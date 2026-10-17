Šuterska agonija Pantera: Široki iskoristio poklon i osamostalio se na vrhu grupe A

Dve utakmice, dve pobede i prilika da se pobednički niz produži. Tako su FMP i Široki dočekali međusobni okršaj u Železniku, u kojem je samo jedna ekipa mogla da sačuva maksimalan učinak i osamostali se na vrhu grupe A ABA lige. Domaćin je u meč ušao kao favorit na domaćem terenu i posle velike pobede u prvom meču protiv Zvezde, ali je Široki pokazao da njegove pobede na otvaranju sezone nisu bile slučajnost. Ekipa iz Bosne i Hercegovine slavila je rezultatom 78:66 i nastavila sezonu bez poraza.

A razloge poraza FMP ne mora previše da traži. Dovoljan je jedan pogled na šutersku statistiku. Domaćin je iz igre šutirao ispod 30 odsto. Od čak 39 pokušaja za tri poena, Panteri su pogodili svega pet, odnosno 13 posto. Uprkos takvom šuterskom izdanju, FMP je uspevao da ostane u rezultatskom egalu, ali bez preko potrebnih pogodaka spolja nije pronašao način da izbegne prvi poraz u sezoni.