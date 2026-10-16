Svi strepe zbog Džekirija, čekaju se pregledi
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Vreme čitanja: 1min | pet. 16.10.26. | 09:56
U subotu medicinski staf crno-belih ide sa Džekirijem na preglede
Problemi kreću da se nižu za Partizan Mozzart Bet. Posle povrede Dereka Vilisa, problema sa Lamarom Stivensom koji je propuštao utakmice, sada svi u Humskoj strepe zbog Tonjea Džekirija. Naime, iskusni centar se povredio na meču protiv Fenerbahčea, a stepen povrede i dalje nije poznat.
Naime, ono što je potvrđeno Mozzart Sportu, u pitanju je teže istegnuće mišića, tačnije primicača. Situacija se dogodila još tokom prvog poluvremena u Istanbulu, posle čega se Džekiri požalio da ne može da nastavi utakmicu. Odmah je procenjeno da su dodatna snimanja potrebna kako bi se utvrdio tačan stepen povrede.
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Kako je Sportal prvi napisao, snimanja su zakazana za subotu kada će biti poznatije da li i kolika pauza čeka centra koji je iznenadio mnoge na početku ove sezone. Naime, Džekiri je najbolji igrač Partizana uz Karlika Džonsa i bio je ključan deo pobeda u prva tri kola u Evroligi.
Povreda stiže u izuzetno neugodnom momentu jer naredne nedelje crno-bele čeka okršaj sa Crvenom zvezdom, a u reketu su samo Kevarijus Hejs i Žofri Lovernj koji pokrivaju poziciju centra...
Pre toga Partizan igra u nedelju protiv Bosne u ABA ligi od 14 časova. Već sada je jasno da taj meč Džekiri preskače.