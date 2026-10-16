Svi strepe zbog Džekirija, čekaju se pregledi

Problemi kreću da se nižu za Partizan Mozzart Bet. Posle povrede Dereka Vilisa, problema sa Lamarom Stivensom koji je propuštao utakmice, sada svi u Humskoj strepe zbog Tonjea Džekirija. Naime, iskusni centar se povredio na meču protiv Fenerbahčea, a stepen povrede i dalje nije poznat.

Naime, ono što je potvrđeno Mozzart Sportu, u pitanju je teže istegnuće mišića, tačnije primicača. Situacija se dogodila još tokom prvog poluvremena u Istanbulu, posle čega se Džekiri požalio da ne može da nastavi utakmicu. Odmah je procenjeno da su dodatna snimanja potrebna kako bi se utvrdio tačan stepen povrede.