Virtus je imao nezgodnog protivnika u drugom kolu Evrokupa, u Bolonji je gostovala Lokomotiva iz Krasnodara i to je bio pravi ispit za tim Aleksandra Đorđevića. I tu je iskočio ko drugi do Miloš Teodosić koji je odigrao dobru utakmicu i vodio svoj tim do pobede - 85:79.

Lokomotiva je vodila na poluvremenu sa četiri poena razlike, ali se treća deonica pokazala kao najvažnija za ishod ove utakmice.

Virtus je igrao timsku košarku, imao je mnogo više asistencija od protivnika i zasluženo je upisao pobedu, mada je ruski tim ponovo pokazao koliko je jak i nezgodan.

Presudna je bila treća deonica u kojoj je Virtus postigao 33 poena i posle toga je Đorđevićev sastav morao da dođe do trijumfa.

Miloš Teodosić je meč završio sa 18 poena i sedam asistencija, a nije ga išao šut za dva poena - 1/7. Zato jesu malo bolje trojke - 4/9. Imao je Teo i sedam asistencija. Pomogao mu je Stefan Marković sa takođe sedam završnih dodavanja.

Marković je dao i šest poena, a Džoš Adamas je dodao 17 poena uz dva skoka. Kod Lokomotive su najbolji bili Kamings i Kuzminskas sa po 18, odnosno 20 datih poena.

Huventud je u Partizanovoj grupi nadigrao Burž u gostima s 84:77, a sjajnu igru za domaćina ponovo je pružio Danilo Anđušić sa 18 poena, šest skokova, tri asistencije i jednom ukradenom loptom uz četiri izgubljene.

Od ostalih utakmica, Monako Zvezdana Mitrovića je ubedljivo nadigrao Lijetkabelis Nenada Čanka sa 82:57, a podsećamo ponovo da je meč Cedevite i Burse odložen, te da se još ne zna njegova sudbina, mada postoje indikacije da bi Cedevita mogla da izgubi 0:20.

GRUPA C

Utorak

Antverpen - Andora 60:71

/Dudžinski 14 - Senglin 21/

Sreda

Monako Lijetkabelis 82:57

/Bost 25 - Masijulis 13/

Virtus - Lokomotiva 85:79

/Teodosić 18 - Kuzminskas 20/