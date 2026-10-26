Teška povreda bacila senku na pobedu Oklahome, Šej plakao zbog saigrača (VIDEO)

Odmah mu je bilo jasno da je u pitanju teža povreda, kao i ostalim igračima koji su se u neverici hvatali za glave, a posebno potresen bio je Šej Gildžers Aleksander , koji je zaplakao ne samo tada, već i kasnije, posle meča, dok je davao izjavu. " Ne znam ni šta bih rekao, samo mi je žao zbog njega. Nemamo izbora nego da nastavimo dalje. Definitivno će biti teško bez takvog igrača, ali ne sumnjam da će se vratiti bolji nego ikad ", rekao je Kanađanin.

Da stvar bude gora po Oklahomu, to nije jedini kadrovski problem sa kojim će morati da se suoče, pošto su još tokom prve četvrtine zbog blažih povreda iz igre ispali Kejson Volas (bol u levom ramenu) i Džejlin Vilijams (problem sa zglobom desne šake). Pa opet, uprkos silnim nedaćama, Tanderi su slavili, ponajviše zahvaljujući svojoj prvoj zvezdi koja je ponovo bila na prepoznatljivom nivou.

Oklahomu je kao po običaju predvodio Gildžers Aleksander sa 34 poena, šest skokova i pet asistencija, a veliku ulogu u odsustvu pomenutih igrača odigrao je Ejdžej Mičel čijih 18 poena sa klupe je bilo od ogromne važnosti za okrnjenu rotaciju ekipe Marka Degnolta.

Klipersi su u samoj završnici opasno zapretili kada je Derik Džons Džunior trojkom na tri minuta pre kraja smanjio rezultat na 97:96, ali gosti nisu imali snage za preokret. U ekipi iz Los Anđelesa prednjačio je Darijus Garland sa 16 poena, dok su Kris Dan i Bruk Lopez dodali po 15 poena.

Pored raspoloženog tandema u napadu, značajan doprinos pobedi Oklahome dao je i centar Ajzea Hartenštajn sa dabl-dabl učinkom od 12 poena i 12 skokova. Rezervista Mičel pružio je izuzetno svestranu partiju za 27 minuta na parketu, pošto je uz 18 poena zabeležio još šest skokova, četiri asistencije i tri ukradene lopte.

Suprotno Oklahomi, Njujork i dalje čeka na prvu pobedu u novoj sezoni. Džejlen Branson je u nekoliko navrata isticao da će uvodne nedelje biti jasan pokazatelj NBA šampionu kakvi su mu dometi, a ako se po jutru dan poznaje Niksi i te kako imaju razloga za brigu pošto ih je posle Filadelfije i Bostona, u još jednoj neizvesnoj utakmici 'prevario' Orlando - 102:111.

Kažemo prevario, jer domaćin je tokom skoro tri i po četvrtine imali prednost, ali je na kraju poklekao pred fantastičnim Francom Vagnerom, koji je u poslednjoj deonici ubacio 21 poen!

Njujork je otvorio susret serijom 12:0, što je ujedno bila i najveća prednost ekipe Majka Brauna, koja je bila u vođstvu sve do sredine poslednje četvrtine, kada je imala osetnih 'plus deset' - 86:76. Međutim, tada je na scenu stupio pomenuti Vagner. Nemački košarkaš je meč otvorio najblaže rečeno skromnim šutem 1-10 iz igre, ali je na kraju dogurao do 23 poena, 13 skokova i devet asistencija.

Ključan je bio period u kojem je Orlando napravio seriju 11-0, a u kojoj je Vagner sam ubacio devet poena, i gostima doneo prvo vođstvo na meču (87:86) na sedam minuta do kraja. Medžik je nadigrao rivala sa 35:16 u poslednjih devet minuta utakmice, pa su Niksi tako postali prvi branioci titule još od Dalasa iz sezone 2011/12 koji su sezonu otvorili skorom 0-3.

Veliku podršku Vagner je imao u Entoniju Bleku koji je ubacio 18 poena i pogodio pet trojki po povratku nakon povrede zgloba, a pobeda Medžika utom je veća jer je igrao bez najboljeg strelca Paola Bankera, dok je u poslednjoj četvrtini ostao i bez Džejlena Sagsa, koji je morao van terena zbog povrede kolena. Domaći tim je predvodio Džalen Branson sa 28 poena, Karl Entoni Tauns je upisao dabl-dabl sa 22 poena i 14 skokova, dok je O Dži Anunobi dodao takođe 22 poena. Međutim, pad u koncentraciji i čak osam izgubljenih lopti Niksa u poslednjoj deonici potpuno su ih izbacili iz ritma.

Tajris Haliburton predvodio je Indijana Pejserse do ubedljive pobede nad Bruklin Netsima rezultatom 136:109. Plejmejker Indijane odigrao je sjajan meč zabeleživši 24 poena i 10 asistencija, uz zakucavanje dostojno Ol-star utakmice koje je obeležilo treću četvrtinu. Pejserse je u napadu pratio i Paskal Sijakam sa 21 poenom, dok je Obi Topin sa klupe dodao 16.