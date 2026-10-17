Šuterska agonija Pantera: Široki iskoristio poklon i osamostalio se na vrhu grupe A
Vreme čitanja: 2min | sub. 17.10.26. | 19:12
FMP pogodio svega pet trojki iz čak 39 pokušaja i doživeo prvi poraz u sezoni
Dve utakmice, dve pobede i prilika da se pobednički niz produži. Tako su FMP i Široki dočekali međusobni okršaj u Železniku, u kojem je samo jedna ekipa mogla da sačuva maksimalan učinak i osamostali se na vrhu grupe A ABA lige. Domaćin je u meč ušao kao favorit na domaćem terenu i posle velike pobede u prvom meču protiv Zvezde, ali je Široki pokazao da njegove pobede na otvaranju sezone nisu bile slučajnost. Ekipa iz Bosne i Hercegovine slavila je rezultatom 78:66 i nastavila sezonu bez poraza.
A razloge poraza FMP ne mora previše da traži. Dovoljan je jedan pogled na šutersku statistiku. Domaćin je iz igre šutirao ispod 30 odsto. Od čak 39 pokušaja za tri poena, Panteri su pogodili svega pet, odnosno 13 posto. Uprkos takvom šuterskom izdanju, FMP je uspevao da ostane u rezultatskom egalu, ali bez preko potrebnih pogodaka spolja nije pronašao način da izbegne prvi poraz u sezoni.
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Već od samog početka bilo je jasno da domaćina čeka težak posao. Široki je bolje otvorio utakmicu i prvu četvrtinu završio sa tri poena prednosti, ali FMP nije dozvoljavao rivalu da se ozbiljnije odlepi. Slična slika viđena je i u drugoj deonici, u kojoj su se Panteri uprkos velikim problemima u napadu držali u igri, pa su gosti na veliki odmor otišli sa svega dva poena prednosti (42:40).
Ipak, nastavak je doneo nešto bolju igru gostiju, koji su sredinom treće četvrtine uspeli da naprave osetniju razliku i povedu 54:45. Posebno je zanimljivo da je FMP poslednju trojku pogodio na nešto manje od sedam minuta do kraja treće deonice. Uprkos tome, Panteri nisu odustajali, pa su u jednom trenutku uspeli da priđu na svega četiri poena zaostatka i vrate neizvesnost u utakmicu. Ipak, Široki je znao da iskoristi očajno šutersko veče rivala, ponovo se odlepio u završnici i na kraju stigao do ubedljive pobede dvocifrenom razlikom.
U pobedničkom timu najefikasniji su bili Kavanah Luis i Tajler Persons sa po 17 poena, dok je odličnu partiju pružio i Karlo Žganec sa 12 poena, deset skokova i sedam asistencija. Na drugoj strani, Brendon Raš je predvodio FMP sa 16 poena, uz šut iz igre 6/17, dok je Marko Kovačević dodao 15, ali je pogodio svega četiri od 15 pokušaja iz igre.