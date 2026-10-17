Susret Rajakovića i Martineza: Trenerski posao je proces koji neprestano traje

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U razgovoru za Mundo Deportivo, srpski trener objasnio je zašto je proučavanje rada drugih trenera važan deo njegovih aktivnosti tokom leta.

"Trenerski posao je proces koji neprestano traje, baš kao i sport. Uvek tražite načine da napredujete. Igra se menja, igrači se menjaju, sve se menja. Svaka sezona donosi novu priču i svakog leta pokušavam da pronađem vreme da analiziram naš tim, ali i trendove u košarci širom sveta".

Rajaković je posebno izdvojio rad Pedra Martineza u Valensiji, naročito u napadu, kao izvor inspiracije.

"Volim da proučavam evropske trenere, da gledam šta rade i razmišljam o tome šta možemo da preuzmemo i naučimo od njih. U gostima nam je bio jedan od najboljih evropskih trenera, Pedro Martinez. Proveo je nekoliko dana sa nama u Las Vegasu i to je bilo sjajno iskustvo. Prošle sezone trenirao je Valensiju, koja je imala najbolji napad u Evroligi".

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Razmena iskustava već je uticala na način rada Toronta. Ideje je i u Realu implementirao Španac.

"Proveli smo mnogo sati u razgovoru i još smo u kontaktu. Bila je to razmena ideja i neke od njih već koristimo. Kada smo igrali sa našim timom u Letnjoj ligi, on je neke od tih ideja poneo sa sobom u Real Madrid", zaključio je.