Tanasković: Ne otvaram poruke pred derbi

Pred prvi ovosezonski večiti derbi u Evroligi, u kom Partizan u četvrtak od 20.45 časova dočekuje Crvenu zvezdu, prvotimac crno-belih Nikola Tanasković izneo je svoja očekivanja i otkrio kako se ekipa priprema za meč sezone. Iako Partizan ulazi u ovaj duel sa tri vezana poraza, naspram Zvezde koja nosi talas od četiri pobede u nizu, povratnik u redove crno-belih uverava da borbenošću i energijom sa tribina mogu do velikog trijumfa.

Za Tanaskovića ovaj meč ima poseban emotivni naboj, s obzirom na to da mu je ovo prvi večiti derbi od povratka u matični klub.

„Sigurno da ima i uzbuđenja i treme, neke pozitivne treme. Znamo da je ovo jedna od najbitnijih utakmica ove godine. Uvek je lepo igrati derbi i boriti se za svoj klub. Mislim da su atmosfera i raspoloženje u svlačionici na dobrom nivou. Svi momci znaju da treba da daju maksimum i svesni su šta ih čeka. Zvezda dolazi iz pobedničkog niza od četiri utakmice, a na nama je da odgovorimo, da budemo maksimalno agresivni i borbeni i pokušamo da prednost domaćeg terena pretvorimo u našu korist.“