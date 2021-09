Teo podesio nišan, četiri trojke i važan hitac za Virtus u finalu Superkupa (VIDEO)

Poput finala prošlosezonskog Palakanestra, za prvi trofej takmičarske 2021/22 boriće se ponovo bolonjski Virtus i milanska Olimpija. Sudar dva trenutno najbolja i pre svega najkvalitetnja italijanska kluba, kao i okršaj dva trenerska asa Etorea Mesine i Serđa Skariola u svom prvom duelu posle mnogo vremena.

Nije bilo lako jer se Venecija čvrsto držala sve do poslednjeg zvuka sirene, ali aktuelni šampion Italije uspeo je da napravi drugi, ujedno i najvažniji korak ka novom finalu posle dobre reakcije celog tima u završnici, gde je iskustvo ipak odnelo prevagu - 72:71 (20:11, 14:20, 16:16, 22:24).

Tamo gde je stao protiv Tortone, Miloš Teodosić nastavio je večeras protiv znatno kvalitetnijeg rivala. Posle 15 poena u četvrtfinalu, večeras je skupio 14 poena, a što je najvažnije - namestio je nišanske sprave. Nije ga hteo šut u subotu uveče, večeras je to ispravio sa četiri pogođena dalekometna hica iz pet pokušaja, na šta je dopisao još osam asistencija.

Efikasniji od njega, ujedno i poslednji u timu Virtusa sa dvocifrenim učinkom, bio je Kevin Hervi koji se već sada dokazuje kao kvalitetno pojačanje za predstojeću sezonu. Jedan skok nedostajao mu je do dabl-dabla, dominirao je prostorom unutar polukružne linije i ubacio 17 poena. Marko Belineli je imao atipično loše izdanje sa samo šest poena za gotovo 29 minuta na parketu, mada je ostatak tima uspeo da to anulira i omogući Virtusu da se bori za pehar u utorak od 21 čas.

Posle serije 14:0 s kraja prvog i početka drugog poluvremena činilo se da će Virtus s pola gasa do finala, ali na kraju smo ipak gledali zanimljiv i uzbudljiv meč. Veliki pad šampiona doveo je do toga da Mičel Vat i Stefano Tonut dovedu Veneciju čak i do vođstva rezultatom 60:56, posle čega se ušlo u neizvesnu završnicu. Posle rezultata 62:62 Hervi je trojkom na nešto manje od dva minuta do kraja, da bi Teodosić s istog odstojanja na ulazu u završnih 60 sekundi odveo Virtus na 68:64. Ali ni tada nije bio kraj...

Ostin Dej je pogodio dva slobodna bacanja, posle čega je veliki kiks imao Mamadu Žaite pošto nije iskoristio pokušaje sa crte što je dalo samom finišu dramatičnu notu. Vat je bio polovičan, posle čega je Hervi pogodio dvaput, da bi Kajl Vims takođe s istog mesta bio siguran. Ni tada nije bilo potpuno gotovo pošto je Andrea De Nikolao trojkom na 2,8 sekundi pre kraja postavio, kasnije se ispostavilo, konačni rezultat. Drama, ali sa srećnim krajem za Virtus.

Kod Venecije 17 poena imao je sa 15 i Tonus sa poenom više, uz devet njegovih skokova i četiri asistencije.