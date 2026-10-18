Surovi Real Madrid – 230 poena i 39 trojki u četiri dana

Mogli su Madriđani i da obore rekord koji su postavili pre tačno nedelju dana u prethodnom meču domaćeg šampionata. Tada su Manresi takođe kod kuće dali 120 poena, što je najveći broj poena koji su postigli u istoriji ACB lige. Da je bilo vremena za još jedan koš protiv ekipe iz Baskije, mogao je i taj rekord da padne, kolo za kolo, nedelju popodne za nedeljom popodne. Za četiri pobede koje su ostvarili do sada u četiri kola domaćeg prvenstva, daju 110 poena u proseku – ubacili su ukupno 442 poena. Stvarno neverovatan napadački arsenal Madriđana.

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Posle 19 trojki protiv Asvela, na meču kod kuće sa baskijskim gostima gađali su 20/42 i to su pred kraj malo pokvarili procenat jer su jurili tu 20. trojku, ali svakako 47,6% na 20 pogođenih šuteva spolja je neverovatno. Šutiraju trojke na najboljem mogućem nivou i timski su trenutno ubedljivo najbolji u Evropi. Gaze redom od kada su pronašli ritam, a ni ovde nije bilo šale od samog početka.

Nema više slabih ulazaka u utakmicu jer je već posle prve četvrtine bilo +23 za Real. Već u prvoj deonici gađali su trojke 6/7, pa je tada bilo jasno da će biti ovo teško nedeljno popodne za Bilbao. Nije mogao ništa gost da uradi, već samo da se nada da će izgubiti što manje i da neće baš biti neki debakl ili istorija protiv njih. Trudili su se, mada je Real bio nezaustavljiv i na kraju je stvarno i razlika bila ogromna.

Serhio Ljulj je pogodio najviše trojki (5/9) i bio je najefikasniji na meču sa 19 poena. Inače, ovo mu je bila 700. utakmica u dresu Reala u domaćem šampionatu. Feliz je dodao 14, Džons i Maledon po 13, Jantunen 12, Sar 11 poena, Abalde devet, svi po nešto. Samo Pradilja nije pogodio trojku za Real i naravno Tavares. Fakundo Kampaco je dao dve za šest poena, ali je zato imao i 14 asistencija.

U poraženom sastavu istakli su se Darling sa 13 i sa po 12 poena Hilijard, Normanatas i Petrašek.