo bude imao problema s faulovima Majami će imati velikih problema jer je njegova zamena Keli Olinik. S druge strane, Adebajo će imati problema i u napadu. Protiv Bostona je igrao protiv Denijela Tajsa, Enesa Kantera ili Grenta Vilijamsa, ali Lejkersi imaju dosta igrača koji čvrsto brane obruč. Dejvis je u tome sjajan, isto kao i Lebron, ali i Hauard i Mekgi znaju da zalepe poneku bananu. Biće teško Adebaju, a on je de facto ključni igrač Majamija. Ako on donese kakvu-takvu ravnotežu pod obručima, Hit će imati veće šanse za pobedu i osvajanje NBA prstena.

KAKO ĆE LEJKERSI ČUVATI MAJAMIJEVE TROJKAŠE?

Dankan Robinson (©Reuters)

I od Lejkersa smo videli zonu u ovom plej-ofu, ali ne verujemo da ćemo je gledati u većoj meri protiv Majamija. Jednostavno, zona je prevelika opasnost kada igraš protiv ekipe s velikim brojem trojkaša kao što je to Majami u čijim redovima ima dosta igrača koji mogu da pogode šut za tri poena praktično iz bilo koje pozicije na terenu, a posebno se to odnosi na Dankana Robinsona. Uostalom, Boston je i na početku serije protiv Majamija pokazao koliko su se bojali Robinsona jer je njega na početku te serije čuvao Markus Smart, najbolji odbrambeni igrač Seltiksa. Očekujemo da će i Lejkersi krenuti agresivno na Robinsona na početku finalne serije, odnosno da će neko biti zadužen da prati svaki njegov pokret. Lejkersi nemaju Smarta, ali Kentavijus Koldvel-Poup ili Deni Grin mogu da odrade dobar posao na njemu. Osim Robinsona očekujemo da će Lejkersi agresivno iskakati na sve ostale igrače ako budu pokušavali šut za tri poena, odnosno da će terati igrače Majamija da ulaze pod koš gde će ih čekati dosta visokih igrača spremnih na blokadu. Hoće li u tome uspeti, videćemo, ali Majami ima nešto šta nije imala niti jedna ekipa protiv koje su Lejkersi do sada igrali u plejofu - puno košarkaša koji mogu da razigraju saigrače. Osim klasičnog plejmejkera Gorana Dragića, s loptom u ruci jako dobro igraju i Džimi Batler, Bem Adebajo, a posebno Tajler Hiro pa će Majamijev napad sigurno biti jako brz, lopta će kružiti do slobodnog igrača šta bi “starim” Lejkersima mogao da bude problem.

ŠTA BI JOŠ MOGLO DA ODLUČI?

Lebron Džejms (©Reuters)

Ima još nekoliko stvari na koje treba obratiti pažnju. Lejkersi baš vole brze napade, u tranziciji su najbolji pa treba videti kako će se Majami nositi s kontrom koju vuče Lebron Džejms. Isto tako, pitanje je hoće li ostali igrači Lejkersa pogoditi dovoljno trojki da se skine pritisak s Lebrona i Dejvisa, a svakako treba obratiti pažnju i na Džimija Batlera. Ne sećamo se kada se jedan igrač koji je u stvari prva zvezda ekipe, toliko prilagodio timu i odlučio da radi sve osim napadanja na koš. Sada Batler mora da pokaže šta sve može, posebno jer bi veći deo utakmice mogao da igrati protiv Lebrona. Ako uspe da dobije taj dvoboj, Majami će imati šansu. Još jedna važna stvar je neiskustvo ekipe Hita koja je sastavljena od dosta mladih igrača. Do sada su se odlično nosili s pritiskom, ali finale je finale. Četiri si utakmice udaljen od naslova prvaka, možeš li da odgovoriš na taj izazov?

Umesto zaključka...

...prognoza. Bilo je puno situacija u ovom plejofu kada smo pogrešili, pa neka tako bude i ovog put. Na račun svega viđenog u plej-ofu i onoga napisanog u ovom tekstu, naša prognoza je 4-2 za Lejkerse. Ali ne skrivamo nimalo da navijamo za Majami.

