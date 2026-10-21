Tanasković: Ne otvaram poruke pred derbi
Vreme čitanja: 2min | sre. 21.10.26. | 13:40
"Oseća se malo veći pritisak", kaže Nikola Tanasković
Pred prvi ovosezonski večiti derbi u Evroligi, u kom Partizan u četvrtak od 20.45 časova dočekuje Crvenu zvezdu, prvotimac crno-belih Nikola Tanasković izneo je svoja očekivanja i otkrio kako se ekipa priprema za meč sezone. Iako Partizan ulazi u ovaj duel sa tri vezana poraza, naspram Zvezde koja nosi talas od četiri pobede u nizu, povratnik u redove crno-belih uverava da borbenošću i energijom sa tribina mogu do velikog trijumfa.
Za Tanaskovića ovaj meč ima poseban emotivni naboj, s obzirom na to da mu je ovo prvi večiti derbi od povratka u matični klub.
„Sigurno da ima i uzbuđenja i treme, neke pozitivne treme. Znamo da je ovo jedna od najbitnijih utakmica ove godine. Uvek je lepo igrati derbi i boriti se za svoj klub. Mislim da su atmosfera i raspoloženje u svlačionici na dobrom nivou. Svi momci znaju da treba da daju maksimum i svesni su šta ih čeka. Zvezda dolazi iz pobedničkog niza od četiri utakmice, a na nama je da odgovorimo, da budemo maksimalno agresivni i borbeni i pokušamo da prednost domaćeg terena pretvorimo u našu korist.“
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Partizan se u prethodnom periodu značajno mučio sa procentima šuta van linije 6,75 metara, ali Tanasković veruje da je naporan rad jedini lek za povratak samopouzdanja.
„Imali smo period tokom cele prošle nedelje kada nismo mogli da pogodimo šut za tri poena i šutirali smo u lošim procentima. Mislim da će to doći kroz rad. Treba samo da se dodatno potrudimo, verujemo i imamo samopouzdanje u šut. Siguran sam da će u jednom trenutku krenuti i da ćemo ponovo pronaći ono samopouzdanje koje smo imali na početku sezone. To je jedini način.“
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Osvrćući se na prethodne padove u igri koji su koštali ekipu boljih rezultata, snažni krilni centar naglašava da je tim ostavio prošlost iza sebe i da je fokus isključivo na predstojećih 40 minuta.
„Ne opterećujemo se previše onim što je bilo. Dozvolili smo neke poraze i imali loše minute u kojima smo protivniku dopustili da veže dosta poena. Odbrana nam je padala u ključnim momentima, posebno u trećoj četvrtini. To je prošlost, idemo dalje i okrećemo se narednoj utakmici“, zaključio je Tanasković.