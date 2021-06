Reprezentacija - to je emocija! Košarkašice Srbije na fantastičan način su se domogle polufinala Evropskog prvenstva. U četvrtfinalu, usred Valensije, srušena je moćna Španija, pa će se izabranice Marine Maljković boriti za medalju.

Srpske reprezentativke bile su jače od svih nedaća tokom meča. Neumornog protivnika, sudijskog kriterijuma koji je išao u korist protivnika, a na kraju lile su se pobedničke suze na parketu.

Ponosne na ono što su uspele, protivi protivnika koji je od 2007. godine šest puta pobeđivao našu selekciju na velikim takmičenjima. Ali ne i večeras. Srbija je izašla kao pobednik i istakla kandidaturu, ne samo za osvajanje medalje, već za napad na trofej.

"Devojke su te koje su davale koševe, one treba u tom momentu da slave… Pobedili smo ogromnu Španiju, veliku ekipu, koja igra sjajnu košarku. Po intenzitetu svi porede njihovo trčanje sa muškarcima. Stvarno smo uspeli da pobedimo ogromnu ekipu na njihovom terenu. I to u Valensiji, u gradu gde je Španija – Španija. Čestitam svim svojim košarkašicama. Od prve do dvanaeste, jer je neverovatno koliko su sve pokazale da su tim i koliko su doprinele ovoj pobedi. Ne možete to ni da zamislite. Sve igračice sa klupe, koje su ulazile minut ili dva, plakale su. To je bila ta naša snaga. Čestitam svima na mentalnoj i fizičkoj snazi na ovoj utakmici. Videli ste koliko smo morali da stisnemo zube, u nekoliko situacija. To je mnogo teško! Bilo je mnogo teško prevazići sve to. Prevazići takav stres i ja im od sveg srca čestitam. Pokazale su kako se bori za svoju zemlju, upravo u tim situacijama. Dovoljno smo mudri da znamo da ništa nismo uradili, da je ovo bila velika utakmica u našim karijerama. Definitivno! O njoj će se puno pričati, godinama. Drago mi je zbog devojaka. Znamo za šta smo došli i šta je naš cilj. Idemo na medalju! U polufinalu nas čeka Belgija, još jedna velika ekipa", rekla je Marina Maljković.

Sonja Vasić je bila prvo ime meča sa 19 poena, devet skokova i četiri asistencije. Uz šut za dva poena 7/12. Sjajna Nevena Jovanović je ubacila 15 poena (3/6 za tri) i 10 skokova. Spektar aduta na samom meču je bio prilično širok, što se na kraju ispostavilo ključnim.

"To je ono što nas krasi. Uvek iskoči neko drugi. Nije jedna, nije druga, nego sve. Sve znamo šta da očekujemo i šta da radimo kada uđemo na teren. Sada se isplatila sva ta borba, sve muke… Bilo mi je mnogo teško kada su dosudili ta dva penala na kraju 40. minuta. Pomislila sam „Da li je moguće“. Nemojte to da radite, pustite nas da igramo košarku. Ako su bolje, neka nas pobede. Ali, nisu bolje. Uvek kažem – ima Boga. Vratilo se. Neću da kažem da smo im naplatili za sve one poraze, ali, baš mi je drago da smo konačno pobedile Španiju", rekla je Nevena Jovanović.

Sada je Srbija ta koja korača ka odličju. Prepreka u polufinalu u subotu (18.00 časova) će biti Belgija koja je eliminisala Rusiju.