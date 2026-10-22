Talentovani Joksimović uneo nemir u Atinu, Fransisko i Jabusele sprečili senzaciju

Panatinaikos je stigao do šestog trijumfa u sedam kola Evrolige i vratio se na pobednički kolosek posle poraza od Hapoela iz Tel Aviva, dok je Baskonija, uprkos jednoj od boljih partija ove sezone, ostala na samo jednoj pobedi...

Kada se Baskonija na minut i po pre kraja vratila na 79:79, u Atini je već bilo jasno da Panatinaikos neće imati mirno veče kakvom se nadao protiv poslednjeplasiranog tima Evrolige. Ekipa Željka Obradovića dugo je tražila način da slomi otpor gostiju, a kada se činilo da bi mogla da doživi neugodan poraz pred svojim navijačima ili uđe u potpunu dramu, odgovornost su preuzeli Silven Fransisko i Geršon Jabusele . Dve trojke francuskog tandema u završnici donele su Zelenima pobedu rezultatom 85:79 (20:21, 23:19, 20:14, 22:25).

Domaćin je od početka imao problema da uspostavi kontrolu nad utakmicom. Najdžel Hejs Dejvis otvorio je susret sa devet poena, ali odbrana Panatinaikosa nije funkcionisala na nivou koji je Obradovićeva ekipa pokazivala u prethodnim kolima. Baskonija je lako dolazila do pozicija za šut, dobro pomerala loptu i prvu četvrtinu završila sa minimalnim vođstvom (21:20). Ni u drugoj deonici nije bilo značajnije promene. Panatinaikos je sredinom četvrtine uspeo da se odvoji na 35:29, međutim, gosti su brzo pronašli odgovor i nisu dozvolili domaćinu da stekne osetniju prednost. Hejs Dejvis je sa 14 poena i pet skokova bio najraspoloženiji pojedinac prvog poluvremena, dok su Baskoniju u rezultatskom priključku držali Mateo Spanjolo i Tadas Sedekerskis. Na veliki odmor otišlo se rezultatom 43:40.

Poseban problem za grčki tim predstavljao je šut za tri poena. Panatinaikos je tokom prvih 20 minuta pogodio samo dva od 13 pokušaja sa distance, uz devet izgubljenih lopti. Uprkos tome, zahvaljujući veoma dobroj realizaciji za dva poena, uspevao je da održava minimalnu prednost. Početak drugog poluvremena konačno je doneo period bolje igre domaćina. Fransisko i Matijas Lesor preuzeli su inicijativu, a Panatinaikos je sredinom treće četvrtine prvi put stigao do dvocifrenog vođstva (57:47). Delovalo je da je Obradovićev tim pronašao ritam, posebno kroz saradnju spoljne i unutrašnje linije, pa je u poslednjih deset minuta ušao sa devet poena viška (63:54). Međutim, Baskonija se nije predavala. Ekipa Velimira Perasovića postepeno je smanjivala zaostatak, a važnu ulogu u njenom povratku imao je 17-godišnji Stefan Joksimović. Njegova ukradena lopta i poeni, uz pogodak Santosa posle ofanzivnog skoka, omogućili su gostima da na nešto više od šest minuta do kraja preokrenu rezultat na 70:69.

Odgovor Panatinaikosa stigao je preko Kendrika Nana, koji je posle debija u prvenstvu odigrao i prve minute u Evroligi. Pogodio važnu trojku za 72:70, dok je Lesor nastavio da dominira u reketu. Francuski centar je poentirao uz faul, zatim posle ofanzivnog skoka i asistencije Fransiska, čime je domaćin ponovo stekao sedam poena prednosti (79:72).

Ipak, ni to nije bilo dovoljno da utakmica bude rešena. Joksimović, Ej Džej Loson i Kenet Farid kreirali su seriju Baskonije za izjednačenje na 79:79, na minut i 29 sekundi pre kraja. Tada su na scenu stupili Francuzi. Fransisko je posle tajm-auta Obradovića pogodio trojku za 82:79, na 69 sekundi do završetka utakmice. Loson je na drugoj strani promašio pokušaj za izjednačenje, a Jabusele je novom trojkom postavio konačnih 85:79 i otklonio sve dileme. Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Matijas Lesor sa 20 poena i šest skokova, a posebno je bio značajan njegov doprinos u poslednjoj četvrtini, kada je održavao prednost Panatinaikosa. Hejs Dejvis je dodao 18 poena i sedam skokova, dok je Fransisko završio susret sa 10 poena i 11 asistencija, uključujući jedan od dva odlučujuća pogotka.